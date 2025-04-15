Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 23
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Задержки из деревни (56 км от Москвы, пинг до провайдера в Истре 2 мс)
на Плаза 2 (тестовый контур Т0) по всем типам ордеров, которые использую
BOC - Book or Cancel полностью встает в стакан или удаляется
IOC - заявка, исполняемая строго по указанной цене
Market - заявка, исполняемая по любой цене
Время заменяется с помощью HpTimer - точный таймер
Ну, Вы, блин, даете, Михаил! Уверен был, что квала получили. У Вас же, вроде, образование есть профильное. Или путаю?
Я, как только прочитал, что за последние два года надо сделки прислать, сразу этим заморочился. Скопировал с Открытия и послал в ФА.
Как раз успел получить, хотя посылал эти сделки им раз 10 - то за пол-года одним куском, то за год. А в О за год не делают одним файлом.
Смотрите пост выше пропал Квал)
Учился, но диплом не получил :(
Смотрите пост выше
А как так может быть? Пускай ФА заморочится тогда. Чего говорят?
В ЛК написано, что есть КИ?
А как так может быть? Пускай ФА заморочится тогда. Чего говорят?
Веду переписку, как всегда делают "удивленное лицо"
Добавлено
На бирже тоже дела не лучше, почти 4 месяца не могут сделать бумагу о сертификации...
В ЛК написано, что есть КИ?
В ЛК стоит :
Статус КИ не присвоен
У дочки есть КИ, у меня нет :)
В ЛК стоит :
Статус КИ не присвоен
У дочки есть КИ, у меня нет :)
Понятно, видимо ошибка у них. Там бардак, как всегда.
У меня написано: