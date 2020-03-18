Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 10
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В такой-то момент фунт пробил минимум за 5 с половиной месяцев.
Горизонтальную линию можете нарисовать сами.
В такой-то момент фунт пробил минимум
Понятно, спасибо.
К сожалению всё это профанация. На рынке нет ни уровней ни фигур ни патернов. Цена существует в моменте и то что по всем правилам всего мира или только по Вашим правилам является уровнем таковым на самом деле не является. Упрётся цена в него или проскочет мимо зависит лишь от участников в данный, конкретный момент времени. Но что действительно важно это то что существует причинно-следственная модель формирования будующей цены и придерживатся нужно именно этой модели, остальное всё профанация и домыслы. Цена упёрлась в Вашу линию, не потому что это 5 месячный минимум, а потому что в данный момент сторона толкающаю цену к уровню иссякла и потеряла силу, еслиб не иссякла то утащила бы цену не взираю ни на какие уровни. Просто здесь и сейчас. Весь тех анализ это большой обман обывателей для привлечения ликвидности и не более.
На рынке есть покупатели и продавцы и информация об их взаимоотношениях в данный момент времени и является крайне важной для будущей цены и ничего более. Я очень сожалею что не получил правильного обучения в самом начале своего пути и был как Вы в неведенье, но сейчас потихоньку отрезвляюсь и начинаю понимать механизмы протикающие на рынке. Рассматривайте рынок в контексте причинно следственной модели и успех гарантирован. ИМХО!!!!
сейчас потихоньку отрезвляюсь и начинаю понимать механизмы протикающие на рынке
Михаил, из каких источников брать информацию, если без теханализа?
Михаил, из каких источников брать информацию, если без теханализа?
Для начала посмотрите вот это видео и вы будете удивлены как оказывается на бирже всё по другому. Именно после просмотра этого видео я выдумал причинно следственную модель формирования цены, хотя на авторство не претиндую, дело то такое...
https://www.youtube.com/watch?v=d4XzMqHNeew&t=994s
Далее кластерный анализ + ВСА и этого будет достаточно.
имхо должно быть маленьким, потому, как оно скромненькое
Спасибо, посмотрю.
И как ВСА? Сколько пытался понять смысл, в использовании всё равно как-то расплывчато получается. Объёмов нет, свечные формации, ну да когда-то работают. Что там в фоне происходило, тоже тяжело понять. Если есть опыт, расскажите. А видео посмотрю.
Спасибо, посмотрю.
И как ВСА? Сколько пытался понять смысл, в использовании всё равно как-то расплывчато получается. Объёмов нет, свечные формации, ну да когда-то работают. Что там в фоне происходило, тоже тяжело понять. Если есть опыт, расскажите. А видео посмотрю.
VSA сам не пользуюсь. В основном кластерный анализ. кластердельта точка ком посмотрите ресурс там много полезной инфы. Ну и после просмотра видео пользуйтесь данной подсказкой и вы увидите что будете знать движение актива еще до начала его дввижение именно куда пойдёт актив. Для себя делал чтоб не парится. Не благодарите :-)