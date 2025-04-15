Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 3

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prostotrader #:

Вы до сих пор думаете, что Биржа и разработчики ПО для биржевой торговли заботятся о нас, трейдерах?

Всем на все плевать, главное свой заработок!

Добавлено

Я уже три года "ною", чтобы хотя бы расписание сессий ввели для фортс, а воз и ныне там.

Самое неприятное то, что многие торгуют через МТ-5, но все молчат почему-то.

Разработчики МТ5 тут действительно ни при делах. Расписание сессий заполняет брокер. А требование заполнять в соответствии с регламентом будет расценено как вмешательство во внутренние дела брокера.

Я писал советник по заказу для Just2Trade и мне для проверки давали сертификат к реальному счёту… И все площадки доступны с одного МТ5, и расписание доступно из кода, и опционы торгуют в МТ5… А у открывашки одни только закрывашки. Ничего невозможно получить и ничего невозможно сделать. Такое впечатление, что в техподдержке открывашки и бкс работают сотрудники квика…

Одна только проблема, зарегистрированы они так, что можно вообще своих денег не увидеть.

 
Alexey Viktorov #:

Разработчики МТ5 тут действительно ни при делах. Расписание сессий заполняет брокер. А требование заполнять в соответствии с регламентом будет расценено как вмешательство во внутренние дела брокера.


Алексей!

Зачем Вы пишите то, чего совсем не знаете?

Брокер не имеет (НЕ ДОЛЖЕН) иметь доступа к корректировке Биржевых данных.

Например: Как руками Брокер будет заполнять приостановку торгов для расширения лимитов?

Расписание сессий транслируется биржей и никакого отношения к брокеру не имеет!


 
prostotrader #:

Алексей!

Зачем Вы пишите то, чего совсем не знаете?

Брокер не имеет (НЕ ДОЛЖЕН) иметь доступа к корректировке Биржевых данных.

Например: Как руками Брокер будет заполнять приостановку торгов для расширения лимитов?

Расписание сессий транслируется биржей и никакого отношения к брокеру не имеет!


Биржей-то транслируется, а вот (настройка)преобразование данных биржи в данные MT - думается, это к брокеру.

MQ не может иметь готовые предварительные настройки на все возможные случаи.

Хотя, можно предположить, что МБ - случай не совсем рядовой.

 
prostotrader #:

Алексей!

Зачем Вы пишите то, чего совсем не знаете?

Брокер не имеет (НЕ ДОЛЖЕН) иметь доступа к корректировке Биржевых данных.

Например: Как руками Брокер будет заполнять приостановку торгов для расширения лимитов?

Расписание сессий транслируется биржей и никакого отношения к брокеру не имеет!


Я никогда не претендовал на звание Знайки. Но если не трудно объясните мне почему у Just2Trade время сессий заполнено, а в открывашке и бкс нет. И как ни странно терминал ничем не отличается…

 
Alexey Viktorov #:

Я никогда не претендовал на звание Знайки. Но если не трудно объясните мне почему у Just2Trade время сессий заполнено, а в открывашке и бкс нет. И как ни странно терминал ничем не отличается…

Потому, что для Финама MQ писали свой сервер МТ-5, и заказчик указывал свои требования с этому серверу.

Можно скрин рассписания?

Добавлено

То что написана в спецификации контракта (Терминал), про это можно просто забыть.

Потому что самым важным является состояние сессии и времена клирингов, потому что

при любой экспирации сессия начинается не в 19-00, а в 19-05

Есть случаи, когда и после промежуточного клиринга сессия стартует не в 14-00

И как узнать, что происходит расширение лимитов по инструменту?

Брокер физически не сможет "вбивать" эти данные, но биржа транслирует их.

Нужно просто их передавать в терминал.

Посмотрите на таблицу выше, все нужные данные Биржа передает, зачем брокеру вставлять их,

если они передаются автоматически?

 
prostotrader #:

Потому, что для Финама MQ писали свой сервер МТ-5, и заказчик указывал свои требования с этому серверу.

Можно скрин рассписания?

Писал я это несколько месяцев взад. А сейчас у меня доступа к счёту нет, я честно удалил сертификат и все упоминания о счёте в терминале.

Я почему обратил на это внимание, писал, проверял на Just2Trade и отдавал на проверку поэтапно. Заказчик жалуется, что сессии не определяет… Как не определяет, если я в дебагере всё прохожу без проблем… А он оказывается кроме Just2Trade запускает и в открывашке.

Я конечно не сомневаюсь в вашей частности, но что-то не очень верится в то, что для одной конторы писалось ПО… Может откуда-то деза просочилась?

 
Alexey Viktorov #:

Писал я это несколько месяцев взад. А сейчас у меня доступа к счёту нет, я честно удалил сертификат и все упоминания о счёте в терминале.

Я почему обратил на это внимание, писал, проверял на Just2Trade и отдавал на проверку поэтапно. Заказчик жалуется, что сессии не определяет… Как не определяет, если я в дебагере всё прохожу без проблем… А он оказывается кроме Just2Trade запускает и в открывашке.

Я конечно не сомневаюсь в вашей частности, но что-то не очень верится в то, что для одной конторы писалось ПО… Может откуда-то деза просочилась?

Выложите код, который определяет сессии

Кстати, Вы сами торгуете на ФОРТС?
 
prostotrader #:

Выложите код, который определяет сессии

Ну какой код? Одна функция

bool  SymbolInfoSessionTrade( 
   string            name,                // имя символа 
   ENUM_DAY_OF_WEEK  day_of_week,         // день недели 
   uint              session_index,       // номер сессии 
   datetime&         from,                // время начала сессии 
   datetime&         to                   // время окончания сессии 
   );

Соответственно котировочная сессия. В открывашке определяет как заполнено в спецификации.

А в советнике пришлось отказаться от этого и заказчик сам заполнял во входных параметрах и для открывашки и для Just2Trade.

 
Alexey Viktorov #:

Ну какой код? Одна функция

Соответственно котировочная сессия. В открывашке определяет как заполнено в спецификации.

А в советнике пришлось отказаться от этого и заказчик сам заполнял во входных параметрах и для открывашки и для Just2Trade.

Уже несколько лет как говорилось, что эта функция не правильно работает....

 
prostotrader #:


Кстати, Вы сами торгуете на ФОРТС?

Нет. Счёт открыл, но так и не начал, страшно. Купил через квик несколько акций и наблюдаю.

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