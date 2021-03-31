Как увеличить счет в 1000 раз.

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Как увеличить счет в 1000 раз. Мне удалось пройти почти половину пути к этой цели. Результат счет за четыре месяца удалось увеличить в 28 раз. Осталось увеличить счет еще в 35 раз и цель была бы достигнута. Ведь это так манит, открыл счет на счет 10$ а через год у тебя 10000$. Вот мой отчет                                отчет

Gross Profit: 423.21 Gross Loss: 151.95 Total Net Profit: 271.26
Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 0.95
Absolute Drawdown: 1.34 Maximal Drawdown: 32.46 (24.79%) Relative Drawdown: 55.11% (10.63)

Total Trades: 285 Short Positions (won %): 137 (73.72%) Long Positions (won %): 148 (66.89%)
Profit Trades (% of total): 200 (70.18%) Loss trades (% of total): 85 (29.82%)
Largest profit trade: 13.00 loss trade: -15.80
Average profit trade: 2.12 loss trade: -1.79
Maximum consecutive wins ($): 18 (63.18) consecutive losses ($): 12 (-10.63)
Maximal consecutive profit (count): 63.18 (18) consecutive loss (count): -31.50 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2                               

 
в тестере увеличили?
[Удален]  
Прикрепите линию эквити
 
Нет реальная торговля. Это была вторая моя попытка. С первой я увеличил счет в 20 раз, больше не смог. Хоть прежде чем начинать эту затею, я протестировал систему на тестере стратегий, все получилось легко. А вот с реальными деньгами сложней. Вот мониторинг счета первой попытки.                  Вся проблема в психологии. Когда работаешь с такими рисками, то счет идет на секунды , что бы успеть закрыть убыточную сделку. Ведь при рисках на сделку 100-500% от депозита, достаточно пару секунд и 20-25 пунктов движения против сделки, что бы обнулить счет.  Открыл сделку с риском 100-500% от депозита спред сразу уменьшил депозит на 10%. Курс прошел всего лишь на 10-15 пунктов против сделки и уже просадка по средствам 50% от первоначального депозита. Сидишь анализируешь вероятности. И решаешь, что делать, выходить или все нормально, продолжать держать сделку.
 
Vladimir Baskakov:
Прикрепите линию эквити

Мониторинг поставил, но он удалился

[Удален]  
MrBobr1:
Нет реальная торговля. Это была вторая моя попытка. С первой я увеличил счет в 20 раз, больше не смог. Хоть прежде чем начинать эту затею, я протестировал систему на тестере стратегий, все получилось легко. А вот с реальными деньгами сложней. Вот мониторинг счета первой попытки.                  Вся проблема в психологии. Когда работаешь с такими рисками, то счет идет на секунды , что бы успеть закрыть убыточную сделку. Ведь при рисках на сделку 100-500% от депозита, достаточно пару секунд и 20-25 пунктов движения против сделки, что бы обнулить счет.  Открыл сделку с риском 100-500% от депозита спред сразу уменьшил депозит на 10%. Курс прошел всего лишь на 10-15 пунктов против сделки и уже просадка по средствам 50% от первоначального депозита. Сидишь анализируешь вероятности. И решаешь, что делать, выходить или все нормально, продолжать держать сделку.
Прямо открытие, зачем нам эта информация?
 

При таком ММ нету права на ошибку , но как мы знаем с практики все рано или поздно ошибаются ....)) 

 
А что с 10 баксов начинать-то было? Начали бы с 10000, было бы интересно.
 


У Вас есть вероятность 5,63% увеличить свой депо в 100 раз, если результативность Вашей торговли такова, что средняя вероятность удвоения депозита без полного слива 75%.

Файлы:
Px2.zip  15 kb
 
Nikolai Semko:

Sergii Krutyi:

При таком ММ нету права на ошибку , но как мы знаем с практики все рано или поздно ошибаются ....)) 

Вы правы, не только нет права на ошибку при таких рисках, но нет даже лишних секунд на принятие решения, когда курс идет против тебя. 

 
Nikolai Semko:

У Вас есть вероятность 5,63% увеличить свой депо в 100 раз, если результативность Вашей торговли такова, что средняя вероятность удвоения депозита без полного слива 75%.

Спасибо за таблицу, я уже понял сам, что год продержать себя в руках и ни разу не сорваться, вряд ли удастся. Год это не 4 месяца. Та и ошибку можно допустить в любой момент. В следующий раз риски уменьшу в несколько раз. На конечный результат это не сильно повлияет. А торговать комфортней и безопасней будет. Та и запас движения  до слива увеличится с 20-30 пунктов до 50-70 пунктов
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