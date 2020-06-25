Нужна маленькая доработка - страница 6
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кнопки мои на тестере не работают! так что эти кнопки я на демке и тестирую
хозяин барин - .... со временем поймёшь о чём я
Такой вопрос...можно ли к этим кнопкам добавить новый следующий клик по кнопке что бы ордер увеличивался, ну как типа по мартину?
да всё можно, можно от убытка или от прибыли будет увеличивать лот
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я сейчас пытаюсь отложкам тр sl - пока не как не получается
да всё можно, можно от убытка или от прибыли будет увеличивать лот
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я сейчас пытаюсь отложкам тр sl - пока не как не получается
я на сеня все.........мучать дальше буду уже завтра.
вроде получилось приделать стоп и профит
я вроде слепил - можешь скачать здесь https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page60#comment_16930575
мне он не нужен, так как я не пользуюсь старым терминалом мт4 - я уже давно из начала, на новой платформе мт5
я вроде слепил - можешь скачать здесь https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page60#comment_16930575
мне он не нужен, так как я не пользуюсь старым терминалом мт4 - я уже давно из начала, на новой платформе мт5
Спасибо Александр! Это для меня настоящий Грааль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо Александр! Это для меня настоящий Грааль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи! не в легком труде . Функция там есть прибыль, задай себе цель и один раз в день доходи до неё. и не нужно жадничать, рынок от тебя не куда не убежит.