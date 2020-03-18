Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить?
Зачем они вообще тебе нужны? То же самое про тренд.
Зачем они вообще тебе нужны? То же самое про тренд.
Зачем они вообще тебе нужны? То же самое про тренд.
Ещё один религиозный философский вопрос.
Аккуратный религиозный. Люди здесь верят в тренды и флеты
Уровни поддержки и сопротивления формируются объёмом проторгованным про данной цене/уровню. Чем больше объём по данной цене тем значимей этот уровень. Чем больше имеет точек подтверждения тем он значимей. Плюс есть ещё опционные уровни. Как то так.
Объем - это который стандартный индикатор МТ?
Любой вопрос по трейдингу можно отнести к двум группам:
1. Субъективный вопрос ( наскальная живопись ) - что вижу, то и пою...
2. Объективный вопрос ( факты ) - которые можно подтвердить математически ЛЮБЫМ Трейдером с одинаковым результатом на выходе...
Уровни поддержки ( сопротивления) относятся к первой группе - явление в голове отдельного Трейдера, повторить которые другими трейдерами не представляется возможным ( каждый видит СВОЮ картину мира...).
Уровни поддержки ( сопротивления) относятся к первой группе - явление в голове отдельного Трейдера, повторить которые другими трейдерами не представляется возможным ( каждый видит СВОЮ картину мира...).
отличной от реальной, поэтому сливают...
Котировка на графике показывает цену, которая выгодна для конвертации покупателям и продавцам.
Когда котировка идет вверх, то это показывает, что на рынке, объем денег покупателей, которые согласны покупать больше объема денег продавцов, которые согласны продавать.
Когда котировка идет вниз, то это показывает, что на рынке, объем денег покупателей, которые согласны продавать меньше объема денег продавцов, которые согласны продавать.
В тот момент когда направление движения котировки на графике изменяется, образуется уровень поддержки, или сопротивления. Чем дольше времени уровень находится на графике, тем сильнее один из участников рынка доминирует на другим.
Таким образом появляется определение уровня Сопротивления - это место, где доминирование быков на медведями было сломано.
Уровень Поддержки - это место, где доминирование медведей над быками было сломано.
Посему неплохим моментом для ТВх(точки входа) является момент, когда цена в текущем моменте походит к уровню, ведь уже точно известно, что на истории, на уровне поддержки перевес быков над медведями уже был ранее, а на уровне сопротивления перевес медведей на быками, есть повышенная вероятность того, что это случиться снова.
Когда котировка идет вверх, то это показывает, что на рынке, объем денег покупателей, которые согласны покупать больше объема денег продавцов, которые согласны продавать.
Когда котировка идет вниз, то это показывает, что на рынке, объем денег покупателей, которые согласны продавать меньше объема денег продавцов, которые согласны продавать.
Здесь где-то ошибка...
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Второй по значимости вопрос после определения тренда: что такое уровни поддержки/сопротивления и как их определить?
Встречаю некоторые статьи, в которых указывают на то, как "правильно" и как неправильно определяют уровни. Кто-то довольствуется расплывчатой и водянистой классикой, а кто-то вообще предлагает расположить горизонтальные линии на одинаковом расстоянии друг от друга и они, мол, на истории будут показывать все те же и в том же количестве пробоев/отбоев, тестов/ретестов. Т.е., разность мнений и как следствие - отсутствие определения уровней на лицо.
Так как правильно определить уровни поддержки/сопротивления? И что они из себя представляют?