Нужна маленькая доработка - страница 7

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Alexsandr San:

Удачи! не в легком труде . Функция там есть прибыль, задай себе цель и один раз в день доходи до неё. и не нужно жадничать, рынок от тебя не куда не убежит.

какая именно? с этого момента и по подробнее про эту функцию плиз!
[Удален]  
Сергей Дыбленко:
какая именно? с этого момента и по подробнее про эту функцию плиз!

в самом верху 

//+------------------------------------------------------------------+
input string t="-----   Balans Parameters -----";
input double TargetProfit     = 999999.99;// Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double TargetLoss       = 0;        // Баланс - Убыток(отнять от баланса)

к примеру у тебя на балансе сейчас 100 ед. - спрогнозировал всё рассчитал и задал себе цель, заработать сегодня 10 ед. 

вот здесь должно уже стать так -

input double TargetProfit     = 110;// Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)

 есть 100 + 10 твоя цель, на сегодня 

---------------------------

если ты сейчас на демо ? Для проверки функции, установи меньшую сумму своего на данный момент баланса - эксперт всё закроет и удалится 

 

у тебя было 99999999 я сделал 10 000

теперь при запуске советника мне нужно к 10 000 + нужную мне сумму..например 50?

Баланс - Убыток(отнять от баланса) - это что бы не слить все депо?

А это для чего и как им пользвоваться? 

input string LotBuy           = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSell          = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
[Удален]  
Сергей Дыбленко:

у тебя было 99999999 я сделал 10 000

теперь при запуске советника мне нужно к 10 000 + нужную мне сумму..например 50?

Баланс - Убыток(отнять от баланса) - это что бы не слить все депо?

А это для чего и как им пользвоваться? 

input string LotBuy           = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSell          = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";

баланс это те цифры которые у тебя на данный момент показываются в балансе.

баланс

12467 ед. + 10 ед. как достигнет 12477 все позиции закроет на всех пара и эксперт удалится на том графике где находится 

---------------------

а убыток всё тоже самое - только получается в минус 

12467 ед. - 10 ед. как упадёт к 12457 всё закроет ну тоже самое 

input string LotBuy           = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSell          = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";

а здесь можешь задавать лот с которым желаешь работать - например где 0.01 можешь вписать 0.1

это только влияет на отложенные ордера  

 

ок.....понял...........

потренеруюсь на демке и как полностью стабилизирую прибыль то тогда можно и на реал переходить!

 

Саш а чутка его переделать можно? У тебя сразу при нажатии на кнопку ORDERLIMIT открывает  BUYLimit

а мне нужно что бы сразу открывало BUY STOP

 

я сам хотел переделать но не вышло..начал давать сбой

вот пишу тебе

 
LIMIT ВООБЩЕ УБЕРИ.........МНЕ НУЖНО ТОК STOP ОРДЕРА
[Удален]  
Сергей Дыбленко:
LIMIT ВООБЩЕ УБЕРИ.........МНЕ НУЖНО ТОК STOP ОРДЕРА

а там, не надо нечего переделывать 

 

------------ вот просто 

в самом внизу написано фалсе лимиты труе стопы

input bool   OPLimitStop      = false;    // OP_LIMIT = false; OP_STOP = true;


  

[Удален]  
Сергей Дыбленко:
LIMIT ВООБЩЕ УБЕРИ.........МНЕ НУЖНО ТОК STOP ОРДЕРА

сейчас доделаю отдельную кнопку для стопов и лимитов

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