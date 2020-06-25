Нужна маленькая доработка - страница 14
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это от уровней с помощью утилиты, утилита такая же, почти как я, для мт4 слепил
он делает советники или индикаторы тоже?
на сколько точные советники выходят?
экспертов и индикаторы . а как делает, там как раз, будешь изучать все функции, как прописываются
экспертов и индикаторы . а как делает, там как раз, будешь изучать все функции, как прописываются
посмотрел один видос по этой проге..........пока мало что понял
а это триальная версия? я на оф сайте скачал триалку на 9 дней!...........это мало для меня
где качнуть на пожизненно? ну типа пиратскую.............
посмотрел один видос по этой проге..........пока мало что понял
а это триальная версия? я на оф сайте скачал триалку на 9 дней!...........это мало для меня
где качнуть на пожизненно? ну типа пиратскую.............
можно будет продлевать эти 9 дней - удаляя один файлик
по этому адресу C:\Users\имя\AppData\Roaming\fxgen\ - вот это удаляешь ( config6.ini ) и опять на 9 дней и так бесконечно
можно будет продлевать эти 9 дней - удаляя один файлик
постоянно удалять нужно?
этот файл в корневой папке проги?
спасибо Саш!!!!!!!!!!!!!!!!!
а ты что ток на золоте торгуешь?
нефтью или валютой нет?
и че на альпари?
говорят что альпари лохотрон.....там в новостные часы не дают торговать........и все такое
а ты что ток на золоте торгуешь?
нефтью или валютой нет?
и че на альпари?
говорят что альпари лохотрон.....там в новостные часы не дают торговать........и все такое
вроде у них пока лучше, чем у других связь с терминалом, часто теряется
- не знаю , у меня с ними не когда не было проблем, один раз и то, по моей вене
как давно ты на альпари?
я 2,5 года на лайтфорексе но я сижу на демке...........3 года или 4 сидел на бинарах......выход 50 на 50
по совету знакомого перешел для изучения на форекс.......
я бы в эту систему не лез но когда началась русско-украинская возня многие фрилансеры потеряли почти больше половины клиентов из России
ну а остаток клиентов я потерял в том году как залег с паховыми грыжами в больничку........с пол года за компом почти не сидел.........на 5 мин присяду и вставал - пузо болело после операции.
да и щас не сижу как было раньше...........по 15 - 17 часов работал за компом когда работал веб дизайнером.