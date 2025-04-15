Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 5
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Почему сессия по спецификации инструмента заканчивается позднее чем официально, и где взять правильные временные рамки?
растолкуйте плиз
Как посчитать - сколько нужно денег на 1 лот и какой минимальный?
Так-то сессий 3.
ок.
а AFLT куда относится, как понять?
От инструмента зависит.
вот например:
не могу понять, сколько нужно денег на 1 лот по AFLT
вот например:
не могу понять, сколько нужно денег на 1 лот по AFLT
Лучше здесь https://www.mql5.com/ru/forum/408836#comment_35879418
плюсик поставьте.
Там я уже пять плюсиков поставил, да толку не вижу.
У Аэрофлота в лоте 10 бумаг. Т.е. цену надо умножить на 10. Кроме того есть комиссия, она зависит от типа счета, её тоже надо учесть.
Оооо, ок. Спасибо!
Оооо, ок. Спасибо!
И ещё:
то есть чтобы купить/продать один лот, надо 300 рублей примерно
1 лот=размер контракта*цена
?
то есть чтобы купить/продать один лот, надо 300 рублей примерно
1 лот=размер контракта*цена
?