Нужна маленькая доработка - страница 5
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Спс конечно, но дело в том что этими кнопками я выставлю сам по нужной мне движухе
А этот ставит куда попало!
оказывается код, на удаление отложек - не такой и сложный
Я вот что то сегодня намутил что начали стопы выставляться но ток в SEL.....на BUY чет не ставятся......и до сих пор не могу найти баг что бы высталялись профиты
Мне профиты нужны!!! это мне главное!
Я вот что то сегодня намутил что начали стопы выставляться но ток в SEL.....на BUY чет не ставятся......и до сих пор не могу найти баг что бы высталялись профиты
Мне профиты нужны!!! это мне главное!
я мучу по круче - что бы в тестере ещё работало всё
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установил отложки
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удалил
Но стоп лос почему то аж на 650 или 750 высталяется
пробовал уменьшать до 30 не выходит!
я мучу по круче - что бы в тестере ещё работало всё
мне тестер не нужен!.....минимум это демка а круче для реала!
как на демке выйдет гуд - сразу беру кредит и в перед на реал!
мне тестер не нужен!.....минимум это демка а круче для реала!
как на демке выйдет гуд - сразу беру кредит и в перед на реал!
в демке сколько лет будешь тестировать стратегию !? в тестере ускоренное обучение
тем более этот эксперт не имеет разницы демо или реал или просто тестер