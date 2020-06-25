Нужна маленькая доработка - страница 10
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я пытаюсь сделать что бы стрелки совпадали с линиями поддежжки ну хотя бы примерно а не выходит!
это уже получится совершенно другой индикатор для этого нужно много читать я в этом ноль
ну если ты не смог то мне грешному вааще делать нефиг тогда!
НО я все таки буду его мучать переставляя там букавки с места на место авось что то и выйдет
ну если ты не смог то мне грешному вааще делать нефиг тогда!
НО я все таки буду его мучать переставляя там букавки с места на место авось что то и выйдет
тебе нужно стрелки развернуть ? это без проблем, только толку что стрелки будут развёрнуты и с другим цветом
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стрелки развернуть поменять местами цифры
поменять цвет - тоже поменять местами
эт я уже делал......смена местами не то.......
мне нужно что бы они были над или под линии в зависимости от тренда
что такое вот это?
#define Alvl 35.0
#define Alvl2 30.0
эт я уже делал......смена местами не то.......
мне нужно что бы они были над или под линии в зависимости от тренда
ну я понял, что линии вроде, какое то направление показывает, значит от линий открывать позицию , цена выше значит верх ниже значит вниз
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значит верх
так по этому индюку можно советник сделать открывать сделки от этих линий?
так у тебя уже есть утилита - ей и можно
так у тебя уже есть утилита - ей и можно
так у тебя уже есть утилита - ей и можно
я еще ее не понял как она работает
ну не знаю - это самое простое, что существует из экспертов