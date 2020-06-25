Нужна маленькая доработка - страница 4
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хм.........на демке не выставляет лимитки (((
хм.........на демке не выставляет лимитки (((
у меня вроде выставляет - как только устанавливаю эксперта и нажимаю на кнопку
вот
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тут исправил насколько мозгов хватило - может кому пригодится, вот файл
ты на альпари а я на лайтфорексе......может из за разных брокеров?
может - они все такие разные, сегодня один терминал аж достал со своей музыкой
так я на сегодня все!
спс за помощь и до связи!
так я на сегодня все!
спс за помощь и до связи!
давай ! если что спрашивай - что знаю сам, то подскажу
Чутка подмарафетил родной код.........перестал сливать НО пока не нашел что бы выставлял стопы и профиты! ВСЕ НА СЕГОДНЯ!!!!
Всем привет! Начинаю дальше искать баг в коде советника..........День второй ))
отложки нужны стоповые или лимитные? а то я нашёл не плохой скрипт https://www.mql5.com/ru/code/15326
даже в тестере устанавливаются
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пока не могу найти скрипт для удаление отложенных ордеров для мт4