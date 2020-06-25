Нужна маленькая доработка - страница 17

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Сергей Дыбленко:
сделан под RSI а называние от фонаря дал файлу

могу сказать тебе, сейчас захочется делится всеми твоими на работками, только все здесь такие, как и мы с тобой. только поверь мне, здесь все  при своём мнение.

и каждый считает себя умнее другого. Так что, мы не кому не чего не сможем доказать, свои ошибки, все хотят проходить своим путём. 

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Сергей Дыбленко:
вот что я слепил на билдере..........

и вот - только что завершилась в тестере 

- долго о очень долго длилась в тестере операция проверки

Снимок2 

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только нужно изменить реверс 

GBPUSDH1

 
Alexsandr San:

и вот - только что завершилась в тестере 

- долго о очень долго длилась в тестере операция проверки

 

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только нужно изменить реверс 


да...........код выходит тяжелым для МТ4.....я на минутах тестировал что бы быстрее пройти тест.

Саш я в начале хотел выкласть советник НО потом передумал.....

ты прав, умников много а мы с тобой ищем Граали для своей выгоды и прибыли!

 

разобрался ты с билдером?

мне еще многое пока не сяно.....например как сделать так что бы ордер открывался в нужном мне направлении а не так как там установлено..............

Сашка дай свой скайп!

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Сергей Дыбленко:

разобрался ты с билдером?

мне еще многое пока не сяно.....например как сделать так что бы ордер открывался в нужном мне направлении а не так как там установлено..............

Сашка дай свой скайп!

я с родными редко разговариваю по скайпу - я не любитель общаться 

------------ 

общаюсь на Еву за столом, под хорошую закуску  

 
Alexsandr San:

я с родными редко разговариваю по скайпу - я не любитель общаться 

------------ 

общаюсь на Еву за столом, под хорошую закуску  

что за Ева?

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Сергей Дыбленко:

что за Ева?

ну еву или на иву - короче за столом в живую  

 
Alexsandr San:

ну еву или на иву - короче за столом в живую  

не  совсем ясно ............понял одно - опять бухаешь...........
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Сергей Дыбленко:
не  совсем ясно ............понял одно - опять бухаешь...........

надо же похмелится - а то сердечко выскакивает 

 
Alexsandr San:

надо же похмелится - а то сердечко выскакивает 

а зачем же так было нажираться что аж мотор барахлит?????????

тем более в такую жару!!!!!!!

бери пример с меня......... 31 год как не пью спиртное вообще!!!!!!!!!!!!!

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