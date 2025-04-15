Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 20
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Кстати, попробуйте спросить у ИИ следующее
"Формула расчета ГО модулем SpectraIM"
Формула расчета ГО модулем SpectraIM
Ответ Chat GPT
Если бы были буржуи, то они (Биржа) не посмели бы сделать так, а так как остались одни СНГ,
то сделали, и ничего добиться не получится, но попробую написать в ЦБ
Весь регламент биржи составлен таким образом, что биржа никогда ни перед кем ни за что не несет ответственности.
В описании модуля расчета ГО есть следующее
Уже немного проясняется, какие параметры важны для расчета ГО фьючерса
Добрый вечер. Не знаю как использовать функцию SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS? Просто беру с сайта биржи параметры инструмента "гарантийное обеспечение на первом уровне лимита концентрации** (ГО, руб.) и вбиваю в EXCEL, периодически корректирую. Вопрос в другом как в МТ5 (индикатор, скрипт, советник) считать списание и зачисление вариационной маржи? Может быть кто подскажет, как доделать индикатор из статьи Дмитрия Федосеева " Основы программирования на MQL5 - Время ". Я плохой программист. Как взять цену (в пунктах) закрытия помеченных баров, выводит в секундах?
В новой версии (8.0 Spectra) внесены изменения ГО.
Теперь ГО будет резервироваться в соответствии с уровнем риска клиента
Интересно, на сколько быстро это нововведение появится в Финаме
Интересно, на сколько быстро это нововведение появится в Финаме
А разве Финам не берёт максимальное ГО?
А разве Финам не берёт максимальное ГО?
Я не знаю как берет Финам сейчас (не торгую с МТ-5 там), но уровни риска очень сильно отличаются.
Я не знаю как берет Финам сейчас (не торгую с МТ-5 там), но уровни риска очень сильно отличаются.
Ну, я так же не торгую сейчас, смотрел пару месяцев назад, тогда они брали по максимальному уровню, это указано в спецификации в терминале, что удивило и оттолкнуло.
В новой версии (8.0 Spectra) внесены изменения ГО.
Теперь ГО будет резервироваться в соответствии с уровнем риска клиента
Интересно, на сколько быстро это нововведение появится в Финаме
Напишу им вопрос по этому поводу, может, что ответят.