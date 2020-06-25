Нужна маленькая доработка - страница 8
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LIMIT ВООБЩЕ УБЕРИ.........МНЕ НУЖНО ТОК STOP ОРДЕРА
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page61#comment_16935847
Обновил - ТЕПЕРЬ ВЕРСИЯ version "1.001"
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page61#comment_16935847
Обновил - ТЕПЕРЬ ВЕРСИЯ version "1.001"
Спасибо Александр!!!!!!!!! это Грааль!!!
Спасибо Александр!!!!!!!!! это Грааль!!!
Есть обновление https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page61#comment_16942707
добавил ещё возможность для отложенных ордеров и отдельную кнопку
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как пользоваться нужно прочитать здесьhttps://www.mql5.com/ru/code/19000
Есть обновление https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page61#comment_16942707
добавил ещё возможность для отложенных ордеров и отдельную кнопку
-------------------------------------
как пользоваться нужно прочитать здесьhttps://www.mql5.com/ru/code/19000
а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?
а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?
это добавленная функция, что бы человек мог регулировать
- это не обязательная функция - её можно просто пропустить(если не понимаем то пропускаем)
всё же есть для торговли- если что спрашивай
а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?
просто кнопочка маленькая - а там надпись другая
------------------там так
----
кнопочка маленькая - а так там было бы так
если думаешь что я какой то ихний, ну пость я потратил жизнь три дня для этого эксперта - хрен с ним. ( Я НЕ КОМУ НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН) больше в жизни не кому не помогу
чувства -
если думаешь что я какой то ихний, ну пость я потратил жизнь три дня для этого эксперта - хрен с ним. ( Я НЕ КОМУ НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН) больше в жизни не кому не помогу
чувства -
чем я тебя то обидел? я так и не понял последнего намека в мой адрес
ведь можно спросить -(а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?)
а можно спросить -( как пользоваться)
------------------------------------------------------------- как думаешь есть разница ???
ведь можно спросить -(а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?)
а можно спросить -( как пользоваться)
------------------------------------------------------------- как думаешь есть разница ???
да не придал даже значения!!!!!!!!!!! ладно.....я извинился а твое дело прощать или нет!
спасибо еще раз за советник!!!!!!!!!!
и прости что потратил время на меня!!!!!!!!!!!