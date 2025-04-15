Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 10

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov #:

с рыночным ордером что произойдет, который уже открыт?

Для начала, стоит перейти  с терминологии MT4 на терминологию MT5. Тут "рыночный ордер, который уже открыт" называется позицией.

Во время аукционов действуют специальные правила, можно только поставить заявку по какой-то цене. Чтобы там торговать, надо хорошо разобраться.

Таки, ещё раз предложу посмотреть на фьючи - для спекуляций самое оно. Не плечо, но эффект плеча (в р-не 10-20), низкие комиссии (хотя и тут комиссия может всю прибыль съесть, особенно, если не разобраться с тарифами брокера).

Для трейдера выглядит почти так же, но "платишь" не цену, а ГО, вар. маржа сразу в "+" или "-" набегает, ну и иметь в виду клиринги и не забывать про экспирацию.

 
JRandomTrader #:

Для начала, стоит перейти  с терминологии MT4 на терминологию MT5. Тут "рыночный ордер, который уже открыт" называется позицией.

Во время аукционов действуют специальные правила, можно только поставить заявку по какой-то цене. Чтобы там торговать, надо хорошо разобраться.

Таки, ещё раз предложу посмотреть на фьючи - для спекуляций самое оно. Не плечо, но эффект плеча (в р-не 10-20), низкие комиссии (хотя и тут комиссия может всю прибыль съесть, особенно, если не разобраться с тарифами брокера).

Для трейдера выглядит почти так же, но "платишь" не цену, а ГО, вар. маржа сразу в "+" или "-" набегает, ну и иметь в виду клиринги и не забывать про экспирацию.

А если не во время аукциона, можно открыть или закрыть не лимитку, а ордер  биржевого исполнения (позицию) на покупку или продажу?

меня не интересуют лимитки вообще

 
Renat Akhtyamov #:

А если не во время аукциона, можно открыть или закрыть не лимитку, а биржевой ордер на покупку или продажу?

Вот тоже не факт, надо смотреть SYMBOL_ORDER_MODE, может зависеть от символа.

На фьючах - можно.

 
Renat Akhtyamov #:

меня не интересуют лимитки вообще

Значит, надо ставить цену с большим запасом, чтобы даже при каких-то изменениях в стакане исполнилась сразу.

 
JRandomTrader #:

Вот тоже не факт, надо смотреть SYMBOL_ORDER_MODE, может зависеть от символа.

На фьючах - можно.

посмотрел

тут функция готовая:

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#symbol_order_mode

вот чо пишет


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Информация об инструменте - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
JRandomTrader #:

Значит, надо ставить цену с большим запасом, чтобы даже при каких-то изменениях в стакане исполнилась сразу.

Зачем мне лимитки, если я могу роботом открыть рыночный ордер по рынку там, где мне надо?

И по скольку счет неттинговый, то перекрыть встречным - то же самое что закрыть продажу, например, и открыть покупку одновременно
 

Я на фонде MT5 не пробовал, но по квику знаю, что рыночные может не принимать.

 

Ну все понятно

Просто нужно закончить торги на 5 минут раньше закрытия

Похфигу эти аукционы

И делов то

Всем спасибо!

;)

 
Sergey Gridnev #:
Их никак не ставить, т.к. их нет.

На аукционе закрытия лимитники падают в стакан, по ним в конце считается цена и встречные заявки сводятся друг с другом.

Сам не использую, но на МОЕКС пишут, что можно.

Renat Akhtyamov #:

Просто нужно закончить торги на 5 минут раньше закрытия

Похфигу эти аукционы

И делов то

Я так и делаю. 

Только по поводу открытия коротких позиций по акциям - это во-первых не всегда возможно. Во-вторых Вам придется платить брокеру, за то что взяли акции в долг. Именно по-этому фьючерсы больше подходят для спекуляций.

 
Renat Akhtyamov #:

А если не во время аукциона, можно открыть или закрыть не лимитку, а ордер  биржевого исполнения (позицию) на покупку или продажу?

меня не интересуют лимитки вообще

Где-то prostotrader писал что по рынку исполняется даже быстрей чем лимитка.

1...34567891011121314151617...23
Новый комментарий