Нужна маленькая доработка - страница 8

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[Удален]  
Сергей Дыбленко:
LIMIT ВООБЩЕ УБЕРИ.........МНЕ НУЖНО ТОК STOP ОРДЕРА

https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page61#comment_16935847 

Обновил - ТЕПЕРЬ ВЕРСИЯ version     "1.001"

7777

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2020.06.17
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
 
Alexsandr San:

https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page61#comment_16935847 

Обновил - ТЕПЕРЬ ВЕРСИЯ version     "1.001"


Спасибо Александр!!!!!!!!! это Грааль!!!

[Удален]  
Сергей Дыбленко:

Спасибо Александр!!!!!!!!! это Грааль!!!

Есть обновление https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page61#comment_16942707

добавил ещё возможность для отложенных ордеров и отдельную кнопку 

EURUSDM30

-------------------------------------

как пользоваться нужно прочитать здесьhttps://www.mql5.com/ru/code/19000 

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2020.06.17
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
 
Alexsandr San:

Есть обновление https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page61#comment_16942707

добавил ещё возможность для отложенных ордеров и отдельную кнопку 

-------------------------------------

как пользоваться нужно прочитать здесьhttps://www.mql5.com/ru/code/19000 

а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?

[Удален]  
Сергей Дыбленко:

а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?

это добавленная функция, что бы человек мог регулировать  

- это не обязательная функция - её можно просто пропустить(если не понимаем то пропускаем)

всё же есть для торговли- если что спрашивай   

[Удален]  
Сергей Дыбленко:

а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?

просто кнопочка маленькая - а там надпись другая 

------------------там так 

   ObjectCreate(0,"StopLimit",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_XDISTANCE,210);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_XSIZE,50);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_YSIZE,25);
   ObjectSetString(0,"StopLimit",OBJPROP_TEXT,"StopLimit");
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_BGCOLOR,MidnightBlue);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_BORDER_COLOR,MidnightBlue);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_FONTSIZE,12);


----

   if(ObjectGetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"StopLimit",OBJPROP_STATE,0);
      OnStartStopLimit();
      PlaySound("Ok.wav");
     }

кнопочка маленькая - а так там было бы так 

StopLimit
[Удален]  

если думаешь что я какой то ихний, ну пость я потратил жизнь три дня для этого эксперта - хрен с ним. ( Я НЕ КОМУ НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН) больше в жизни не кому не помогу  

чувства - 

 

 
Alexsandr San:

если думаешь что я какой то ихний, ну пость я потратил жизнь три дня для этого эксперта - хрен с ним. ( Я НЕ КОМУ НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН) больше в жизни не кому не помогу  

чувства - 

 

чем я тебя то обидел? я так и  не понял последнего намека в мой адрес
[Удален]  
Сергей Дыбленко:
чем я тебя то обидел? я так и  не понял последнего намека в мой адрес

ведь можно спросить -(а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?) 

а можно спросить -( как пользоваться) 

------------------------------------------------------------- как думаешь есть разница ??? 

 

 
Alexsandr San:

ведь можно спросить -(а что за кнопка ТОП ЛИМИТ?) 

а можно спросить -( как пользоваться) 

------------------------------------------------------------- как думаешь есть разница ??? 

 

да не придал даже значения!!!!!!!!!!! ладно.....я извинился а твое дело прощать или нет!

спасибо еще раз за советник!!!!!!!!!!

и прости что потратил время на меня!!!!!!!!!!!

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