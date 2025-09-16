Напишу советник бесплатно - страница 145

Новый комментарий
 
Ivan:

что как? есть максимум свечи, две следующие должны показать близкий максимум, +- 5 пунктов например, чтобы настраивалось все.

люди доджи, висельники как то программируют, думаю это попроще, просто не умею, а только лишь идею предложил

Ну так ким макаром можно весь график закрасить. Будет закрашенный график. Может проще сразу прямоугольник нарисовать?

 
Vladislav Andruschenko:
Есть куча софта для проверки 
ну посоветуйте
 
Evgeny Belyaev:

Ну так ким макаром можно весь график закрасить. Будет закрашенный график. Может проще сразу прямоугольник нарисовать?

зачем нам весь график? нам нужно при появлении формации дать сигнал, а потом пусть стирается
 

Ищу программиста MQL4, готового дополнить имеющийся индикатор исполнительным механизмом открытия и закрытия ордеров.

Индикатор выставляет сигналы на тренд по текущему ТФ. Необходимо по этим сигналам открыть ордер с одновременным закрытием противоположно открытого ордера (если есть).

Индикаторы (indicator01 и indicator02) входят в состав пакета "buy_sell" (другое название - "bs-magic"). Все подробности ТЗ и указанный пакет (индикаторы + шаблон) при необходимости будут предоставлены.

Заранее благодарен.

 
Ivan:

Привет, кто напишет простенький индикатор (возможно такой уже есть, но я не находил)

Смысл вычислять и отправлять алерт каждый раз, когда случается то, что я показал на картинке. А именно, когда несколько часовых свечей практически бьются в одну точку.

Ведь как то пишут свечные индикаторы, этот будет думаю попроще.


Привет. Если проблема не отпала***
 
Cheerfulboss:
Привет. Если проблема не отпала***

Темы про бесплатно создаются с целью получения кода бесплатно и соответственно для того, чтобы делиться этими кодами. Будете уводить расчёты в личку - будете забанены.

 
Vladimir Karputov:

Темы про бесплатно создаются с целью получения кода бесплатно и соответственно для того, чтобы делиться этими кодами. Будете уводить расчёты в личку - будете забанены.

Прошу прощения. Не наживы ради, а отсутствия флуда для...
 
Cheerfulboss:
Прошу прощения. Не наживы ради, а отсутствия флуда для...
я предложил идею, если интересно, давайте сделаем робота. чуток денег принесет
 

серебро, сегодня, реально никто не хочет написать простенький индикатор?


 
Приветствую. Просьба, переписать мой эксперт с МТ4 на МТ5.
Торговые сигналы - строка 78 по 105.
Буду премного благодарен.
Спасибо.
Файлы:
Exp_mt4.mq4  62 kb
1...138139140141142143144145146147148149150151152...199
Новый комментарий