Как увеличить счет в 1000 раз.
в тестере увеличили?
Прикрепите линию эквити
Нет реальная торговля. Это была вторая моя попытка. С первой я увеличил счет в 20 раз, больше не смог. Хоть прежде чем начинать эту затею, я протестировал систему на тестере стратегий, все получилось легко. А вот с реальными деньгами сложней. Вот мониторинг счета первой попытки. Вся проблема в психологии. Когда работаешь с такими рисками, то счет идет на секунды , что бы успеть закрыть убыточную сделку. Ведь при рисках на сделку 100-500% от депозита, достаточно пару секунд и 20-25 пунктов движения против сделки, что бы обнулить счет. Открыл сделку с риском 100-500% от депозита спред сразу уменьшил депозит на 10%. Курс прошел всего лишь на 10-15 пунктов против сделки и уже просадка по средствам 50% от первоначального депозита. Сидишь анализируешь вероятности. И решаешь, что делать, выходить или все нормально, продолжать держать сделку.
Vladimir Baskakov:
Прикрепите линию эквити
Прикрепите линию эквити
Мониторинг поставил, но он удалился
MrBobr1:Прямо открытие, зачем нам эта информация?
Нет реальная торговля. Это была вторая моя попытка. С первой я увеличил счет в 20 раз, больше не смог. Хоть прежде чем начинать эту затею, я протестировал систему на тестере стратегий, все получилось легко. А вот с реальными деньгами сложней. Вот мониторинг счета первой попытки. Вся проблема в психологии. Когда работаешь с такими рисками, то счет идет на секунды , что бы успеть закрыть убыточную сделку. Ведь при рисках на сделку 100-500% от депозита, достаточно пару секунд и 20-25 пунктов движения против сделки, что бы обнулить счет. Открыл сделку с риском 100-500% от депозита спред сразу уменьшил депозит на 10%. Курс прошел всего лишь на 10-15 пунктов против сделки и уже просадка по средствам 50% от первоначального депозита. Сидишь анализируешь вероятности. И решаешь, что делать, выходить или все нормально, продолжать держать сделку.
Нет реальная торговля. Это была вторая моя попытка. С первой я увеличил счет в 20 раз, больше не смог. Хоть прежде чем начинать эту затею, я протестировал систему на тестере стратегий, все получилось легко. А вот с реальными деньгами сложней. Вот мониторинг счета первой попытки. Вся проблема в психологии. Когда работаешь с такими рисками, то счет идет на секунды , что бы успеть закрыть убыточную сделку. Ведь при рисках на сделку 100-500% от депозита, достаточно пару секунд и 20-25 пунктов движения против сделки, что бы обнулить счет. Открыл сделку с риском 100-500% от депозита спред сразу уменьшил депозит на 10%. Курс прошел всего лишь на 10-15 пунктов против сделки и уже просадка по средствам 50% от первоначального депозита. Сидишь анализируешь вероятности. И решаешь, что делать, выходить или все нормально, продолжать держать сделку.
При таком ММ нету права на ошибку , но как мы знаем с практики все рано или поздно ошибаются ....))
А что с 10 баксов начинать-то было? Начали бы с 10000, было бы интересно.
Nikolai Semko:
Sergii Krutyi:Вы правы, не только нет права на ошибку при таких рисках, но нет даже лишних секунд на принятие решения, когда курс идет против тебя.
При таком ММ нету права на ошибку , но как мы знаем с практики все рано или поздно ошибаются ....))
Nikolai Semko:Спасибо за таблицу, я уже понял сам, что год продержать себя в руках и ни разу не сорваться, вряд ли удастся. Год это не 4 месяца. Та и ошибку можно допустить в любой момент. В следующий раз риски уменьшу в несколько раз. На конечный результат это не сильно повлияет. А торговать комфортней и безопасней будет. Та и запас движения до слива увеличится с 20-30 пунктов до 50-70 пунктов
У Вас есть вероятность 5,63% увеличить свой депо в 100 раз, если результативность Вашей торговли такова, что средняя вероятность удвоения депозита без полного слива 75%.
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Как увеличить счет в 1000 раз. Мне удалось пройти почти половину пути к этой цели. Результат счет за четыре месяца удалось увеличить в 28 раз. Осталось увеличить счет еще в 35 раз и цель была бы достигнута. Ведь это так манит, открыл счет на счет 10$ а через год у тебя 10000$. Вот мой отчет
Gross Profit: 423.21 Gross Loss: 151.95 Total Net Profit: 271.26
Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 0.95
Absolute Drawdown: 1.34 Maximal Drawdown: 32.46 (24.79%) Relative Drawdown: 55.11% (10.63)
Total Trades: 285 Short Positions (won %): 137 (73.72%) Long Positions (won %): 148 (66.89%)
Profit Trades (% of total): 200 (70.18%) Loss trades (% of total): 85 (29.82%)
Largest profit trade: 13.00 loss trade: -15.80
Average profit trade: 2.12 loss trade: -1.79
Maximum consecutive wins ($): 18 (63.18) consecutive losses ($): 12 (-10.63)
Maximal consecutive profit (count): 63.18 (18) consecutive loss (count): -31.50 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2