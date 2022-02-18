и снова dll и маркет - страница 2

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По теме вопроса, что мешает логику VBA скрипта перенести на Mql ? 
 
Alexey Viktorov:

Что-то мне кажется этот мастер просится в длительный карантин.

Какого чёрта так стараться засунуть это в маркет???

))) 

Да, да. Жизнь даже вредна, не только vbs. 

У меня нет желания сетовать на правила и бесперспективно ныть на тему их изменения. 

Есть желание максимально прозрачно предложить полезный фукнционал. Насколько он полезен, не мне судить, а потенциальным покупателям. 

Но это все уводит нас от темы. 

Еще разок ) 

Сова без DLL, вызов DLL в отдельном классе, который лежит в открытой mqh. Как сделать открытый код максимально удобным для интеграции с закрытым?

[Удален]  

создал папку https://www.mql5.com/ru/forum/247995/page6#comment_7604571

Снимоквин

 
Alexey Volchanskiy:

Подчеркнутую фразу можете расшифровать? )) Сделаны давно обертки по большинство Win API функций. Их можно использовать в Маркете, спецом у Рената спрашивал.

\MQL5\Include\WinAPI\..

эксперт вообще не торгует. Не открывает ордеров. Он использует метод onTimer для своей работы. Кто придумал архитектуру экспертов, а конкретно, событийность методов onInit, onTimer, onTicker очень молодец! 

 
Roman:

Так WinApi из Dll же тянет функции, а все Dll вызовы запрещены.
Какая то не ясность получается, и насколько помню писали, что наоборот WinApi вызовы тоже запрещены.

DLL DLLки рознь. Одно дело обращение к системным DLL, другое к самописаным. Мало ли что там загнал разработчик. Так что все логично.

 
Roman:
По теме вопроса, что мешает логику VBA скрипта перенести на Mql ? 

ой ) 

Мешает то, что vbs скрипт обращается к голосовому движку windows 

 
Konstantin Nikitin:

DLL DLLки рознь. Одно дело обращение к системным DLL, другое к самописаным. Мали ли что там загнал разработчик. Так что все логично.

Это понятно что Dllки разные, о том и речь, что не ясно разрешены ли системные Dll.
Мне почему то отложилось в памяти, что тоже запрещены. По этому не стал дальше изучать WinApi.
А для личных нужд самописных Dll достаточно.

[Удален]  
Alexsandr San:

создал папку https://www.mql5.com/ru/forum/247995/page6#comment_7604571


теперь задача - как из этой папки запустить  .bat файл?

 
Nikolai Karetnikov:

...

Как сделать открытый код максимально удобным для интеграции с закрытым?

Через ресурсы. Я так делал.
 
Nikolai Karetnikov:

ой ) 

Мешает то, что vbs скрипт обращается к голосовому движку windows 

Так это вы готовите статью про голосовой движок?
Как успехи, статья выйдет в свет?

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