Нужна маленькая доработка - страница 17
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сделан под RSI а называние от фонаря дал файлу
могу сказать тебе, сейчас захочется делится всеми твоими на работками, только все здесь такие, как и мы с тобой. только поверь мне, здесь все при своём мнение.
и каждый считает себя умнее другого. Так что, мы не кому не чего не сможем доказать, свои ошибки, все хотят проходить своим путём.
вот что я слепил на билдере..........
и вот - только что завершилась в тестере
- долго о очень долго длилась в тестере операция проверки
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только нужно изменить реверс
и вот - только что завершилась в тестере
- долго о очень долго длилась в тестере операция проверки
----------------------
только нужно изменить реверс
да...........код выходит тяжелым для МТ4.....я на минутах тестировал что бы быстрее пройти тест.
Саш я в начале хотел выкласть советник НО потом передумал.....
ты прав, умников много а мы с тобой ищем Граали для своей выгоды и прибыли!
разобрался ты с билдером?
мне еще многое пока не сяно.....например как сделать так что бы ордер открывался в нужном мне направлении а не так как там установлено..............
Сашка дай свой скайп!
разобрался ты с билдером?
мне еще многое пока не сяно.....например как сделать так что бы ордер открывался в нужном мне направлении а не так как там установлено..............
Сашка дай свой скайп!
я с родными редко разговариваю по скайпу - я не любитель общаться
------------
общаюсь на Еву за столом, под хорошую закуску
я с родными редко разговариваю по скайпу - я не любитель общаться
------------
общаюсь на Еву за столом, под хорошую закуску
что за Ева?
что за Ева?
ну еву или на иву - короче за столом в живую
ну еву или на иву - короче за столом в живую
не совсем ясно ............понял одно - опять бухаешь...........
надо же похмелится - а то сердечко выскакивает
надо же похмелится - а то сердечко выскакивает
а зачем же так было нажираться что аж мотор барахлит?????????
тем более в такую жару!!!!!!!
бери пример с меня......... 31 год как не пью спиртное вообще!!!!!!!!!!!!!