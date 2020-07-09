Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5 - страница 4
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Вы не предоставили технических данных: после перезагрузки три первые строчки их вкладки Журнал - ( там важныя информация вроде билд, операционная система, путь установки).
Скриншот диспетчера задач Windows.
Это минимум.
2020.06.08 19:42:27.168 Terminal Открытие Брокер x64 build 2485 started for АО ''Открытие Брокер''
2020.06.08 19:42:27.169 Terminal Windows 10 build 18362, Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz, 5 / 7 Gb memory, 141 / 222 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+7
2020.06.08 19:42:27.169 Terminal C:\Users\Михаил\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910
только не баньте за обновление 20 советников сразу
С роботом разговариваете?
Ребят, скажите честно, вы видите здесь, какие скобки подсвечены?
Вот и я не вижу. Это в новом метаедиторе теперь так сделалось. В настройках других вариантов подсветки не вижу.
Ребят, скажите честно, вы видите здесь, какие скобки подсвечены?
Вот и я не вижу. Это в новом метаедиторе теперь так сделалось. В настройках других вариантов подсветки не вижу.
Примените стилизатор и станет всё красиво:
Примените стилизатор и станет всё красиво:
Прекрасная идея, но стилизатор не соответствует моему стилю написания кода. Который возник не на пустом месте. И подсветка скобок для него была критична, увы...
Ребят, скажите честно, вы видите здесь, какие скобки подсвечены?
Вот и я не вижу. Это в новом метаедиторе теперь так сделалось. В настройках других вариантов подсветки не вижу.
я цвет выделенных скобок поменял - сервис - настройки вкладка цвет и последний пп не ASCII символы выбрал розовый - няшно )) , но работать стало удобно
Прекрасная идея, но стилизатор не соответствует моему стилю написания кода. Который возник не на пустом месте. И подсветка скобок для него была критична, увы...
Возможно стоит попробовать не только стандартный, а другой стиль? Смотрите сколько встроенных стилей стилизатора есть:
прошлый вариант гораздо наглядней смотрелся
(все еще не вставляются изображения развернуто)
Ребят, скажите честно, вы видите здесь, какие скобки подсвечены?
Вот и я не вижу. Это в новом метаедиторе теперь так сделалось. В настройках других вариантов подсветки не вижу.
раньше было хорошо.. надеюсь вернут как было.
ну ведь видно же было.. а сейчас так -
в итоге теперь скобки смешивается визуально с любым текстом такого же цвета( а прежнее выделение возводило их в приоритет над буквами и цифрами.
кстати при обновлении большого количества продуктов получается такой эффект)))