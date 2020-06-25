Нужна маленькая доработка - страница 3
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Втыкнул это-----ниче не дало
Втыкнул это-----ниче не дало
вот можно в мастерить https://www.mql5.com/ru/code/23470
поставил этот - ноль результата
поставил этот - ноль результата
я тут нахимичил - да! и трал заменил, тот не работал как следует .
я вчера этот мутил
я вчера этот мутил
не пойму как он выставляет лимитки и не всегда их выставляет
и немного переделал
щас еще на демке проюзаю и на сегодня харошь наверное............
добавь ещё вот это. а то когда удаляешь эксперта остаются кнопки