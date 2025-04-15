Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 4
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Уже несколько лет как говорилось, что эта функция не правильно работает....
С теплицами закончу и попробую открыть демку в Just2Trade и посмотрю, проверю ещё раз.
С теплицами закончу и попробую открыть демку в Just2Trade и посмотрю, проверю ещё раз.
Пока, только так правильно работает
Не тратьте время, там все-равно нет состояния сессий
Лучше здесь https://www.mql5.com/ru/forum/408836#comment_35879418
плюсик поставьте...
Михаил, я не знаю как там биржа транслирует, но вот заполнено и получено
Код
и вот результат
Повторяю: я не претендую на звание «Знайка», я только пользуюсь тем что доступно. Ваш код безусловно полезный и рабочий, но это не правильно вводить вручную время сессий.
Михаил, я не знаю как там биржа транслирует, но вот заполнено и получено
Код
и вот результат
Повторяю: я не претендую на звание «Знайка», я только пользуюсь тем что доступно. Ваш код безусловно полезный и рабочий, но это не правильно вводить вручную время сессий.
Вот об этом я и говорю 4-ый год MQ
Вот об этом я и говорю 4-ый год MQ
У меня другой вопрос образовался. А зачем так сложно написали преобразование строки во время? Ведь работа со строками очень медленная…
Достаточно получить остаток от деления даты на количество секунд в дне.
У меня другой вопрос образовался. А зачем так сложно написали преобразование строки во время? Ведь работа со строками очень медленная…
Достаточно получить остаток от деления даты на количество секунд в дне.
Преобразование строки происходит один раз, при инициализации (время не критично)
Да и написано это 8 лет назад....
Преобразование строки происходит один раз, при инициализации (время не критично)
Да и написано это 8 лет назад....
Ну тады «ой», я тоже 8 лет назад был не такой умный как сейчас…))) Зато был такой-же как и сейчас в другом плане…
Господа, приглянулась мне биржа и уже пора начать
но кое что не понятно!
растолкуйте плиз
Как посчитать - сколько нужно денег на 1 лот и какой минимальный?
Почему сессия по спецификации инструмента заканчивается позднее чем официально, и где взять правильные временные рамки?
Господа, приглянулась мне биржа и уже пора начать
но кое что не понятно!
растолкуйте плиз
Как посчитать - сколько нужно денег на 1 лот и какой минимальный?
Почему сессия по спецификации инструмента заканчивается позднее чем официально, и где взять правильные временные рамки?
Так вот ведь выложена функция
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи)
prostotrader, 2022.04.29 17:35
Пока, только так правильно работает
Не тратьте время, там все-равно нет состояния сессий
Лучше здесь https://www.mql5.com/ru/forum/408836#comment_35879418
плюсик поставьте...
Так вот ведь выложена функция
Спасибо, а вот эта инфа откуда?
Не тратьте время, там все-равно нет состояния сессий
Лучше здесь https://www.mql5.com/ru/forum/408836#comment_35879418
плюсик поставьте.
Или это собственное?
/---
И почему так, почему все таки не показана маржа?