Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 4
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Всё с тобой понятно ))
Удачи.
Вот и я про это же... Покупателей и Продавцов как грязи..., а цена ДВА ГОДА идет строго в одну сторону...
Ну и при чем здесь спрос и предложение?
Начитались западной макулатуры, и совсем мозги перестали работать!
при том, что ценой не движут мелкие трейдеры, ценой управляет спрос и предложение участников рынка которые конвертируют одни деньги в другие, а на эти деньги покупают, или продают товары, сырье... если ты считаешь иначе, то вольному воля.
В тот момент когда направление движения котировки на графике изменяется, образуется уровень поддержки, или сопротивления. Чем дольше времени уровень находится на графике, тем сильнее один из участников рынка доминирует на другим.
Таким образом появляется определение уровня Сопротивления - это место, где доминирование быков на медведями было сломано.
Уровень Поддержки - это место, где доминирование медведей над быками было сломано.
Конкретно по существу. Отлично.
Определение есть, но звучит правда довольно расплывчато.
Давайте попробуем сформулировать еще:
Уровень сопротивления/поддержки – диапазон котировок около экстремума, имеющий более высокую вероятность по сравнению с последующими поступающими котировоками разворачивать их направление при возвращении цен к данному диапазону.
Соответственно, если уточнить для разграничения, то
Уровень сопротивления – диапазон котировок около экстремума самой меньшей по значению котировки.
Уровень поддержки – диапазон котировок около экстремума самой большей по значению котировки.
Конкретно по существу. Отлично.
Определение есть, но звучит правда довольно расплывчато.
Давайте попробуем сформулировать еще:
Уровень сопротивления/поддержки – диапазон котировок около экстремума, имеющий более высокую вероятность по сравнению с послеующими поступающими котировоками разворачивать их направление при возвращении цен к данному диапазону.
Почему диапазон? У уровня есть точное, конкретное значение, и вот что важно, на этом значение произошел слом доминирования, но это было в прошлом, поэтому когда цена вновь подойдет к этому значению, то не факт что этот уровень выдержит, просто в прошлом развернуло, а сейчас, не факт, поэтому дальше подключают еще фильтры, разворотные свечи, индикаторы... Тут кто на что горазд.
Конкретно по существу. Отлично.
Определение есть, но звучит правда довольно расплывчато.
Давайте попробуем сформулировать еще:
Уровень сопротивления/поддержки – диапазон котировок около экстремума, имеющий более высокую вероятность по сравнению с последующими поступающими котировоками разворачивать их направление при возвращении цен к данному диапазону.
Вот вам описание процесса, как происходит торговля тех, кто реально конвертируют одну валюту в другую, то есть его ход мыслей
Допустим, я банкир и хочу продать евро. Текущая котировка 1.2136. Я выставляю лот на продажу по этой цене. Лот купили. Следующий лот выставляю по цене 1.2141. И этот лот купили. Следующий лот выставил по цене 1.2146. Купили. Следующий лот выставил по цене 1.2151 – не купили, дорого, никому по такой цене не надо. Тогда я снизил цену до 1.2146. Купили. Опять поднял цену до 1.2151. Не купили. Снизил цену до 1.2146. Купили. Опять поднял. И так несколько раз. А потом и по 1.2146 не купили. Я опять снижаю до 1.2141. Опять не купили. Я снижаю до 1.2136. И уже образовался уровень сопротивления 1.2151. Если теперь есть группа игроков, которая готова купить по цене 1.2136, то образуется следующий уровень – примерно 1.2136. Если эта группа небольшая, уровень продержится недолго. Если большая – будет сильный уровень. И это вполне возможно. Ведь для крупных игроков снижение цены на 10 – 15 пунктов – уже хорошо». И увеличение числа черных свечек вблизи уровня сопротивления говорит о том, что число желающих купить по этой цене уменьшается и продавцы вынуждены снижать цену, чтобы продать. А когда уровень будет пробит? Например, тогда, когда на рынке появится группа игроков, которая решит (неважно, по какой причине), что цена будет расти и срочно надо купить, пока она не слишком выросла. Если группа большая и причина веская, то цена пойдет до следующего уровня, а если нет, то будет ложный пробой.Дело в том, что на принятие решение о конвертации влияет такой фактор ка как необходимость, сели она начинает поджимать, то конвертатор не смотрит на цену, он просто обменивает, потому что если он это не сделает, то ему пипец придет.
Почему диапазон? У уровня есть точное, конкретное значение,
А вот это уже интересно. Инет учит, что конкретное значение может быть только у линий. Поэтому линия цены - это наклонная (трендовая) линия, которая на каждом конкретном промежутке времени (свечке) дает конкретное одно значение.
А уровень - это неопределенный диапазон цен, в котором происходит действие (отбой, пробой, закрепление).
Что скажете насчет этого?
поэтому когда цена вновь подойдет к этому значению, то не факт что этот уровень выдержит, просто в прошлом развернуло, а сейчас, не факт,
Вот я это и включил в определение
имеющий более высокую вероятность по сравнению с последующими поступающими котировоками разворачивать их направление при возвращении цен к данному диапазону.
А вычисление вероятности - это подождите, рано))
Иван, знаю одно свойство. Уровни - это горизонтальная область, где цена находится реже, чем в других местах.
Вот! Область = диапазон. Тоже вижу чаще всего эти понятия. Но, область - это слишком расплывчатое, а диапазон - грамотнее, наверное, звучит, больше подходит для определения.
Но, область - это слишком расплывчатое, а диапазон - грамотнее, наверное, звучит, больше подходит для определения.
Вот вам описание процесса, как происходит торговля тех, кто реально конвертируют одну валюту в другую, то есть его ход мыслей
Допустим, я банкир и хочу продать евро. Текущая котировка 1.2136. Я выставляю лот на продажу по этой цене. Лот купили. Следующий лот выставляю по цене 1.2141. И этот лот купили. Следующий лот выставил по цене 1.2146. Купили. Следующий лот выставил по цене 1.2151 – не купили, дорого, никому по такой цене не надо. Тогда я снизил цену до 1.2146. Купили. Опять поднял цену до 1.2151. Не купили. Снизил цену до 1.2146. Купили. Опять поднял. И так несколько раз. А потом и по 1.2146 не купили. Я опять снижаю до 1.2141. Опять не купили. Я снижаю до 1.2136. И уже образовался уровень сопротивления 1.2151. Если теперь есть группа игроков, которая готова купить по цене 1.2136, то образуется следующий уровень – примерно 1.2136. Если эта группа небольшая, уровень продержится недолго. Если большая – будет сильный уровень. И это вполне возможно. Ведь для крупных игроков снижение цены на 10 – 15 пунктов – уже хорошо». И увеличение числа черных свечек вблизи уровня сопротивления говорит о том, что число желающих купить по этой цене уменьшается и продавцы вынуждены снижать цену, чтобы продать. А когда уровень будет пробит? Например, тогда, когда на рынке появится группа игроков, которая решит (неважно, по какой причине), что цена будет расти и срочно надо купить, пока она не слишком выросла. Если группа большая и причина веская, то цена пойдет до следующего уровня, а если нет, то будет ложный пробой.Дело в том, что на принятие решение о конвертации влияет такой фактор ка как необходимость, сели она начинает поджимать, то конвертатор не смотрит на цену, он просто обменивает, потому что если он это не сделает, то ему пипец придет.
Т.е., Вы настаиваете на уровне, как о конкретном значении. Из описания логично