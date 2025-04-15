Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 5

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Renat Akhtyamov #:


Почему сессия по спецификации инструмента заканчивается позднее чем официально, и где взять правильные временные рамки?


Так-то сессий 3.
 
Renat Akhtyamov #:


растолкуйте плиз

Как посчитать - сколько нужно денег на 1 лот и какой минимальный?


От инструмента зависит.
 
Sergey Gridnev #:
Так-то сессий 3.

ок.

а AFLT куда относится, как понять?

 
Sergey Gridnev #:
От инструмента зависит.

вот например:

не могу понять, сколько нужно денег на 1 лот по AFLT

 
Renat Akhtyamov #:

вот например:

не могу понять, сколько нужно денег на 1 лот по AFLT

У Аэрофлота в лоте 10 бумаг. Т.е. цену надо умножить на 10. Кроме того есть комиссия, она зависит от типа счета, её тоже надо учесть.
 
Renat Akhtyamov #:


Лучше здесь https://www.mql5.com/ru/forum/408836#comment_35879418

плюсик поставьте.

Там я уже пять плюсиков поставил, да толку не вижу.

 
Sergey Gridnev #:
У Аэрофлота в лоте 10 бумаг. Т.е. цену надо умножить на 10. Кроме того есть комиссия, она зависит от типа счета, её тоже надо учесть.

Оооо, ок. Спасибо!

 
Renat Akhtyamov #:

Оооо, ок. Спасибо!

И ещё:
-  у Аэрофлота цена в рублях;
- то, что в колонке "номинал" не несёт никакой полезной информации;
 
Sergey Gridnev #:
И ещё:
-  у Аэрофлота цена в рублях;
- то, что в колонке "номинал" не несёт никакой полезной информации;

то есть чтобы купить/продать один лот, надо 300 рублей примерно

1 лот=размер контракта*цена

?

 
Renat Akhtyamov #:

то есть чтобы купить/продать один лот, надо 300 рублей примерно

1 лот=размер контракта*цена

?

Да.
+ Комиссия
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