Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 9
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Михаил, извините, я Вас не понял. Вы согласны с тем, что я написал или наоборот? Можете поподробнее описать Вашу мысль?
Михаил, извините, я Вас не понял. Вы согласны с тем, что я написал или наоборот? Можете поподробнее описать Вашу мысль?
Я ничего не говорил о том, что уровень находящийся на круглой цене должен быть неприкосновенным. Просто цена здесь появляется реже. Возможно и по той причине, о которой Вы сказали. Также уровень может и не находиться на круглой цене. Не вижу противоречий с Вашим высказыванием.
Михаил, я там обновил предыдущий пост, извините. Я все понял, что Вы сказали. Это правильно, но противоречий нет.
Где объём больше там и уровень сильней и образуются они только так и никак иначе
Скажу крамольную вещь. Уровень там, где проторговка меньше всего. В основном проторговка идет между уровней.
Скажу крамольную вещь. Уровень там, где проторговка меньше всего. В основном проторговка идет между уровней.
В этих местах цена летает. Это реальные уровни. Остальное набор позиций, для их преодоления.
В этих местах цена летает. Это реальные уровни. Остальное набор позиций, для их преодоления.
Mihail Marchukajtes:
Неправдали. :-)
Вот уровни, определяемые исключительно теханализом:
Вот уровни, определяемые исключительно теханализом:
То есть, Вы определяете экстремум, до которого цена не была в этом месте, как в примере более 110 дней назад, и его пробитие - это пробитие уровня? Интересно. Тоже вариант. По старым экстремумам получается.