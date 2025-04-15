Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 23

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Задержки из деревни (56 км от Москвы, пинг до провайдера в Истре 2 мс)


на Плаза 2 (тестовый контур Т0) по всем типам ордеров, которые использую

BOC - Book or Cancel полностью встает в стакан или удаляется

IOC - заявка, исполняемая строго по указанной цене

Market - заявка, исполняемая по любой цене

Время заменяется с помощью HpTimer - точный таймер

15.04.2025 18:08:36.651 --> Заявка BOC на покупку устанавливается...
15.04.2025 18:08:36.651 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:08:36.667 --> Заявка 1892968022092669003 активна. (18 msc)

15.04.2025 18:14:03.014 --> Заявка 1892968022092669003 полностью исполнена.

15.04.2025 18:14:03.030 --> Заявка Market на продажу отправлена...
15.04.2025 18:14:03.030 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:14:03.061 --> Заявка 1892968022092672510 исполнена. (23 msc)

15.04.2025 18:14:03.952 --> Заявка BOC на продажу устанавливается...
15.04.2025 18:14:03.952 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:14:03.952 --> Заявка 1892968022092672513 активна. (12 msc)

15.04.2025 18:14:35.940 --> Заявка 1892968022092672513 полностью исполнена.

15.04.2025 18:14:35.956 --> Заявка Market на покупку отправлена...
15.04.2025 18:14:35.956 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:14:35.956 --> Заявка 1892968022092672796 исполнена. (14 msc)

15.04.2025 18:14:36.940 --> Заявка BOC на продажу устанавливается...
15.04.2025 18:14:36.940 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:14:36.956 --> Заявка 1892968022092672798 активна. (17 msc)

15.04.2025 18:14:36.956 --> Заявка на продажу модифицируется...
15.04.2025 18:14:36.987 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:14:36.987 --> Заявка 1892968022092672806 активна. (20 msc)

15.04.2025 18:16:53.981 --> Заявка IOC на продажу отправлена...
15.04.2025 18:16:53.996 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:16:53.996 --> Заявка 1892968022092674525 исполнена. (15 msc)

15.04.2025 18:16:54.012 --> Заявка Market на покупку отправлена...
15.04.2025 18:16:54.012 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:16:54.012 --> Заявка 1892968022092674526 исполнена. (13 msc)

15.04.2025 18:16:54.106 --> Заявка 1892968022092672806 на продажу удаляется...
15.04.2025 18:16:54.106 --> Операция выполнена успешно.
15.04.2025 18:16:54.106 --> Заявка 1892968022092672806 удалена. (11 msc)
 
Dmitriy Skub #:

Ну, Вы, блин, даете, Михаил! Уверен был, что квала получили. У Вас же, вроде, образование есть профильное. Или путаю?

Я, как только прочитал, что за последние два года надо сделки прислать, сразу этим заморочился. Скопировал с Открытия и послал в ФА.

Как раз успел получить, хотя посылал эти сделки им раз 10 - то за пол-года одним куском, то за год. А в О за год не делают одним файлом.

Смотрите пост выше пропал Квал)

Учился, но диплом не получил :(

 
prostotrader #:

Смотрите пост выше

А как так может быть? Пускай ФА заморочится тогда. Чего говорят?

В ЛК написано, что есть КИ?

 
Dmitriy Skub #:

А как так может быть? Пускай ФА заморочится тогда. Чего говорят?

Веду переписку, как всегда делают "удивленное лицо"

Добавлено

На бирже тоже дела не лучше, почти 4 месяца не могут сделать бумагу о сертификации...

 
Dmitriy Skub #:


В ЛК написано, что есть КИ?

В ЛК стоит :

Статус КИ не присвоен

У дочки есть КИ, у меня нет :)

 
prostotrader #:

В ЛК стоит :

Статус КИ не присвоен

У дочки есть КИ, у меня нет :)

Понятно, видимо ошибка у них. Там бардак, как всегда.

У меня написано:

Статус «Квалифицированного инвестора»:
Присвоен
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