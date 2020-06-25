Нужна маленькая доработка - страница 7
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Удачи! не в легком труде . Функция там есть прибыль, задай себе цель и один раз в день доходи до неё. и не нужно жадничать, рынок от тебя не куда не убежит.
какая именно? с этого момента и по подробнее про эту функцию плиз!
в самом верху
к примеру у тебя на балансе сейчас 100 ед. - спрогнозировал всё рассчитал и задал себе цель, заработать сегодня 10 ед.
вот здесь должно уже стать так -
есть 100 + 10 твоя цель, на сегодня
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если ты сейчас на демо ? Для проверки функции, установи меньшую сумму своего на данный момент баланса - эксперт всё закроет и удалится
у тебя было 99999999 я сделал 10 000
теперь при запуске советника мне нужно к 10 000 + нужную мне сумму..например 50?
Баланс - Убыток(отнять от баланса) - это что бы не слить все депо?
А это для чего и как им пользвоваться?input string LotBuy = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSell = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
у тебя было 99999999 я сделал 10 000
теперь при запуске советника мне нужно к 10 000 + нужную мне сумму..например 50?
Баланс - Убыток(отнять от баланса) - это что бы не слить все депо?
А это для чего и как им пользвоваться?input string LotBuy = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
input string LotSell = "0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10";
баланс это те цифры которые у тебя на данный момент показываются в балансе.
12467 ед. + 10 ед. как достигнет 12477 все позиции закроет на всех пара и эксперт удалится на том графике где находится
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а убыток всё тоже самое - только получается в минус
12467 ед. - 10 ед. как упадёт к 12457 всё закроет ну тоже самое
а здесь можешь задавать лот с которым желаешь работать - например где 0.01 можешь вписать 0.1
это только влияет на отложенные ордера
ок.....понял...........
потренеруюсь на демке и как полностью стабилизирую прибыль то тогда можно и на реал переходить!
Саш а чутка его переделать можно? У тебя сразу при нажатии на кнопку ORDERLIMIT открывает BUYLimit
а мне нужно что бы сразу открывало BUY STOP
я сам хотел переделать но не вышло..начал давать сбой
вот пишу тебе
LIMIT ВООБЩЕ УБЕРИ.........МНЕ НУЖНО ТОК STOP ОРДЕРА
а там, не надо нечего переделывать
------------ вот просто
в самом внизу написано фалсе лимиты труе стопы
LIMIT ВООБЩЕ УБЕРИ.........МНЕ НУЖНО ТОК STOP ОРДЕРА
сейчас доделаю отдельную кнопку для стопов и лимитов