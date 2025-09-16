Напишу советник бесплатно - страница 145
что как? есть максимум свечи, две следующие должны показать близкий максимум, +- 5 пунктов например, чтобы настраивалось все.
люди доджи, висельники как то программируют, думаю это попроще, просто не умею, а только лишь идею предложил
Ну так ким макаром можно весь график закрасить. Будет закрашенный график. Может проще сразу прямоугольник нарисовать?
Есть куча софта для проверки
Ищу программиста MQL4, готового дополнить имеющийся индикатор исполнительным механизмом открытия и закрытия ордеров.
Индикатор выставляет сигналы на тренд по текущему ТФ. Необходимо по этим сигналам открыть ордер с одновременным закрытием противоположно открытого ордера (если есть).
Индикаторы (indicator01 и indicator02) входят в состав пакета "buy_sell" (другое название - "bs-magic"). Все подробности ТЗ и указанный пакет (индикаторы + шаблон) при необходимости будут предоставлены.
Заранее благодарен.
Привет, кто напишет простенький индикатор (возможно такой уже есть, но я не находил)
Смысл вычислять и отправлять алерт каждый раз, когда случается то, что я показал на картинке. А именно, когда несколько часовых свечей практически бьются в одну точку.
Ведь как то пишут свечные индикаторы, этот будет думаю попроще.
Привет. Если проблема не отпала***
Темы про бесплатно создаются с целью получения кода бесплатно и соответственно для того, чтобы делиться этими кодами. Будете уводить расчёты в личку - будете забанены.
Прошу прощения. Не наживы ради, а отсутствия флуда для...
серебро, сегодня, реально никто не хочет написать простенький индикатор?
Торговые сигналы - строка 78 по 105.
Буду премного благодарен.
Спасибо.