Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 8
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есть, но как их ставить в МТ5 я не знаю...
Ордера лимитные попадают.
Очень советую полистать брошюрку до конца - там с примерами.
то есть с ходу рыночный ордер открыть не получится?
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page657#comment_39682726
то есть с ходу рыночный ордер открыть не получится?
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page657#comment_39682726
никогда не пробовал в МТ5, не подскажу. Но даже если получится - исполнится он по Цене закрытия.
Добавлено:
При той торговле, которая на скринах - Вам есть огромный смысл перейти на фьючерсы. В акциях комиссия больше, денег нужно больше, есть проблемы с открытием коротких позиций. В случае с фьючерсами - разницы между короткой позицией и длинной вообще нет. Акции скорее для дивидендов, инвестиций на долгосрок + арбитражные стратегии.
никогда не пробовал в МТ5, не подскажу. Но даже если получится - исполнится он по Цене закрытия.
Добавлено:
При той торговле, которая на скринах - Вам есть огромный смысл перейти на фьючерсы. В акциях комиссия больше, денег нужно больше, есть проблемы с открытием коротких позиций. В случае с фьючерсами - разницы между короткой позицией и длинной вообще нет. Акции скорее для дивидендов, инвестиций на долгосрок + арбитражные стратегии.
загоню бабули на 1 лот
если не получится, то можно
в принципе меня и заявками устроит
там же написано Insider, так что не все так просто, как может с ходу показаться
фьючи - совершенно другая песня с прогнозами
есть она, тоже, но на форуме не слышал
есть, но как их ставить в МТ5 я не знаю...
Их никак не ставить, т.к. их нет.
точно их нет?
точно их нет?
Да ты просто попробуй на аукционе открытия или закрытия по рынку войти.
до аукциона можно?
ну так все таки какой будет ответ
что тут произойдет, если по рынку зашел до аукциона?
https://www.mql5.com/ru/forum/347973/page7#comment_39687967
до аукциона можно?
До аукциона открытия - нет. После и до аукциона закрытия - да. Естественно, если не случится дискретный аукцион.
ну так все таки какой будет ответ
что тут произойдет, если по рынку зашел до аукциона?
https://www.mql5.com/ru/forum/347973/page7#comment_39687967
до аукциона можно?
ну так все таки какой будет ответ
что тут произойдет, если по рынку зашел до аукциона?
https://www.mql5.com/ru/forum/347973/page7#comment_39687967