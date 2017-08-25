Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Buy Stop Limit и Sell Stop Limit - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10804
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В терминале МetaТrader 5 есть такие ордера, как Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. В MetaTrader 4 нет таких видов ордеров, хотя их необходимость для многих очевидна. Вот я и решил дополнить терминал МetaТrader 4 скриптом, позволяющим реализовать такие ордера. И более того, сделал для них более гибкую систему настроек, а так же добавил к стоп-ордеру еще и лимитный.
Пример:
Вы хотите установить Sell Stop на цену 1.2000, но только тогда, когда цена дойдет до 1.2500. При этом текущая цена ниже 1.2000. На данный момент в терминале МetaТrader 4 это невозможно сделать стандартными средствами. Вы кидаете скрипт на цену 1.2500 (можно приблизительно так как после можно сместить линию и таким образом настроить момент открытия ордеров). Скрипт установит на цене, куда вы его бросили, линию с надписью Bid=1.2500 SellStop 1.2000. Это означает, что когда цена дойдет до цровня 1.2500, скрипт автоматически установит Sell Stop на 1.2000 с указанными в параметрах Стоп Лоссом и Тейк Профитом. Помимо стоп-ордера скрипт может таким же образом установить и лимитный ордер. После выставления скрипта все линии можно перемещать мышью и удалять ненужные, чтобы настроить его на нужные цены.
Если вы бросаете скрипт выше цены, то он размещает ордера Sell Stop и Buy Limit. Если же ниже текущей цены, то скрипт разместит Buy Stop и Sell Limit.
Индикатор переключает график цены между двумя заданными периодами.Price Increment source code
Исходный код одного из моих индикаторов. Показывает изменение цены за бар в дополнительном окне индикатора.
Нормализованная средняя сможет правильно оценить моменты разворотов тренда на данной валютной паре.ORB Range Indicator
Индикатор показывает уровни максимума/минимума и открытия/закрытия группы баров каждый день в определенное время.