Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 10
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с рыночным ордером что произойдет, который уже открыт?
Для начала, стоит перейти с терминологии MT4 на терминологию MT5. Тут "рыночный ордер, который уже открыт" называется позицией.
Во время аукционов действуют специальные правила, можно только поставить заявку по какой-то цене. Чтобы там торговать, надо хорошо разобраться.
Таки, ещё раз предложу посмотреть на фьючи - для спекуляций самое оно. Не плечо, но эффект плеча (в р-не 10-20), низкие комиссии (хотя и тут комиссия может всю прибыль съесть, особенно, если не разобраться с тарифами брокера).
Для трейдера выглядит почти так же, но "платишь" не цену, а ГО, вар. маржа сразу в "+" или "-" набегает, ну и иметь в виду клиринги и не забывать про экспирацию.
Для начала, стоит перейти с терминологии MT4 на терминологию MT5. Тут "рыночный ордер, который уже открыт" называется позицией.
Во время аукционов действуют специальные правила, можно только поставить заявку по какой-то цене. Чтобы там торговать, надо хорошо разобраться.
Таки, ещё раз предложу посмотреть на фьючи - для спекуляций самое оно. Не плечо, но эффект плеча (в р-не 10-20), низкие комиссии (хотя и тут комиссия может всю прибыль съесть, особенно, если не разобраться с тарифами брокера).
Для трейдера выглядит почти так же, но "платишь" не цену, а ГО, вар. маржа сразу в "+" или "-" набегает, ну и иметь в виду клиринги и не забывать про экспирацию.
А если не во время аукциона, можно открыть или закрыть не лимитку, а ордер биржевого исполнения (позицию) на покупку или продажу?
меня не интересуют лимитки вообще
А если не во время аукциона, можно открыть или закрыть не лимитку, а биржевой ордер на покупку или продажу?
Вот тоже не факт, надо смотреть SYMBOL_ORDER_MODE, может зависеть от символа.
На фьючах - можно.
меня не интересуют лимитки вообще
Значит, надо ставить цену с большим запасом, чтобы даже при каких-то изменениях в стакане исполнилась сразу.
Вот тоже не факт, надо смотреть SYMBOL_ORDER_MODE, может зависеть от символа.
На фьючах - можно.
посмотрел
тут функция готовая:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#symbol_order_mode
вот чо пишет
Значит, надо ставить цену с большим запасом, чтобы даже при каких-то изменениях в стакане исполнилась сразу.
Зачем мне лимитки, если я могу роботом открыть рыночный ордер по рынку там, где мне надо?И по скольку счет неттинговый, то перекрыть встречным - то же самое что закрыть продажу, например, и открыть покупку одновременно
Я на фонде MT5 не пробовал, но по квику знаю, что рыночные может не принимать.
Ну все понятно
Просто нужно закончить торги на 5 минут раньше закрытия
Похфигу эти аукционы
И делов то
Всем спасибо!
;)
Их никак не ставить, т.к. их нет.
На аукционе закрытия лимитники падают в стакан, по ним в конце считается цена и встречные заявки сводятся друг с другом.
Сам не использую, но на МОЕКС пишут, что можно.
Просто нужно закончить торги на 5 минут раньше закрытия
Похфигу эти аукционы
И делов то
Я так и делаю.
Только по поводу открытия коротких позиций по акциям - это во-первых не всегда возможно. Во-вторых Вам придется платить брокеру, за то что взяли акции в долг. Именно по-этому фьючерсы больше подходят для спекуляций.
А если не во время аукциона, можно открыть или закрыть не лимитку, а ордер биржевого исполнения (позицию) на покупку или продажу?
меня не интересуют лимитки вообще
Где-то prostotrader писал что по рынку исполняется даже быстрей чем лимитка.