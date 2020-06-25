Нужна маленькая доработка
Всем привет! Нужна ваша маленькая помощь в правке ручного советника........ Не выставляются лоси и профиты и не выставляется трал
У автора попробуйте спросить https://www.mql5.com/ru/code/13940
- www.mql5.com
У автора попробуйте спросить https://www.mql5.com/ru/code/13940
Если он здесь сидит......что мало вероятно!
сейчас попробую, чем не будь помочь. Вроде что то пытаюсь слепить из того кода
---------------------------------------
вот пробуй - что то химичить из этого и я буду тоже химичить
//+------------------------------------------------------------------+ //| InstantExecution.mq4 | //| Copyright 2015, @traderconfident | //| https://confident-trader.blogspot.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, @traderconfident" #property link "https://confident-trader.blogspot.com" #property version "1.0" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ extern string _Orders_=" --- Set Order ---"; extern double Lots=0.05; extern int StopLoss=0; extern int TakeProfit=70; extern int TrailingStart= 20; extern int TrailingStop = 10; extern int TrailingStep = 5; extern int MaxOrderAtOnceTime=1; extern int Slippage=3; extern int Magic=90910; double _sl,_tp,_pip; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { _pip=Point; if(Digits==3 || Digits==5) _pip=10*Point; //--- ObjectCreate(0,"CloseButton",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XDISTANCE,10); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XSIZE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"CloseButton",OBJPROP_TEXT,"Close Orders"); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BGCOLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_COLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Exit ObjectCreate(0,"Exit",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_XDISTANCE,120); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_XSIZE,80); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Exit",OBJPROP_TEXT,"Exit"); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BGCOLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Buy ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,210); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,50); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy"); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BGCOLOR,Blue); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_COLOR,Blue); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Sell ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,270); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,50); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell"); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BGCOLOR,Gray); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_COLOR,Gray); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Closed at Profit ObjectCreate(0,"CloseAtProfit",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XDISTANCE,330); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XSIZE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_TEXT,"Close Profit"); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BGCOLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_FONTSIZE,12); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { if(TrailingStart>0) Trailing(); OnChartEvent1(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent1() { int _ticket=0; { int total=OrdersTotal(); int i = 0; for(i = total; i >=0; i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol()) { //OrderSelect(i,SELECT_BY_POS); if(OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)) { _ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),5); _ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),5); } } } if(_ticket>0) { if(ObjectGetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } } } { if(ObjectGetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } } { if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0); _ticket=Order("BUY"); } } { if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0); _ticket=Order("SELL"); } } { if(ObjectGetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,0); CloseAtProfit(); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void Trailing() { int ticket=0; for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic) { if(OrderType()==OP_BUY) { if((TakeProfit>0 && Bid-OrderOpenPrice()>=TakeProfit*_pip) || (StopLoss>0 && OrderOpenPrice()-Ask>StopLoss*_pip)) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet); } if(TrailingStart>0) { if(OrderStopLoss()==0) { if(Bid-OrderOpenPrice()>TrailingStart*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } else { if(Bid-OrderStopLoss()>Bid-TrailingStep*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } } } if(OrderType()==OP_SELL) { if((TakeProfit>0 && OrderOpenPrice()-Ask>=TakeProfit*_pip) || (StopLoss>0 && Bid-OrderOpenPrice()>StopLoss*_pip)) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet); } if(TrailingStart>0) { if(OrderStopLoss()==0) { if(OrderOpenPrice()-Ask>TrailingStart*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } else { if(OrderStopLoss()>Ask+TrailingStep*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } } } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseAtProfit() { int ticket=0; RefreshRates(); for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY && Bid>OrderOpenPrice()) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet); } if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL && OrderOpenPrice()>Ask) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int Order(string _Order) { int i,ticket=0; _sl = 0.0; _tp = 0.0; if(_Order=="BUY") { for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Blue); } } else { for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Red); } } return(ticket); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
сейчас попробую, чем не будь помочь. Вроде что то пытаюсь слепить из того кода
---------------------------------------
вот пробуй - что то химичить из этого и я буду тоже химичить
Гуд.....спасиб Саш!
Щас будем мутить........
Гуд.....спасиб Саш!
Щас будем мутить........
не за что, Обращайся если что
кое что вымутил...... начали стопы срабатывать профиты пока не работают
//+------------------------------------------------------------------+ //| InstantExecution.mq4 | //| Copyright 2015, @traderconfident | //| https://confident-trader.blogspot.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, @traderconfident" #property link "https://confident-trader.blogspot.com" #property version "1.0" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ extern string _Orders_=" --- Set Order ---"; extern double Lots=0.05; extern int StopLoss=0; extern int TakeProfit=70; extern int TrailingStart= 20; extern int TrailingStop = 10; extern int TrailingStep = 5; extern int MaxOrderAtOnceTime=1; extern int Slippage=3; extern int Magic=90910; double _sl,_tp,_pip; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { _pip=Point; if(Digits==3 || Digits==5) _pip=10*Point; //--- ObjectCreate(0,"CloseButton",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XDISTANCE,10); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XSIZE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"CloseButton",OBJPROP_TEXT,"Close Orders"); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BGCOLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_COLOR,Red); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Exit ObjectCreate(0,"Exit",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_XDISTANCE,120); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_XSIZE,80); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Exit",OBJPROP_TEXT,"Exit"); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BGCOLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Buy ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,210); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,50); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy"); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BGCOLOR,Blue); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_COLOR,Blue); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Sell ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,270); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,50); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell"); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BGCOLOR,Gray); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_COLOR,Gray); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_FONTSIZE,12); //Closed at Profit ObjectCreate(0,"CloseAtProfit",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XDISTANCE,330); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YDISTANCE,15); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XSIZE,100); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YSIZE,25); ObjectSetString(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_TEXT,"Close Profit"); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_COLOR,White); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BGCOLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_HIDDEN,true); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_FONTSIZE,12); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { if(TrailingStart>0) Trailing(); OnChartEvent1(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent1() { int _ticket=0; { int total=OrdersTotal(); int i = 0; for(i = total; i >=0; i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol()) { //OrderSelect(i,SELECT_BY_POS); if(OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)) { _ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),5); _ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),5); } } } if(_ticket>0) { if(ObjectGetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } } } { if(ObjectGetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } } { if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0); _ticket=Order("BUY"); } } { if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0); _ticket=Order("SELL"); } } { if(ObjectGetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,0); CloseAtProfit(); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void Trailing() { int ticket=0; for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic) { if(OrderType()==OP_BUY) { if((TakeProfit>0 && Bid+OrderOpenPrice()<=TakeProfit*_pip) || (StopLoss>0 && OrderOpenPrice()-Ask>StopLoss*_pip)) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet); } if(TrailingStart>0) { if(OrderStopLoss()==0) { if(Bid-OrderOpenPrice()<TrailingStart*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } else { if(Bid-OrderStopLoss()<Bid+TrailingStep*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid+TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } } } if(OrderType()==OP_SELL) { if((TakeProfit>0 && OrderOpenPrice()+Ask<=TakeProfit*_pip) || (StopLoss>0 && Bid-OrderOpenPrice()>StopLoss*_pip)) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet); } if(TrailingStart>0) { if(OrderStopLoss()==0) { if(OrderOpenPrice()-Ask<TrailingStart*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } else { if(OrderStopLoss()<Ask+TrailingStep*_pip) { ticket=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask-TrailingStop*_pip,OrderTakeProfit(),0,Gray); } } } } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseAtProfit() { int ticket=0; RefreshRates(); for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++) { ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY && Bid>OrderOpenPrice()) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet); } if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL && OrderOpenPrice()>Ask) { ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int Order(string _Order) { int i,ticket=0; _sl = 0.0; _tp = 0.0; if(_Order=="BUY") { for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Ask,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Blue); } } else { for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++) { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Red); } } return(ticket); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
кое что вымутил...... начали стопы срабатывать профиты пока не работают
надо всё же вот отсюда начать.
Исправь на так
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent1() { int ticket; if(ObjectGetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,0); CloseAtProfit(); } if(ObjectGetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } if(ObjectGetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Exit",OBJPROP_STATE,0); ObjectsDeleteAll(); ExpertRemove(); } if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0); { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Green); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice()); } else Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); return; } } if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0); { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"macd sample",16384,0,Red); if(ticket>0) { if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice()); } else Print("Error opening SELL order : ",GetLastError()); } return; } } //+------------------------------------------------------------------+
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Всем привет! Нужна ваша маленькая помощь в правке ручного советника........ Не выставляются лоси и профиты и не выставляется трал