Нужна маленькая доработка - страница 10

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Сергей Дыбленко:
я пытаюсь сделать что бы стрелки совпадали с линиями поддежжки ну хотя бы примерно а не выходит!

это уже получится совершенно другой индикатор для этого нужно много читать я в этом ноль 

 

ну если ты не смог то мне грешному вааще делать нефиг тогда!

НО я все таки буду его мучать переставляя там букавки с места на место авось что то и выйдет

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Сергей Дыбленко:

ну если ты не смог то мне грешному вааще делать нефиг тогда!

НО я все таки буду его мучать переставляя там букавки с места на место авось что то и выйдет

тебе нужно стрелки развернуть ? это без проблем, только толку что стрелки будут развёрнуты и с другим цветом

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стрелки развернуть поменять местами цифры

   SetIndexArrow(2,225);
   SetIndexArrow(3,226);

поменять цвет - тоже поменять местами 

#property indicator_color3 Blue
#property indicator_color4 Red
 

эт я уже делал......смена местами не то.......

мне нужно что бы они были над или под линии в зависимости от тренда

 

что такое вот это?

#define Alvl 35.0
#define Alvl2 30.0

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Сергей Дыбленко:

эт я уже делал......смена местами не то.......

мне нужно что бы они были над или под линии в зависимости от тренда

ну я понял, что линии вроде, какое то направление показывает, значит от линий открывать позицию , цена выше значит верх ниже значит вниз 

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GBPUSDM1

значит верх 

 
так по этому индюку можно советник сделать открывать сделки от этих линий?
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Сергей Дыбленко:
так по этому индюку можно советник сделать открывать сделки от этих линий?

так у тебя уже есть утилита - ей и можно

GBPUSDM1х

 
Alexsandr San:

так у тебя уже есть утилита - ей и можно

Alexsandr San:

так у тебя уже есть утилита - ей и можно

я еще ее не понял как она работает
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Сергей Дыбленко:
я еще ее не понял как она работает

ну не знаю - это самое простое, что существует из экспертов 

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