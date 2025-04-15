Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 7

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Renat Akhtyamov #:

я просто на примере аэрофлота, не все же такие

только вот можно ли открыть сделку и например через 15 минут закрыть?

На всякий случай - если не средне-долгосрок и большие объёмы, а спекуляции, то лучше фьючи, а не акции.

 
JRandomTrader #:

На всякий случай - если не средне-долгосрок и большие объёмы, а спекуляции, то лучше фьючи, а не акции.

ок.

 

Господа, как так?

Аск улетел ниже Бид???

Чо у них там, башню соравло что ли

это же реал ....


 
Renat Akhtyamov #:

Господа, как так?

Аск улетел ниже Бид???

Чо у них там, башню соравло что ли

это же реал ....


https://www.moex.com/s1173

Там справа в ПДФ есть пояснения более-менее поятные

Московская Биржа - Рынки
Московская Биржа - Рынки
  • www.moex.com
Аукцион закрытия. Сервис создан в соответствии с учетом мировой практики и должен быть понятен участникам российского и глобального фондовых рынков. Аукцион закрытия доступен в режимах: Режим основных торгов Т+, Сектор ПИР – Режим основных торгов, Облигации Д – Режим основных торгов Аукцион закрытия является завершающей, по счету третьей, частью: 09:50:00 — 09:59:(30-59)* - Аукцион открытия 10:00:00 — 18:39:59 - Торговый период 18:40:01 — 18:50:00 - Аукцион закрытия * - Длительность определяется случайным образом по каждой ценной бумаге в интервале 0-30 с Аукцион закрытия проводится: для акций в "стакане Т+2" (со 2 сентября 2013г.) для облигаций: ОФЗ в "стакане Т+1" (с 1 июня 2015г.) для облигаций с расчетами в рублях в "стакане Т+1" (14.10.2019) для еврооблигаций, облигаций с расчетами в долларах США в "стакане Т+2" (с 25.01.2016г) для облигаций с расчетами в евро в "стакане Т+2" (с 22.06.2020г)
 
Andrey Miguzov #:

https://www.moex.com/s1173

Там справа в ПДФ есть пояснения более-менее поятные

то есть я мог закрыться по такому АСКу и поиметь денежку?

 
Renat Akhtyamov #:

то есть я мог закрыться по такому АСКу и поиметь денежку?

не. Там замороченный механизм. Сам удаляю лимитники перед окончанием торгов и в аукционе не учувствую, до конца в механизме его работы не разбирался.

Но смысл общий такой, что после определения цены закрытия биржей (на основе ордеров) встречные ордера будут исполнены по цене закрытия. 

 
Andrey Miguzov #:

не. Там замороченный механизм. Сам удаляю лимитники перед окончанием торгов и в аукционе не учувствую, до конца в механизме его работы не разбирался.

Но смысл общий такой, что после определения цены закрытия биржей (на основе ордеров) встречные ордера будут исполнены по цене закрытия. 

а если там где прерывистая красная у мну рыночный?

 
Renat Akhtyamov #:

а если там где прерывистая красная у мну рыночный?

Во время аукционов нет никаких "рыночных".
 
Sergey Gridnev #:
Во время аукционов нет никаких "рыночных".

то есть в этот период времени не может попасть то, что было открыто ранее?

//пока что у меня имитация торговли, нюансы изучаю ;)
 
Sergey Gridnev #:
Во время аукционов нет никаких "рыночных".

есть, но как их ставить в МТ5 я не знаю...

Renat Akhtyamov #:

то есть в этот период времени не может попасть то, что было открыто ранее?

Ордера лимитные попадают.

Очень советую полистать брошюрку до конца - там с примерами.

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