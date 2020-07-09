Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 4

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Vladimir Karputov:

Смотрели в логи (вкладки Эксперты и Журнал)?

Вы не предоставили технических данных: после перезагрузки три первые строчки их вкладки Журнал - ( там важныя информация вроде билд, операционная система, путь установки).

Скриншот диспетчера задач Windows.


Это минимум.

2020.06.08 19:42:27.168 Terminal Открытие Брокер x64 build 2485 started for АО ''Открытие Брокер''

2020.06.08 19:42:27.169 Terminal Windows 10 build 18362, Intel Core i5-4460  @ 3.20GHz, 5 / 7 Gb memory, 141 / 222 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+7

2020.06.08 19:42:27.169 Terminal C:\Users\Михаил\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910


 
Vladislav Andruschenko:
только не баньте за обновление 20 советников  сразу 

С роботом разговариваете?

 
Подряд идущие вызовы CopyTicks тормозят. 
2020.06.09 09:17:12.620 Alert: Time[Test6.mq5 18: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,Tick.time_msc)] = 18 ms.
2020.06.09 09:17:12.640 Alert: Time[Test6.mq5 18: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,Tick.time_msc)] = 19 ms.
2020.06.09 09:17:12.661 Alert: Time[Test6.mq5 18: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,Tick.time_msc)] = 20 ms.
2020.06.09 09:17:12.685 Alert: Time[Test6.mq5 18: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,Tick.time_msc)] = 22 ms.
 

Ребят, скажите честно, вы видите здесь, какие скобки подсвечены?

Вот и я не вижу. Это в новом метаедиторе теперь так сделалось. В настройках других вариантов подсветки не вижу.

 
Kristian Kafarov:

Ребят, скажите честно, вы видите здесь, какие скобки подсвечены?

Вот и я не вижу. Это в новом метаедиторе теперь так сделалось. В настройках других вариантов подсветки не вижу.

Примените стилизатор и станет всё красиво:

 

 
Vladimir Karputov:

Примените стилизатор и станет всё красиво:

 

Прекрасная идея, но стилизатор не соответствует моему стилю написания кода. Который возник не на пустом месте. И подсветка скобок для него была критична, увы...

 
Kristian Kafarov:

Ребят, скажите честно, вы видите здесь, какие скобки подсвечены?

Вот и я не вижу. Это в новом метаедиторе теперь так сделалось. В настройках других вариантов подсветки не вижу.

я цвет выделенных скобок поменял - сервис - настройки вкладка цвет и последний пп не ASCII символы выбрал розовый -  няшно  ))  , но работать стало удобно 


 
Kristian Kafarov:

Прекрасная идея, но стилизатор не соответствует моему стилю написания кода. Который возник не на пустом месте. И подсветка скобок для него была критична, увы...

Возможно стоит попробовать не только стандартный, а другой стиль? Смотрите сколько встроенных стилей стилизатора есть:


 

прошлый вариант гораздо наглядней смотрелся

(все еще не вставляются изображения развернуто)

Файлы:
4huw5389.PNG  8 kb
 
Kristian Kafarov:

Ребят, скажите честно, вы видите здесь, какие скобки подсвечены?

Вот и я не вижу. Это в новом метаедиторе теперь так сделалось. В настройках других вариантов подсветки не вижу.

раньше было хорошо.. надеюсь вернут как было.
ну ведь видно же было..                а сейчас так -       

в итоге теперь скобки смешивается визуально с любым текстом такого же цвета( а прежнее выделение возводило их в приоритет над буквами и цифрами.

кстати при обновлении большого количества продуктов получается такой эффект)))

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