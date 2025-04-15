Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 15
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Платная основа, у меня есть этот модуль, но зачем платить, если можно самому посчитать?
Да это понятно, что самому лучше посчитать. Это как вариант был, что есть такая приблуда.
Описание от самой биржи для расчётов, как то размыты по контексту и всё в кучу смешано, фирмы, клиенты, риски и т.д.
Конкретных формул не увидел. Например вот формула для такого инструмента, вот для такого и т.д. всё как то в куче и непонятно.
Наверно специально, чтоб клиент покупал dll.
Да это понятно, что самому лучше посчитать. Это как вариант был, что есть такая приблуда.
Описание от самой биржи для расчётов, как то размыты по контексту и всё в кучу смешано, фирмы, клиенты, риски и т.д.
Конкретных формул не увидел. Например вот формула для такого инструмента, вот для такого и т.д. всё как то в куче и непонятно.
Наверно специально, чтоб клиент покупал dll.
можно в центробанк задать обычный вопрос, там вполне могут не знать(уже сменилась власть), какой-то *** пролоббировал ивсегда нужно звонить, говорить с максимальным руководством.
можно в центробанк задать обычный вопрос, там вполне могут не знать(уже сменилась власть), какой-то *** пролоббировал ивсегда нужно звонить, говорить с максимальным руководством.
Через звонки не добраться до компетентного руководства, из-за преград в виде тех.поддержи и профильных отделов.
Которые зачастую не компетентны в вопросах и отвечают на ***бись.
Только запросы на бумаге через почтовое отправление заказным письмом с уведомлением, тогда будут официальные ответы.
Через звонки не добраться до компетентного руководства, из-за преград в виде тех.поддержи и профильных отделов.
Которые зачастую не компетентны в вопросах и отвечают на ***бись.
Только запросы на бумаге через почтовое отправление, тогда будут официальные ответы.
если требовать переключить на главного специалиста, если не с первого, переключат, я же дал пример обращения, меня бы со второго точно переключили)
pss
скажи им что они собаки страшные
Короче, эти формулы
не правильные (вероятно раньше работали, но сейчас нет), потому что в результате проверки на GAZR-12.24
при установке отложенного ордера по цене близкой к рынку по данной формуле получилось:
Расчет
Будет заблокировано = 1 * (1932,48 + (12035-11845))*1/1 * (1 + 0.01 * 0) = 2122.48
А на деле (Терминал МОЕХ)
20824,76
ДействительноТ.е для GAZR-12.24 он будет = 0
Короче, эти формулы
не правильные (вероятно раньше работали, но сейчас нет), потому что в результате проверки на GAZR-12.24
при установке отложенного ордера по цене близкой к рынку по данной формуле получилось:
Расчет
Будет заблокировано = 1 * (1932,48 + (12035-11845))*1/1 * (1 + 0.01 * 0) = 2122.48
А на деле (Терминал МОЕХ)
20824,76
ДействительноТ.е для GAZR-12.24 он будет = 0
Так это метаквотовское понятие коэффициент и формулы? Так как поиском выдаётся эта страница.
Настораживает, что информация находится в разделе Расчет маржи для Retail Forex, Futures
а не в разделе Расчет маржи: Биржевая модель
Ведь возможные "фьючерсы" и "акции" у дилера имеют тип, аля индикативные.
И эта формула может быть не биржевой, а дилерской.
Биржевой расчёт нужно искать на сайте биржи, но там чёрт ногу сломит в описаниях.
Да, и метаквотовский коэффициент не правильно приравнивать к нулю.
Если нет коэффициента, то это значение будет 1.
Но в данном случае бесполезное, так как формула на сайте метаквотов или не биржевая или устаревшая.
А вот и подтверждение, что-то не сразу заметил
Будет заблокировано = 1 * (1932,48 + (12035-11845))*1/1 * (1 + 0.01 * 0) = 2122.48
А на деле (Терминал МОЕХ)
20824,76
Что-то подозрительно много выдаёт терминал MOEX для одного контракта GAZR-12.24Если сегодня был последний день обращения контракта, возможно биржа в последний день подняла ГО?
Этот контракт ведь уже истёк? Экспирация уже прошла? Как вы по нему выставили отложку? ))
На сайте биржи этого контракта уже нет в торгуемых.
Но блин, в десять раз поднять? Это жесть конечно. Явный принудительный отсев, выхода на поставку.
Если сегодня был последний день обращения контракта, возможно биржа в последний день подняла ГО?
Да, сегодня был последний день.
Возможно повысили ГО
Но это не меняет того, что формулы устарели.
Да, сегодня был последний день.
Возможно повысили ГО
Но это не меняет того, что формулы устарели.
Получается, что свой расчёт ГО бесполезен в подобных случаях, когда биржа поднимает ГО.