Нужна маленькая доработка - страница 3

Новый комментарий
 

Втыкнул это-----ниче не дало

//+------------------------------------------------------------------+
int Order(string _Order)
  {
   int i,ticket=0;
   _sl = 0.0;
   _tp = 0.0;
   if(_Order=="BUY")
     {
      for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Ask,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Blue);
        }
        }else {
      for(i=0; i<MaxOrderAtOnceTime; i++)
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Bid,Slippage,_sl,_tp,"",Magic,0,Red);
        }
     }

   return(ticket);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
[Удален]  
Сергей Дыбленко:

Втыкнул это-----ниче не дало

вот можно в мастерить  https://www.mql5.com/ru/code/23470

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  OrderLimit.mq4  |
//|                                                  Pavel Shukin    |
//|                                              fibo.rich@gmail.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Pavel Shukin "
#property link      "fibo.rich@gmail.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property description "Cкрипт устанавливает лимитный ордер buy или sell."
#property description "Если текущая (Bid) цена выше (больше) цены, по которой был бронен скрипт,"
#property description "то будет установлен Order BuyLimit."
#property description "Если текущая (Bid) цена ниже (меньше) цены, по которой был бронен скрипт,"
#property description "то будет установлен Order SellLimit."

#property script_show_inputs
input  double Lots=0.01;//Volume Position

extern int TakeProfit=40;
extern int StopLoss=20;
input  int Slippage=30;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   if(Digits==3 || Digits==5)
     {
      TakeProfit*=10;
      StopLoss*=10;
     }
//--define price setting script
   double PriceClick=NormalizeDouble(WindowPriceOnDropped(),Digits);
//--define current price
   double PriceCurrent=NormalizeDouble(Bid,Digits);
//--условие opening BuyLimit
   if(PriceClick<PriceCurrent)
     {
      BuyLimit(Lots,PriceClick,Slippage);
     }
//--условие opening SellLimit
   if(PriceClick>PriceCurrent)
     {
      SellLimit(Lots,PriceClick,Slippage);
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//Function for opening BuyLimit
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyLimit(double lots,double open_price,int slippage)
  {
   int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,lots,open_price,slippage,0,0,"ScriptOrderLimit",0,0,clrNONE);
   if(ticket<0)
      Print("Error opening BuyLimit ",GetLastError());
   else
     {
      double sl=NormalizeDouble(open_price-(StopLoss*Point),Digits);
      double tp=NormalizeDouble(open_price+(TakeProfit*Point),Digits);
      if(!OrderModify(ticket,open_price,sl,tp,0,clrNONE))
         Print("Error Modify order BuyLimit ",GetLastError());
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//Function for opening SellLimit
//+------------------------------------------------------------------+
void SellLimit(double lots,double open_price,int slippage)
  {
   int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,lots,open_price,slippage,0,0,"ScriptOrderLimit",0,0,clrNONE);
   if(ticket<0)
      Print("Error opening SellLimit ",GetLastError());
   else
     {
      double sl=NormalizeDouble(open_price+(StopLoss*Point),Digits);
      double tp=NormalizeDouble(open_price-(TakeProfit*Point),Digits);
      if(!OrderModify(ticket,open_price,sl,tp,0,clrNONE))
         Print("Error Modify Order SellLimit ",GetLastError());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

scriptOrderLimit
scriptOrderLimit
  • www.mql5.com
Helpercent Предназначен для ручной торговли. Выставляет сделки с указанным риском. Стоплос - обязательный параметр, при помощи которого автоматически определяется направление ордера. Simple Trading Простая библиотека для MT4, содержащая базовый...
 
спс щас гляну.........
 

поставил этот - ноль результата

//+------------------------------------------------------------------+
//Function for opening BuyLimit
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyLimit(double lots,double open_price,int slippage)
  {
   int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,lots,open_price,slippage,0,0,"ScriptOrderLimit",0,0,clrNONE);
   if(ticket<0)
      Print("Error opening BuyLimit ",GetLastError());
   else
     {
      double sl=NormalizeDouble(open_price-(StopLoss*Point),Digits);
      double tp=NormalizeDouble(open_price+(TakeProfit*Point),Digits);
      if(!OrderModify(ticket,open_price,sl,tp,0,clrNONE))
         Print("Error Modify order BuyLimit ",GetLastError());
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//Function for opening SellLimit
//+------------------------------------------------------------------+
void SellLimit(double lots,double open_price,int slippage)
  {
   int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,lots,open_price,slippage,0,0,"ScriptOrderLimit",0,0,clrNONE);
   if(ticket<0)
      Print("Error opening SellLimit ",GetLastError());
   else
     {
      double sl=NormalizeDouble(open_price+(StopLoss*Point),Digits);
      double tp=NormalizeDouble(open_price-(TakeProfit*Point),Digits);
      if(!OrderModify(ticket,open_price,sl,tp,0,clrNONE))
         Print("Error Modify Order SellLimit ",GetLastError());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
[Удален]  
Сергей Дыбленко:

поставил этот - ноль результата

я тут нахимичил - да! и трал заменил, тот не работал как следует .

Снимок2

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             InstantExecution.mq4 |
//|                                 Copyright 2015, @traderconfident |
//|                            https://confident-trader.blogspot.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, @traderconfident"
#property link      "https://confident-trader.blogspot.com"
#property version   "1.0"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
input string _Orders_=" --- Set Order ---";
input double Lots             = 0.05;
input int    StopLoss         = 1400;
input int    TakeProfit       = 700;
input int    TrailingStart    = 200;
input double TrailingStop     = 300;      // Фиксированный размер трала
input double TrailingStep     = 50;       // Шаг трала
input string _OrdersLimit=" --- Set OrderLimit ---";
input int    TakeProfitLimit  = 40;
input int    StopLossLimit    = 20;
input int    Slippage         = 30;
input int    Magic            = 90910;
//-------
bool   AllPositions     = false;          // Управлять всеми позициями
bool   ProfitTrailing   = true;           // Тралить только профит
bool   UseSound         = true;           // Использовать звуковой сигнал
string NameFileSound    = "expert.wav";   // Наименование звукового файла
double _sl,_tp,_pip;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   _pip=Point;
   if(Digits==3 || Digits==5)
      _pip=10*Point;
//---
   ObjectCreate(0,"CloseButton",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XSIZE,100);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"CloseButton",OBJPROP_TEXT,"Close Orders");

   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BGCOLOR,Red);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_COLOR,Red);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_FONTSIZE,12);

//Exit
   ObjectCreate(0,"OrderLimit",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_XDISTANCE,120);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_XSIZE,80);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"OrderLimit",OBJPROP_TEXT,"OrderLimit");

   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_BGCOLOR,Green);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_FONTSIZE,12);

//Buy
   ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,210);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BGCOLOR,Blue);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_COLOR,Blue);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,12);

//Sell
   ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,270);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BGCOLOR,Gray);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_COLOR,Gray);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_FONTSIZE,12);

//Closed at Profit
   ObjectCreate(0,"CloseAtProfit",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XDISTANCE,330);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XSIZE,100);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_TEXT,"Close Profit");

   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BGCOLOR,Green);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_FONTSIZE,12);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   if(TrailingStart>0)
      TrailStopOrders();
   OnChartEvent1();
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent1()
  {
   int    ticket;
   if(ObjectGetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,0);
      CloseAtProfit();
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,0);
      CloseALL();
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_STATE,0);
      OnStartLimit();
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0);
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",Magic,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else
            Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());
         return;
        }
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0);
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,Ask+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",Magic,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else
            Print("Error opening SELL order : ",GetLastError());
        }
      return;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailStopOrders()
  {
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(AllPositions || OrderSymbol()==Symbol())
           {
            TrailingPositions();
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Сопровождение позиции простым тралом                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions()
  {
   double pBid,pAsk,pp;

   pp=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT);
   if(OrderType()==OP_BUY)
     {
      pBid=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID);
      if(!ProfitTrailing || (pBid-OrderOpenPrice())>TrailingStop*pp)
        {
         if(OrderStopLoss()<pBid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp)
           {
            ModifyStopLoss(pBid-TrailingStop*pp);
            return;
           }
        }
     }
   if(OrderType()==OP_SELL)
     {
      pAsk=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK);
      if(!ProfitTrailing || OrderOpenPrice()-pAsk>TrailingStop*pp)
        {
         if(OrderStopLoss()>pAsk+(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp || OrderStopLoss()==0)
           {
            ModifyStopLoss(pAsk+TrailingStop*pp);
            return;
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перенос уровня StopLoss                                          |
//| Параметры:                                                       |
//|   ldStopLoss - уровень StopLoss                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ModifyStopLoss(double ldStopLoss)
  {
   bool fm;

   fm=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),ldStopLoss,OrderTakeProfit(),0,CLR_NONE);
   if(fm && UseSound)
      PlaySound(NameFileSound);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAtProfit()
  {
   int ticket=0;
   RefreshRates();
   for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++)
     {
      ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY && Bid>OrderOpenPrice())
        {
         ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet);
        }
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL && OrderOpenPrice()>Ask)
        {
         ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseALL()
  {
   int Close_ticket=0;
   int total=OrdersTotal();
   int i = 0;
   for(i = total; i >=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol())
        {
         //OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         if(OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL))
           {
            Close_ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),5);
            Close_ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),5);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStartLimit()
  {
//--define price setting script
   double PriceClick=NormalizeDouble(WindowPriceOnDropped(),Digits);
//--define current price
   double PriceCurrent=NormalizeDouble(Bid,Digits);
//--условие opening BuyLimit
   if(PriceClick<PriceCurrent)
     {
      BuyLimit(Lots,PriceClick,Slippage);
     }
//--условие opening SellLimit
   if(PriceClick>PriceCurrent)
     {
      SellLimit(Lots,PriceClick,Slippage);
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//Function for opening BuyLimit
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyLimit(double lots,double open_price,int slippage)
  {
   int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,lots,open_price,slippage,0,0,"ScriptOrderLimit",0,0,clrNONE);
   if(ticket<0)
      Print("Error opening BuyLimit ",GetLastError());
   else
     {
      double sl=NormalizeDouble(open_price-(StopLossLimit*Point),Digits);
      double tp=NormalizeDouble(open_price+(TakeProfitLimit*Point),Digits);
      if(!OrderModify(ticket,open_price,sl,tp,0,clrNONE))
         Print("Error Modify order BuyLimit ",GetLastError());
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//Function for opening SellLimit
//+------------------------------------------------------------------+
void SellLimit(double lots,double open_price,int slippage)
  {
   int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,lots,open_price,slippage,0,0,"ScriptOrderLimit",0,0,clrNONE);
   if(ticket<0)
      Print("Error opening SellLimit ",GetLastError());
   else
     {
      double sl=NormalizeDouble(open_price+(StopLossLimit*Point),Digits);
      double tp=NormalizeDouble(open_price-(TakeProfitLimit*Point),Digits);
      if(!OrderModify(ticket,open_price,sl,tp,0,clrNONE))
         Print("Error Modify Order SellLimit ",GetLastError());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
InstantExecution.mq4  28 kb
 

я вчера этот мутил

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          RSI.mq4 |
//|                               Copyright © 2016, Хлыстов Владимир |
//|                                                cmillion@narod.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016, Хлыстов Владимир"
#property link      "cmillion@narod.ru"
#property strict
#property description "советник по RSI"
#property description "sell при пересечение сверху вниз 70 и на buy снизу вверх 30"
#property description "стопы и тейки можно выстовить в настройках советника"
//--------------------------------------------------------------------
extern int     period_RSI           = 56,
               stoploss             = 0,
               takeprofit           = 250,
               slippage             = 0,
               buy_level            = 52,
               sell_level           = 52,
               Magic                = 777;
extern double  Lot                  = 0.1;
//--------------------------------------------------------------------
void OnTick()
{
   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
      if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if (OrderSymbol()==Symbol() && Magic==OrderMagicNumber()) return;
   double RSI0  = iRSI(NULL,0,period_RSI,PRICE_OPEN,0);
   double RSI1  = iRSI(NULL,0,period_RSI,PRICE_OPEN,1);
   double SL=0,TP=0;
   if (RSI0 > buy_level && RSI1 < buy_level)
   {
      if (takeprofit!=0) TP  = NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits);
      if (stoploss!=0)   SL  = NormalizeDouble(Ask - stoploss*  Point,Digits);     
      if (OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT, Lot,NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,SL,TP,NULL,Magic)==-1) Print(GetLastError());
      if (OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP, Lot,NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,SL,TP,NULL,Magic)==-1) Print(GetLastError());
   }
   if (RSI0 < sell_level && RSI1 > sell_level)
   {
      if (takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits);
      if (stoploss!=0)   SL = NormalizeDouble(Bid + stoploss*  Point,Digits);            
      if (OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lot,NormalizeDouble(Bid,Digits),slippage,SL,TP,NULL,Magic)==-1) Print(GetLastError());
      if (OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lot,NormalizeDouble(Bid,Digits),slippage,SL,TP,NULL,Magic)==-1) Print(GetLastError());
   }
}
//--------------------------------------------------------------------
[Удален]  
Сергей Дыбленко:

я вчера этот мутил

не пойму как он выставляет лимитки и не всегда их выставляет 

Снимок3

и немного переделал 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             InstantExecution.mq4 |
//|                                 Copyright 2015, @traderconfident |
//|                            https://confident-trader.blogspot.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, @traderconfident"
#property link      "https://confident-trader.blogspot.com"
#property version   "1.0"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
input string _Orders_=" --- Set Order ---";
input double Lots             = 0.05;
input int    StopLoss         = 1400;
input int    TakeProfit       = 700;
input int    TrailingStart    = 200;
input double TrailingStop     = 300;      // Фиксированный размер трала
input double TrailingStep     = 50;       // Шаг трала
input int    Magic            = 90910;
//-------
int    Slippage         = 30;
bool   AllPositions     = false;          // Управлять всеми позициями
bool   ProfitTrailing   = true;           // Тралить только профит
bool   UseSound         = true;           // Использовать звуковой сигнал
string NameFileSound    = "expert.wav";   // Наименование звукового файла
double _sl,_tp,_pip;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   _pip=Point;
   if(Digits==3 || Digits==5)
      _pip=10*Point;
//---
   ObjectCreate(0,"CloseButton",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XDISTANCE,10);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_XSIZE,100);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"CloseButton",OBJPROP_TEXT,"Close Orders");

   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BGCOLOR,Red);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_COLOR,Red);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_FONTSIZE,12);

//Exit
   ObjectCreate(0,"OrderLimit",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_XDISTANCE,120);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_XSIZE,80);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"OrderLimit",OBJPROP_TEXT,"OrderLimit");

   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_BGCOLOR,Green);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_FONTSIZE,12);

//Buy
   ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,210);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Buy");

   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BGCOLOR,Blue);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_COLOR,Blue);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,12);

//Sell
   ObjectCreate(0,"Sell",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XDISTANCE,270);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_XSIZE,50);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"Sell",OBJPROP_TEXT,"Sell");

   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BGCOLOR,Gray);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_COLOR,Gray);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_FONTSIZE,12);

//Closed at Profit
   ObjectCreate(0,"CloseAtProfit",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XDISTANCE,330);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YDISTANCE,15);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_XSIZE,100);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_YSIZE,25);

   ObjectSetString(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_TEXT,"Close Profit");

   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_COLOR,White);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BGCOLOR,Green);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_COLOR,Green);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_BORDER_TYPE,BORDER_FLAT);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_HIDDEN,true);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_FONTSIZE,12);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   if(TrailingStart>0)
      TrailStopOrders();
   OnChartEvent1();
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent1()
  {
   int    ticket;
   if(ObjectGetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"CloseAtProfit",OBJPROP_STATE,0);
      CloseAtProfit();
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"CloseButton",OBJPROP_STATE,0);
      CloseALL();
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"OrderLimit",OBJPROP_STATE,0);
      OnStartLimit();
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,0);
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,Bid-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",Magic,0,Green);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else
            Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());
         return;
        }
     }
   if(ObjectGetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE)!=0)
     {
      ObjectSetInteger(0,"Sell",OBJPROP_STATE,0);
        {
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,Ask+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",Magic,0,Red);
         if(ticket>0)
           {
            if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
               Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice());
           }
         else
            Print("Error opening SELL order : ",GetLastError());
        }
      return;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailStopOrders()
  {
   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(AllPositions || OrderSymbol()==Symbol())
           {
            TrailingPositions();
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Сопровождение позиции простым тралом                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrailingPositions()
  {
   double pBid,pAsk,pp;

   pp=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT);
   if(OrderType()==OP_BUY)
     {
      pBid=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID);
      if(!ProfitTrailing || (pBid-OrderOpenPrice())>TrailingStop*pp)
        {
         if(OrderStopLoss()<pBid-(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp)
           {
            ModifyStopLoss(pBid-TrailingStop*pp);
            return;
           }
        }
     }
   if(OrderType()==OP_SELL)
     {
      pAsk=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK);
      if(!ProfitTrailing || OrderOpenPrice()-pAsk>TrailingStop*pp)
        {
         if(OrderStopLoss()>pAsk+(TrailingStop+TrailingStep-1)*pp || OrderStopLoss()==0)
           {
            ModifyStopLoss(pAsk+TrailingStop*pp);
            return;
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перенос уровня StopLoss                                          |
//| Параметры:                                                       |
//|   ldStopLoss - уровень StopLoss                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ModifyStopLoss(double ldStopLoss)
  {
   bool fm;

   fm=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),ldStopLoss,OrderTakeProfit(),0,CLR_NONE);
   if(fm && UseSound)
      PlaySound(NameFileSound);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAtProfit()
  {
   int ticket=0;
   RefreshRates();
   for(int cnt=0; cnt<OrdersTotal(); cnt++)
     {
      ticket=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_BUY && Bid>OrderOpenPrice())
        {
         ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,0,Violet);
        }
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==OP_SELL && OrderOpenPrice()>Ask)
        {
         ticket=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,0,Violet);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseALL()
  {
   int Close_ticket=0;
   int total=OrdersTotal();
   int i = 0;
   for(i = total; i >=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS) && OrderSymbol()==Symbol())
        {
         //OrderSelect(i,SELECT_BY_POS);
         if(OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL))
           {
            Close_ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK),5);
            Close_ticket = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),MarketInfo(Symbol(),MODE_BID),5);
           }
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStartLimit()
  {
   if(Digits==3 || Digits==5)
     {
     }
//--define price setting script
   double PriceClick=NormalizeDouble(WindowPriceOnDropped(),Digits);
//--define current price
   double PriceCurrent=NormalizeDouble(Bid,Digits);
//--условие opening BuyLimit
   if(PriceClick<PriceCurrent)
     {
      BuyLimit(Lots,PriceClick,Slippage);
     }
//--условие opening SellLimit
   if(PriceClick>PriceCurrent)
     {
      SellLimit(Lots,PriceClick,Slippage);
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//Function for opening BuyLimit
//+------------------------------------------------------------------+
void BuyLimit(double lots,double open_price,int slippage)
  {
   int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,lots,open_price,slippage,0,0,"ScriptOrderLimit",0,0,clrNONE);
   if(ticket<0)
      Print("Error opening BuyLimit ",GetLastError());
   else
     {
      double sl=NormalizeDouble(open_price-(StopLoss*Point),Digits);
      double tp=NormalizeDouble(open_price+(TakeProfit*Point),Digits);
      if(!OrderModify(ticket,open_price,sl,tp,0,clrNONE))
         Print("Error Modify order BuyLimit ",GetLastError());
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//Function for opening SellLimit
//+------------------------------------------------------------------+
void SellLimit(double lots,double open_price,int slippage)
  {
   int ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,lots,open_price,slippage,0,0,"ScriptOrderLimit",0,0,clrNONE);
   if(ticket<0)
      Print("Error opening SellLimit ",GetLastError());
   else
     {
      double sl=NormalizeDouble(open_price+(StopLoss*Point),Digits);
      double tp=NormalizeDouble(open_price-(TakeProfit*Point),Digits);
      if(!OrderModify(ticket,open_price,sl,tp,0,clrNONE))
         Print("Error Modify Order SellLimit ",GetLastError());
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
InstantExecution.mq4  27 kb
 
щас еще на демке проюзаю и на сегодня харошь наверное............
[Удален]  
Сергей Дыбленко:
щас еще на демке проюзаю и на сегодня харошь наверное............

добавь ещё вот это. а то когда удаляешь эксперта остаются кнопки 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   ObjectsDeleteAll();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
хм.........на демке не выставляет лимитки (((
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