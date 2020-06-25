Нужна маленькая доработка - страница 13
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а разве есть сильное отличие 4 от 5?
для меня мт4 не удобный в мт5 всё удобно
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вспомнил как я ещё изучал и скорее всего из этой программки я разобрался как пишутся эксперты .
найди в интернете вот эту программу Forex Generator
..............." и задаю цель в деньгах" - а можно по подробнее про деньги?
я уже буду повторятся -
эта функция зафиксирует твою прибыль . задай себе цель с 10000 рублей на балансе , заработать за день 1000рублей
20 рабочих дней, 20000 рублей в месяц
а ты вот про что!!!!!!!!!!........
для этого нужна либо интуиция или хотя бы 70% точности индикатор
а ты вот про что!!!!!!!!!!........
для этого нужна либо интуиция или хотя бы 70% точности индикатор
ну я показывал свои индикаторы, и всё время пытался объяснить всем, что на них можно, спокойно зарабатывать
всем кроме меня ты показывал инюки
вот пример- задал вчера 4000 заработать - достигло цели, закрыло всё и все эксперты удалились
вот пример- задал вчера 4000 заработать - достигло цели, закрыло всё и все эксперты удалились
для меня мт4 не удобный в мт5 всё удобно
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вспомнил как я ещё изучал и скорее всего из этой программки я разобрался как пишутся эксперты .
найди в интернете вот эту программу Forex Generator
он делает советники или индикаторы тоже?
на сколько точные советники выходят?
это в ручном режиме утилитой или другой советник все сделал?
это от уровней с помощью утилиты, утилита такая же, почти как я, для мт4 слепил
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только для мт5 покруче Утилита