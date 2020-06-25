Нужна маленькая доработка - страница 9
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да не придал даже значения!!!!!!!!!!! ладно.....я извинился а твое дело прощать или нет!
спасибо еще раз за советник!!!!!!!!!!
и прости что потратил время на меня!!!!!!!!!!!
Серёга! я (прости меня засранца ) всё нормально. я же вроде написал , я немного выпил-(люди когда выпивают манию имеют) прости меня засранца . не хотел обидеть
Серёга! я (прости меня засранца ) всё нормально. я же вроде написал , я немного выпил-(люди когда выпивают манию имеют) прости меня засранца . не хотел обидеть
принято! ))))
мир, труд, май!
принято! ))))
мир, труд, май!
Серёга ! там немного подправил . Функция для размышления и ей пользоваться нужно спокойно и с расстановкой.
вот последняя версия https://c.mql5.com/3/323/Grid_small_revision__3.mq4
За вчерашнее извини - нажрался как свинья.
Серёга ! там немного подправил . Функция для размышления и ей пользоваться нужно спокойно и с расстановкой.
вот последняя версия https://c.mql5.com/3/323/Grid_small_revision__3.mq4
За вчерашнее извини - нажрался как свинья.
с пол года назад нашел уровневый индюк..........моих мозгов так и не хватило что бы он корректно работал
может на досуге посмотришь его?.....а?.....
Уровни он показывает правильно а вот стрелки у него врут.........как ни крутил не смог подкорректировать что бы все работало как часы.
с пол года назад нашел уровневый индюк..........моих мозгов так и не хватило что бы он корректно работал
может на досуге посмотришь его?.....а?.....
Уровни он показывает правильно а вот стрелки у него врут.........как ни крутил не смог подкорректировать что бы все работало как часы.
про этот Индикатор ? https://www.mql5.com/ru/code/13182
кажись он.........ссылку не помню как и названия.......но похоже как он
он вроде показывает - как и должен показывать тут немного исправил предупреждения