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Buy Stop Limit и Sell Stop Limit - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
10804
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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В терминале МetaТrader 5 есть такие ордера, как Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. В MetaTrader 4 нет таких видов ордеров, хотя их необходимость для многих очевидна. Вот я и решил дополнить терминал МetaТrader 4 скриптом, позволяющим реализовать такие ордера. И более того, сделал для них более гибкую систему настроек, а так же добавил к стоп-ордеру еще и лимитный.

Пример:

Вы хотите установить Sell Stop на цену 1.2000, но только тогда, когда цена дойдет до 1.2500. При этом текущая цена ниже 1.2000. На данный момент в терминале МetaТrader 4 это невозможно сделать стандартными средствами. Вы кидаете скрипт на цену 1.2500 (можно приблизительно так как после можно сместить линию и таким образом настроить момент открытия ордеров). Скрипт установит на цене, куда вы его бросили, линию с надписью Bid=1.2500 SellStop 1.2000. Это означает, что когда цена дойдет до цровня 1.2500, скрипт автоматически установит Sell Stop на 1.2000 с указанными в параметрах Стоп Лоссом и Тейк Профитом. Помимо стоп-ордера скрипт может таким же образом установить и лимитный ордер. После выставления скрипта все линии можно перемещать мышью и удалять ненужные, чтобы настроить его на нужные цены.

Если вы бросаете скрипт выше цены, то он размещает ордера Sell Stop и Buy Limit. Если же ниже текущей цены, то скрипт разместит Buy Stop и Sell Limit.

Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

Period Switch Period Switch

Индикатор переключает график цены между двумя заданными периодами.

Price Increment source code Price Increment source code

Исходный код одного из моих индикаторов. Показывает изменение цены за бар в дополнительном окне индикатора.

Нормализованная средняя Нормализованная средняя

Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.

ORB Range Indicator ORB Range Indicator

Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.