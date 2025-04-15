Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы до сих пор думаете, что Биржа и разработчики ПО для биржевой торговли заботятся о нас, трейдерах?
Всем на все плевать, главное свой заработок!
Добавлено
Я уже три года "ною", чтобы хотя бы расписание сессий ввели для фортс, а воз и ныне там.
Самое неприятное то, что многие торгуют через МТ-5, но все молчат почему-то.
Разработчики МТ5 тут действительно ни при делах. Расписание сессий заполняет брокер. А требование заполнять в соответствии с регламентом будет расценено как вмешательство во внутренние дела брокера.
Я писал советник по заказу для Just2Trade и мне для проверки давали сертификат к реальному счёту… И все площадки доступны с одного МТ5, и расписание доступно из кода, и опционы торгуют в МТ5… А у открывашки одни только закрывашки. Ничего невозможно получить и ничего невозможно сделать. Такое впечатление, что в техподдержке открывашки и бкс работают сотрудники квика…
Одна только проблема, зарегистрированы они так, что можно вообще своих денег не увидеть.
Разработчики МТ5 тут действительно ни при делах. Расписание сессий заполняет брокер. А требование заполнять в соответствии с регламентом будет расценено как вмешательство во внутренние дела брокера.
Алексей!
Зачем Вы пишите то, чего совсем не знаете?
Брокер не имеет (НЕ ДОЛЖЕН) иметь доступа к корректировке Биржевых данных.
Например: Как руками Брокер будет заполнять приостановку торгов для расширения лимитов?
Расписание сессий транслируется биржей и никакого отношения к брокеру не имеет!
Алексей!
Зачем Вы пишите то, чего совсем не знаете?
Брокер не имеет (НЕ ДОЛЖЕН) иметь доступа к корректировке Биржевых данных.
Например: Как руками Брокер будет заполнять приостановку торгов для расширения лимитов?
Расписание сессий транслируется биржей и никакого отношения к брокеру не имеет!
Биржей-то транслируется, а вот (настройка)преобразование данных биржи в данные MT - думается, это к брокеру.
MQ не может иметь готовые предварительные настройки на все возможные случаи.
Хотя, можно предположить, что МБ - случай не совсем рядовой.
Алексей!
Зачем Вы пишите то, чего совсем не знаете?
Брокер не имеет (НЕ ДОЛЖЕН) иметь доступа к корректировке Биржевых данных.
Например: Как руками Брокер будет заполнять приостановку торгов для расширения лимитов?
Расписание сессий транслируется биржей и никакого отношения к брокеру не имеет!
Я никогда не претендовал на звание Знайки. Но если не трудно объясните мне почему у Just2Trade время сессий заполнено, а в открывашке и бкс нет. И как ни странно терминал ничем не отличается…
Я никогда не претендовал на звание Знайки. Но если не трудно объясните мне почему у Just2Trade время сессий заполнено, а в открывашке и бкс нет. И как ни странно терминал ничем не отличается…
Потому, что для Финама MQ писали свой сервер МТ-5, и заказчик указывал свои требования с этому серверу.
Можно скрин рассписания?
Добавлено
То что написана в спецификации контракта (Терминал), про это можно просто забыть.
Потому что самым важным является состояние сессии и времена клирингов, потому что
при любой экспирации сессия начинается не в 19-00, а в 19-05
Есть случаи, когда и после промежуточного клиринга сессия стартует не в 14-00
И как узнать, что происходит расширение лимитов по инструменту?
Брокер физически не сможет "вбивать" эти данные, но биржа транслирует их.
Нужно просто их передавать в терминал.
Посмотрите на таблицу выше, все нужные данные Биржа передает, зачем брокеру вставлять их,
если они передаются автоматически?
Потому, что для Финама MQ писали свой сервер МТ-5, и заказчик указывал свои требования с этому серверу.
Можно скрин рассписания?
Писал я это несколько месяцев взад. А сейчас у меня доступа к счёту нет, я честно удалил сертификат и все упоминания о счёте в терминале.
Я почему обратил на это внимание, писал, проверял на Just2Trade и отдавал на проверку поэтапно. Заказчик жалуется, что сессии не определяет… Как не определяет, если я в дебагере всё прохожу без проблем… А он оказывается кроме Just2Trade запускает и в открывашке.
Я конечно не сомневаюсь в вашей частности, но что-то не очень верится в то, что для одной конторы писалось ПО… Может откуда-то деза просочилась?
Писал я это несколько месяцев взад. А сейчас у меня доступа к счёту нет, я честно удалил сертификат и все упоминания о счёте в терминале.
Я почему обратил на это внимание, писал, проверял на Just2Trade и отдавал на проверку поэтапно. Заказчик жалуется, что сессии не определяет… Как не определяет, если я в дебагере всё прохожу без проблем… А он оказывается кроме Just2Trade запускает и в открывашке.
Я конечно не сомневаюсь в вашей частности, но что-то не очень верится в то, что для одной конторы писалось ПО… Может откуда-то деза просочилась?
Выложите код, который определяет сессииКстати, Вы сами торгуете на ФОРТС?
Выложите код, который определяет сессии
Ну какой код? Одна функция
Соответственно котировочная сессия. В открывашке определяет как заполнено в спецификации.
А в советнике пришлось отказаться от этого и заказчик сам заполнял во входных параметрах и для открывашки и для Just2Trade.
Ну какой код? Одна функция
Соответственно котировочная сессия. В открывашке определяет как заполнено в спецификации.
А в советнике пришлось отказаться от этого и заказчик сам заполнял во входных параметрах и для открывашки и для Just2Trade.
Уже несколько лет как говорилось, что эта функция не правильно работает....
Кстати, Вы сами торгуете на ФОРТС?
Нет. Счёт открыл, но так и не начал, страшно. Купил через квик несколько акций и наблюдаю.