Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 9

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Aleksei Stepanenko:
Михаил, извините, я Вас не понял. Вы согласны с тем, что я написал или наоборот? Можете поподробнее описать Вашу мысль?
Алексей, это была форма сарказма. Откройте опционный билютень по выбранной Вами валюте и увидите уровни страйков которые выглядят примерно так по евре 1.00500, 1.01000, 1.01500. Там шаг помоему в 500 пипсов если не ошибаюсь. Торговцы опционов как раз таки гонят актив в сторону верхнего или нижнего страйка поэтому валюта облизывает круглые цены и никак иначе. Опять же исключительно моё мнение, не более.
 
Aleksei Stepanenko:

Михаил, извините, я Вас не понял. Вы согласны с тем, что я написал или наоборот? Можете поподробнее описать Вашу мысль?

Я ничего не говорил о том, что уровень находящийся на круглой цене должен быть неприкосновенным. Просто цена здесь появляется реже. Возможно и по той причине, о которой Вы сказали. Также уровень может и не находиться на круглой цене. Не вижу противоречий с Вашим высказыванием.

Ну естественно. Страйки находятся на круглых цыфрах, а сама котировка может гулять от них в половину. Спот котировка так то спикулятивная хрень. Ну а в остальном там где есть большой объём по конкретной цене там и есть уровень. Вы профиль объёма когданибудь видели? Он строится горизонтально по отношению к котировки, показывая проторгованный объём по конкретной цене за конкретный промежуток времени. Где объём больше там и уровень сильней и образуются они только так и никак иначе. Просто не всегда максимальный объём по цене может быть актуальным. Да объём сформировал уровень по данной цене, но его могут и будут прбивать, на то они и уровни. ИМХО!!!
[Удален]  

Михаил, я там обновил предыдущий пост, извините. Я все понял, что Вы сказали. Это правильно, но противоречий нет.

[Удален]  
Mihail Marchukajtes:
Где объём больше там и уровень сильней и образуются они только так и никак иначе

Скажу крамольную вещь. Уровень там, где проторговка меньше всего. В основном проторговка идет между уровней. 

 
Aleksei Stepanenko:

Скажу крамольную вещь. Уровень там, где проторговка меньше всего. В основном проторговка идет между уровней. 

ВОООТ а вот это уже другая теория которая имеет метсо быть. Некоторые участники рынка считают полность наобород. Где минимальный объём там и уровень. Другое дело что Вы хотите получить от определения этого уровня. Ну скажем определили и вот он уровень. Дальше что?
[Удален]  


В этих местах цена летает. Это реальные уровни. Остальное набор позиций, для их преодоления.

 
Aleksei Stepanenko:


В этих местах цена летает. Это реальные уровни. Остальное набор позиций, для их преодоления.

То же верно. Спорить не буду. Иначе всё было бы очень просто. Неправдали. :-)
[Удален]  

Mihail Marchukajtes:

Неправдали. :-)

Точно
 

Вот уровни, определяемые исключительно теханализом: 


[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Вот уровни, определяемые исключительно теханализом: 

То есть, Вы определяете экстремум, до которого цена не была в этом месте, как в примере более 110 дней назад, и его пробитие - это пробитие уровня? Интересно. Тоже вариант. По старым экстремумам получается.

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