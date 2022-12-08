Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2470 - страница 7
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Да, читать тут надо уметь с графика - много графики :)
На других чартах стандартно всё - зеленый цвет.
канал в серединке прикольно сделан. тот который жёлто-красный с бирюзовым цветом..
у него-же по ОС и размер фиксирован ? что происходит когда Open-Close больше ширины ?
Почему иногда торговые уровни открытой позиции зеленые, а иногда серые?
Где настраиваются их цвета?
По F8 все настройки.
канал в серединке прикольно сделан. тот который жёлто-красный с бирюзовым цветом..
у него-же по ОС и размер фиксирован ? что происходит когда Open-Close больше ширины ?
Это процентный канал - что-то там правил для ускорения расчета, вот ссылка.
Размер не фиксирован - в процентах от последнего изменения цены - изменение происходит при закрытии свечи за уровнем прошлого значения канала - сверху или снизу.
Канал мне давно приглянулся.
По F8 все настройки.
Там только стоп-уровни.
Там только стоп-уровни.
.
Давайте конкретно, где Вы видите другие настройки торговых уровней?
Зачем поменяли стиль отрисовки открытой позиции? Почему меняется её цвет на разных графиках?
поддерживаю - сливается с сеткой и абсолютно не видно стало, а если попадает на линию сетки, то совсем не понять где позиция.
ВЕРНИТЕ назад. очень неудобно искать открытую позицию. или сетку измените...
У символов из Обзора рынка можно через GUI посмотреть Спецификацию. Там абсолютно все SymbolInfoGet*-поля, плюс еще дополнительно. Это удобно, потому что не нужно на MQL писать, чтобы посмотреть какое-то свойство символа.
С такой же задачей иногда сталкиваешься для Ордеров (живых и метрвых), Позиций и Сделок. Нужно увидеть всех их поля. Иногда это нужно сделать срочно. Возможности быстро написать или откуда-то подготовить MQL-программу - нет. Да и WEB-терминал не позволит.
Хотелось бы через GUI иметь возможность посмотреть Спецификацию соответствующего Ордера (и т.д.), как это сделано с Символами.Строка для поиска: Uluchshenie 022.
У символов из Обзора рынка можно через GUI посмотреть Спецификацию. Там абсолютно все SymbolInfoGet*-поля, плюс еще дополнительно. Это удобно, потому что не нужно на MQL писать, чтобы посмотреть какое-то свойство символа.
С такой же задачей иногда сталкиваешься для Ордеров (живых и метрвых), Позиций и Сделок. Нужно увидеть всех их поля. Иногда это нужно сделать срочно. Возможности быстро написать или откуда-то подготовить MQL-программу - нет. Да и WEB-терминал не позволит.
Хотелось бы через GUI иметь возможность посмотреть Спецификацию соответствующего Ордера (и т.д.), как это сделано с Символами.Строка для поиска: Uluchshenie 022.
Мне кажется тут было-бы проще не GUI а SQLite но увы такой возможности не предвидится. Могу и ошибаться...