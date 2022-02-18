и снова dll и маркет - страница 2
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Что-то мне кажется этот мастер просится в длительный карантин.
Какого чёрта так стараться засунуть это в маркет???
)))
Да, да. Жизнь даже вредна, не только vbs.
У меня нет желания сетовать на правила и бесперспективно ныть на тему их изменения.
Есть желание максимально прозрачно предложить полезный фукнционал. Насколько он полезен, не мне судить, а потенциальным покупателям.
Но это все уводит нас от темы.
Еще разок )
Сова без DLL, вызов DLL в отдельном классе, который лежит в открытой mqh. Как сделать открытый код максимально удобным для интеграции с закрытым?
создал папку https://www.mql5.com/ru/forum/247995/page6#comment_7604571
Подчеркнутую фразу можете расшифровать? )) Сделаны давно обертки по большинство Win API функций. Их можно использовать в Маркете, спецом у Рената спрашивал.
\MQL5\Include\WinAPI\..
эксперт вообще не торгует. Не открывает ордеров. Он использует метод onTimer для своей работы. Кто придумал архитектуру экспертов, а конкретно, событийность методов onInit, onTimer, onTicker очень молодец!
Так WinApi из Dll же тянет функции, а все Dll вызовы запрещены.
Какая то не ясность получается, и насколько помню писали, что наоборот WinApi вызовы тоже запрещены.
DLL DLLки рознь. Одно дело обращение к системным DLL, другое к самописаным. Мало ли что там загнал разработчик. Так что все логично.
По теме вопроса, что мешает логику VBA скрипта перенести на Mql ?
ой )
Мешает то, что vbs скрипт обращается к голосовому движку windows
DLL DLLки рознь. Одно дело обращение к системным DLL, другое к самописаным. Мали ли что там загнал разработчик. Так что все логично.
Это понятно что Dllки разные, о том и речь, что не ясно разрешены ли системные Dll.
Мне почему то отложилось в памяти, что тоже запрещены. По этому не стал дальше изучать WinApi.
А для личных нужд самописных Dll достаточно.
создал папку https://www.mql5.com/ru/forum/247995/page6#comment_7604571
теперь задача - как из этой папки запустить .bat файл?
...
Как сделать открытый код максимально удобным для интеграции с закрытым?
ой )
Мешает то, что vbs скрипт обращается к голосовому движку windows
Так это вы готовите статью про голосовой движок?
Как успехи, статья выйдет в свет?