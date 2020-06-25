Нужна маленькая доработка - страница 6

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Сергей Дыбленко:
кнопки мои на тестере не работают! так что эти кнопки я на демке и тестирую

хозяин барин - .... со временем поймёшь о чём я

 
то все фигня............как мне в мои кнопки профит сделать - вот вопрос?
 
не вынесла душа поета.......поставил в думку твою передлку кнопок!
 
Такой вопрос...можно ли к этим кнопкам добавить новый следующий клик по кнопке что бы ордер увеличивался, ну как типа по мартину?
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Сергей Дыбленко:
Такой вопрос...можно ли к этим кнопкам добавить новый следующий клик по кнопке что бы ордер увеличивался, ну как типа по мартину?

да всё можно, можно от убытка или от прибыли будет увеличивать лот 

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я сейчас пытаюсь отложкам тр sl - пока не как не получается 

 
Alexsandr San:

да всё можно, можно от убытка или от прибыли будет увеличивать лот 

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я сейчас пытаюсь отложкам тр sl - пока не как не получается 

я на сеня все.........мучать дальше буду уже завтра.
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Сергей Дыбленко:
я на сеня все.........мучать дальше буду уже завтра.

вроде получилось приделать стоп и профит 

cnjgs

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я вроде слепил - можешь скачать здесь https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page60#comment_16930575

мне он не нужен, так как я не пользуюсь старым терминалом мт4 - я уже давно из начала, на новой платформе мт5 

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2020.06.14
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
 
Alexsandr San:

я вроде слепил - можешь скачать здесь https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page60#comment_16930575

мне он не нужен, так как я не пользуюсь старым терминалом мт4 - я уже давно из начала, на новой платформе мт5 

Спасибо Александр! Это для меня настоящий Грааль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Сергей Дыбленко:

Спасибо Александр! Это для меня настоящий Грааль!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Удачи! не в легком труде . Функция там есть прибыль, задай себе цель и один раз в день доходи до неё. и не нужно жадничать, рынок от тебя не куда не убежит.

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