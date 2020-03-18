Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 8

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Serqey Nikitin:

Думаю, что подсчитать ОБЪЕМЫ на бирже - задача простая...

Но вот на форексе?...   Как Вы предлагаете оценивать ОБЪЕМЫ?...  Где можно взять суммарные данные по объемам на форексе, а не в отдельном ДЦ?...

Какова достоверность  информации по объемам на форексе?...


Очень много стратегий, разработанных на основании мифических объемов на форексе...   Но это и не удивительно - все тупые стратегии очень сильно продвигаются за счет рекламы, особенно с подачи ДЦ...

 Объёмы на форексе суммарные - Банк международных расчетов - БМР , отчеты по итогам трех лет  BIS. Вопрос в какую сторону  двигают рынок - синтетический продукт учитывающий реалии мировой торговли,  % участия валют в этом процессе , лоббирование ( поддержка)собственных валют -санкции политические риски .

 
Veniamin Skrepkov:

 Объёмы на форексе суммарные - Банк международных расчетов - БМР , отчеты по итогам трех лет  BIS. Вопрос в какую сторону  двигают рынок - синтетический продукт учитывающий реалии мировой торговли,  % участия валют в этом процессе , лоббирование ( поддержка)собственных валют -санкции политические риски .

Это - статистика...   А нас интересует ТЕКУЩАЯ информация о рынке для принятия сиюминутных решений согласно стратегии, построенной на объемах...
 
Serqey Nikitin:

Думаю, что подсчитать ОБЪЕМЫ на бирже - задача простая...

Но вот на форексе?...   Как Вы предлагаете оценивать ОБЪЕМЫ?...  Где можно взять суммарные данные по объемам на форексе, а не в отдельном ДЦ?...

Фьючерсы на СМЕ

 
Vitaly Muzichenko:

Фьючерсы на СМЕ

Возможно фьючерсы дают НЕКОТОРУЮ информация об объемах...  Но это - ДРУГОЙ рынок..., и подозреваю, что та информация не годится для принятия решений на форексе...
 
 Информация о реальных объёмах у Банков ( операторов) , бокс- бай - бокс-селл  на основе  данных реализуются стратегии дня. И в открытом доступе этой информации нет , когда торговали в "яме" сотрудники с заявками клиентов не имели права телефонных звонков и разглашения инфы по открытому интересу т.е. у них на руках объёмы и они могли спрогнозировать в какую сторону пойдет рынок.   
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Алексей Тарабанов:

Если свойства интересуют, то можно продолжить обсуждение. 

Да, Алексей. Именно свойства и интересуют. Расскажите, пожалуйста.

[Удален]  
Ivan Butko:

Вот я и хочу сперва понять, что такое уровни С/П, как они находятся на графике, и дать им определение, чтобы закрыть вопрос.

Я не знаю точных причин возникновения уровней, но одно свойство знаю. Цена реже находится на линии уровня, и дольше между уровнями. Область/диапазон уровня - это почти точная цена, плюс минус несколько пунктов.

И ещё есть одно свойство, уровни часто совпадают с круглыми ценами. Ну или находятся вблизи их.

 
Serqey Nikitin:
Возможно фьючерсы дают НЕКОТОРУЮ информация об объемах...  Но это - ДРУГОЙ рынок..., и подозреваю, что та информация не годится для принятия решений на форексе...
А вот тут Вы совершенно не правы!!!! Именно фьючерс по валюте и является основополагающим для цены спот рынка. Так что единственная адекватная информация как раз таки берется именно с биржевого фьючерса, который обладает доп информацией не только объёма, но и дельты и открытого интереса. ИМХО
 
Aleksei Stepanenko:

Я не знаю точных причин возникновения уровней, но одно свойство знаю. Цена реже находится на линии уровня, и дольше между уровнями. Область/диапазон уровня - это почти точная цена, плюс минус несколько пунктов.

И ещё есть одно свойство, уровни часто совпадают с круглыми ценами. Ну или находятся вблизи их.

Да ну???? Правда чтоли??? Посмотрите опционные страйки по выбранной Вами валюте и будете крайне удивлены. Страйк по сути и является целью и как правило они лежат именно на круглых цифрах.
[Удален]  
Mihail Marchukajtes:
Да ну???? Правда чтоли???

Михаил, извините, я Вас не понял. Вы согласны с тем, что я написал или наоборот? Можете поподробнее описать Вашу мысль?

Я ничего не говорил о том, что уровень находящийся на круглой цене должен быть неприкосновенным. Просто цена здесь появляется реже. Возможно и по той причине, о которой Вы сказали. То есть цена шумит между уровней, а на уровне может развернуться или стрельнуть дальше. 

Также уровень может и не находиться на круглой цене. Не вижу противоречий с Вашим высказыванием.

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