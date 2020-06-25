Нужна маленькая доработка - страница 13

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Сергей Дыбленко:

а разве есть сильное  отличие 4 от 5?

для меня мт4 не удобный в мт5 всё удобно 

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вспомнил как я ещё изучал и скорее всего из этой программки я разобрался как пишутся эксперты .

найди в интернете вот эту программу  Forex Generator

 

 
..............." и задаю цель в деньгах" - а можно по подробнее про деньги?
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Сергей Дыбленко:
..............." и задаю цель в деньгах" - а можно по подробнее про деньги?

я уже буду повторятся -

input string   t="------------- Balans Parameters -----"; //
input double   TargetProfit     = 999999.99;     // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)

эта функция зафиксирует твою прибыль . задай себе цель с 10000 рублей на балансе , заработать за день 1000рублей 

20 рабочих дней, 20000 рублей в месяц 

 

а ты вот про что!!!!!!!!!!........

для этого нужна либо интуиция или хотя бы 70% точности индикатор

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Сергей Дыбленко:

а ты вот про что!!!!!!!!!!........

для этого нужна либо интуиция или хотя бы 70% точности индикатор

ну я показывал свои индикаторы, и всё время пытался объяснить всем, что на них можно, спокойно зарабатывать  

Снимок

 
всем кроме меня ты показывал инюки
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Сергей Дыбленко:
всем кроме меня ты показывал инюки

вот пример- задал вчера 4000 заработать - достигло цели, закрыло всё и все эксперты удалились 

Снимок3

 
Alexsandr San:

вот пример- задал вчера 4000 заработать - достигло цели, закрыло всё и все эксперты удалились 


это в ручном режиме утилитой или другой советник все сделал?
 
Alexsandr San:

для меня мт4 не удобный в мт5 всё удобно 

--------------------------------------------

вспомнил как я ещё изучал и скорее всего из этой программки я разобрался как пишутся эксперты .

найди в интернете вот эту программу  Forex Generator

 

он делает советники или индикаторы тоже?

на сколько точные советники выходят?

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Сергей Дыбленко:
это в ручном режиме утилитой или другой советник все сделал?

это от уровней с помощью утилиты, утилита такая же, почти как я, для мт4 слепил

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только для мт5 покруче Утилита   

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