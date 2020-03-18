Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 11
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Я не знаю точных причин возникновения уровней
большая заявка в стакане стоит по этой цене
большая заявка в стакане стоит по этой цене
Не факт. Заявка это ещё не позиция, а всего лишь намерения которые можно отменить.
а это здесь при чем? )))
а это здесь при чем? )))
Ну Вы высказали мнение что якобы заявка в стакане может сформировать уровень или даже будущий уровень, но уровни формируют открытые позиции, а не заявки. Просто поправил. Разве не так?
цена отбивается от больших заявок в стакане.
ну я про историю говорил. почему цена отбивалась. а на истории заявку уже не "отменишь". )
Для успешного трейдинга в сделке важен большой риск/профит... для это можно действовать так, определять основную тенденцию, и в ее рамках, в коррекционного откате открываться по направлению тренда на отбое(развороте от уровня), разворот от уровня позволяет поймать цена в момент, когда она находится на самом Пике отката
Скажу крамольную вещь. Уровень там, где проторговка меньше всего. В основном проторговка идет между уровней.
Это действительно крамольная мысль. Все в точности до наоборот. Уровень - это именно то место, где в некий момент времени была наибольшая проторговка. Именно совершено реальных сделок (а не заявок из стакана, которые могут ставиться и сниматься кем, чем угодно и с какой угодно скоростью). А вот с этого момента пошли неопределенности.
1. Допустим, мы нашли с нашей точки зрения место данной проторговки. Ок, а что за уровень мы нашли? Поддержки, или может сопротивления? Чем мерить будем? Сделками допустим, по бидам прошло больше, чем по аскам. Это новые продажи или стопаки покупавших когда-то?
2. Допустим, мы осваиваем инструменты VSA (горизонтальные объемы, профили, дельты, вот это вот все). Меняем глубину запрашиваемых данных - цифры меняются. Иногда кардинально. Меняем ТФ - данные меняются. Тут уж точно кардинально. Пошли посмотреть объемы с других площадок - там вообще другие цифры.
Все в точности до наоборот. Уровень - это именно то место, где в некий момент времени была наибольшая проторговка.
Михаил, весь вопрос в терминологии. Когда я говорю о проторговке, то подразумеваю длительное нахождение цены в одной области. Не более того. И если посмотреть на график, то действительно видно, что есть области, где цена долго шумит, а затем быстро перемещается в другую область. Те места, которые цена пролетает как ошпаренная или отскакивает, и есть уровни. Все проторговки идут между уровнями. Уровни цена лишний раз и задеть боится.
Другое дело объемы торгов. Я не знаю где они, и вряд ли кто знает, где они находятся на Форексе. Если проторговку видно визуально, то реальные объёмы сделок нет. Возможно, максимальные объёмы находятся на самих уровнях, не даром же они так стреляют. А возможно и нет, не знаю. Это специалистов из виртуальной ямы нужно спрашивать.
Это действительно крамольная мысль. Все в точности до наоборот. Уровень - это именно то место, где в некий момент времени была наибольшая проторговка. Именно совершено реальных сделок (а не заявок из стакана, которые могут ставиться и сниматься кем, чем угодно и с какой угодно скоростью). А вот с этого момента пошли неопределенности.
1. Допустим, мы нашли с нашей точки зрения место данной проторговки. Ок, а что за уровень мы нашли? Поддержки, или может сопротивления? Чем мерить будем? Сделками допустим, по бидам прошло больше, чем по аскам. Это новые продажи или стопаки покупавших когда-то?
2. Допустим, мы осваиваем инструменты VSA (горизонтальные объемы, профили, дельты, вот это вот все). Меняем глубину запрашиваемых данных - цифры меняются. Иногда кардинально. Меняем ТФ - данные меняются. Тут уж точно кардинально. Пошли посмотреть объемы с других площадок - там вообще другие цифры.
1. Если цена выше в данный момент то поддержка если ниже то сопротивление
2. При одинаковой глубине запрашиваемых данных переключение ТФ не ведёт к их изменению в этом то и прикол.