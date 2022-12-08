Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2470 - страница 7

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Да, читать тут надо уметь с графика - много графики :)

На других чартах стандартно всё - зеленый цвет.

канал в серединке прикольно сделан. тот который жёлто-красный с бирюзовым цветом..

у него-же по ОС и размер фиксирован ? что происходит когда Open-Close больше ширины ? 

 
Aleksey Vyazmikin:

Почему иногда торговые уровни открытой позиции зеленые, а иногда серые?

Где настраиваются их цвета?

По F8 все настройки.

 
Maxim Kuznetsov:

канал в серединке прикольно сделан. тот который жёлто-красный с бирюзовым цветом..

у него-же по ОС и размер фиксирован ? что происходит когда Open-Close больше ширины ? 

Это процентный канал - что-то там правил для ускорения расчета, вот ссылка.

Размер не фиксирован - в процентах от последнего изменения цены - изменение происходит при закрытии свечи за уровнем прошлого значения канала - сверху или снизу.

Канал мне давно приглянулся.

 
Alexey Viktorov:

По F8 все настройки.

Там только стоп-уровни.

 
Aleksey Vyazmikin:

Там только стоп-уровни.

.
 
Alexey Viktorov:
.

Давайте конкретно, где Вы видите другие настройки торговых уровней?

 
Aleksey Vyazmikin:

Зачем поменяли стиль отрисовки открытой позиции? Почему меняется её цвет на разных графиках?

поддерживаю - сливается с сеткой и абсолютно не видно стало, а если попадает на линию сетки, то совсем не понять где позиция.

ВЕРНИТЕ назад. очень неудобно искать открытую позицию. или сетку измените...

 

У символов из Обзора рынка можно через GUI посмотреть Спецификацию. Там абсолютно все SymbolInfoGet*-поля, плюс еще дополнительно. Это удобно, потому что не нужно на MQL писать, чтобы посмотреть какое-то свойство символа.


С такой же задачей иногда сталкиваешься для Ордеров (живых и метрвых), Позиций и Сделок. Нужно увидеть всех их поля. Иногда это нужно сделать срочно. Возможности быстро написать или откуда-то подготовить MQL-программу - нет. Да и WEB-терминал не позволит.


Хотелось бы через GUI иметь возможность посмотреть Спецификацию соответствующего Ордера (и т.д.), как это сделано с Символами.

Строка для поиска: Uluchshenie 022.
 
fxsaber:

У символов из Обзора рынка можно через GUI посмотреть Спецификацию. Там абсолютно все SymbolInfoGet*-поля, плюс еще дополнительно. Это удобно, потому что не нужно на MQL писать, чтобы посмотреть какое-то свойство символа.


С такой же задачей иногда сталкиваешься для Ордеров (живых и метрвых), Позиций и Сделок. Нужно увидеть всех их поля. Иногда это нужно сделать срочно. Возможности быстро написать или откуда-то подготовить MQL-программу - нет. Да и WEB-терминал не позволит.


Хотелось бы через GUI иметь возможность посмотреть Спецификацию соответствующего Ордера (и т.д.), как это сделано с Символами.

Строка для поиска: Uluchshenie 022.

Мне кажется тут было-бы проще не GUI а SQLite но увы такой возможности не предвидится. Могу и ошибаться...

 
В ME окно поиска страшное - слишком большое - кода за ним не видно, а функционала особо не добавили - неудобно.
12345678
Новый комментарий