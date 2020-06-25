Нужна маленькая доработка - страница 14

Новый комментарий
 
Alexsandr San:

это от уровней с помощью утилиты, утилита такая же, почти как я, для мт4 слепил  

уровни фибоначи не есть точные........к ним чуйка еще нужна потому что очень часто бывают резкие развороты
[Удален]  
Сергей Дыбленко:

он делает советники или индикаторы тоже?

на сколько точные советники выходят?

 экспертов и индикаторы . а как делает, там как раз, будешь изучать все функции, как прописываются   

 
Alexsandr San:

 экспертов и индикаторы . а как делает, там как раз, будешь изучать все функции, как прописываются   

посмотрел один видос по этой проге..........пока мало что понял

а это триальная версия? я на оф сайте скачал триалку на 9 дней!...........это мало для меня

где качнуть на пожизненно? ну типа пиратскую.............

[Удален]  
Сергей Дыбленко:

посмотрел один видос по этой проге..........пока мало что понял

а это триальная версия? я на оф сайте скачал триалку на 9 дней!...........это мало для меня

где качнуть на пожизненно? ну типа пиратскую.............

можно будет продлевать эти 9 дней - удаляя один файлик 

по этому адресу C:\Users\имя\AppData\Roaming\fxgen\      - вот это удаляешь ( config6.ini ) и опять на 9 дней и так бесконечно 

Снимок

 
Alexsandr San:

можно будет продлевать эти 9 дней - удаляя один файлик 

постоянно удалять нужно?

этот файл в корневой папке проги?

 
завтра попробую треалку........все на нерусском........будет трудновато
 
понял........

спасибо Саш!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

а ты что ток на золоте торгуешь?

нефтью или валютой нет?

и че на альпари?

говорят что альпари лохотрон.....там в новостные часы не дают торговать........и все такое

[Удален]  
Сергей Дыбленко:

а ты что ток на золоте торгуешь?

нефтью или валютой нет?

и че на альпари?

говорят что альпари лохотрон.....там в новостные часы не дают торговать........и все такое

вроде у них пока лучше, чем у других связь с терминалом, часто теряется 

- не знаю , у меня с ними не когда не было проблем, один раз и то, по моей вене   

 

как давно ты на альпари?

я 2,5 года на лайтфорексе но я сижу на демке...........3 года или 4 сидел на бинарах......выход 50 на 50

по совету знакомого перешел для изучения на форекс.......

я бы в эту систему не лез но когда  началась русско-украинская возня многие фрилансеры потеряли почти больше половины клиентов из России

ну а остаток клиентов я потерял в том году как залег с паховыми грыжами в больничку........с пол года за компом почти не сидел.........на 5 мин присяду и вставал - пузо болело после операции.

да и щас не сижу как было раньше...........по 15 - 17 часов работал за компом когда работал веб дизайнером.

1...789101112131415161718
Новый комментарий