Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 7
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я просто на примере аэрофлота, не все же такиетолько вот можно ли открыть сделку и например через 15 минут закрыть?
На всякий случай - если не средне-долгосрок и большие объёмы, а спекуляции, то лучше фьючи, а не акции.
На всякий случай - если не средне-долгосрок и большие объёмы, а спекуляции, то лучше фьючи, а не акции.
ок.
Господа, как так?
Аск улетел ниже Бид???
Чо у них там, башню соравло что ли
это же реал ....
Господа, как так?
Аск улетел ниже Бид???
Чо у них там, башню соравло что ли
это же реал ....
https://www.moex.com/s1173
Там справа в ПДФ есть пояснения более-менее поятные
https://www.moex.com/s1173
Там справа в ПДФ есть пояснения более-менее поятные
то есть я мог закрыться по такому АСКу и поиметь денежку?
то есть я мог закрыться по такому АСКу и поиметь денежку?
не. Там замороченный механизм. Сам удаляю лимитники перед окончанием торгов и в аукционе не учувствую, до конца в механизме его работы не разбирался.
Но смысл общий такой, что после определения цены закрытия биржей (на основе ордеров) встречные ордера будут исполнены по цене закрытия.
не. Там замороченный механизм. Сам удаляю лимитники перед окончанием торгов и в аукционе не учувствую, до конца в механизме его работы не разбирался.
Но смысл общий такой, что после определения цены закрытия биржей (на основе ордеров) встречные ордера будут исполнены по цене закрытия.
а если там где прерывистая красная у мну рыночный?
а если там где прерывистая красная у мну рыночный?
Во время аукционов нет никаких "рыночных".
то есть в этот период времени не может попасть то, что было открыто ранее?//пока что у меня имитация торговли, нюансы изучаю ;)
Во время аукционов нет никаких "рыночных".
есть, но как их ставить в МТ5 я не знаю...
то есть в этот период времени не может попасть то, что было открыто ранее?
Ордера лимитные попадают.
Очень советую полистать брошюрку до конца - там с примерами.