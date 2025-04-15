Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 8

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Andrey Miguzov #:

есть, но как их ставить в МТ5 я не знаю...

Ордера лимитные попадают.

Очень советую полистать брошюрку до конца - там с примерами.

то есть с ходу рыночный ордер открыть не получится?

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page657#comment_39682726

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2022.05.19
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
Renat Akhtyamov #:

то есть с ходу рыночный ордер открыть не получится?

https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page657#comment_39682726

никогда не пробовал в МТ5, не подскажу. Но даже если получится - исполнится он по Цене закрытия.

Добавлено:

При той торговле, которая на скринах - Вам есть огромный смысл перейти на фьючерсы. В акциях комиссия больше, денег нужно больше, есть проблемы с открытием коротких позиций. В случае с фьючерсами - разницы между короткой позицией и длинной вообще нет. Акции скорее для дивидендов, инвестиций на долгосрок + арбитражные стратегии.

 
Andrey Miguzov #:

никогда не пробовал в МТ5, не подскажу. Но даже если получится - исполнится он по Цене закрытия.

Добавлено:

При той торговле, которая на скринах - Вам есть огромный смысл перейти на фьючерсы. В акциях комиссия больше, денег нужно больше, есть проблемы с открытием коротких позиций. В случае с фьючерсами - разницы между короткой позицией и длинной вообще нет. Акции скорее для дивидендов, инвестиций на долгосрок + арбитражные стратегии.

загоню бабули на 1 лот

если не получится, то можно

в принципе меня и заявками устроит

там же написано Insider, так что не все так просто, как может с ходу показаться

фьючи - совершенно другая песня с прогнозами

есть она, тоже, но на форуме не слышал

 
Andrey Miguzov #:

есть, но как их ставить в МТ5 я не знаю...

Их никак не ставить, т.к. их нет.
На аукционе закрытия лимитники падают в стакан, по ним в конце считается цена и встречные заявки сводятся друг с другом.
 
Sergey Gridnev #:
Их никак не ставить, т.к. их нет.
На аукционе закрытия лимитники падают в стакан, по ним в конце считается цена и встречные заявки сводятся друг с другом.

точно их нет?


 
Renat Akhtyamov #:

точно их нет?


Да ты просто попробуй на аукционе открытия или закрытия по рынку войти.

Сам же видишь, ask ниже чем bid. Храаль!!!
 
Sergey Gridnev #:
Да ты просто попробуй на аукционе открытия или закрытия по рынку войти.

до аукциона можно?

ну так все таки какой будет ответ

что тут произойдет, если по рынку зашел до аукциона?

https://www.mql5.com/ru/forum/347973/page7#comment_39687967

Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи)
Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи)
  • 2022.05.18
  • www.mql5.com
Вопрос разработчикам. 14 июля 2020 года биржа внесла изменения в формулу расчета ГО по связке фьючерсных контрактов Eu и Si (https://www.moex...
 
Renat Akhtyamov #:

до аукциона можно?

До аукциона открытия - нет. После и до аукциона закрытия - да. Естественно, если не случится дискретный аукцион.
 
Sergey Gridnev #:
До аукциона открытия - нет. После и до аукциона закрытия - да. Естественно, если не случится дискретный аукцион.

ну так все таки какой будет ответ

что тут произойдет, если по рынку зашел до аукциона?

https://www.mql5.com/ru/forum/347973/page7#comment_39687967

Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи)
Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи)
  • 2022.05.18
  • www.mql5.com
Вопрос разработчикам. 14 июля 2020 года биржа внесла изменения в формулу расчета ГО по связке фьючерсных контрактов Eu и Si (https://www.moex...
 
Renat Akhtyamov #:

до аукциона можно?

ну так все таки какой будет ответ

что тут произойдет, если по рынку зашел до аукциона?

https://www.mql5.com/ru/forum/347973/page7#comment_39687967

До какого аукциона? Если в сессию - входи по рынку, никто не запрещает. Будешь владеть активом, пока не продашь.
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