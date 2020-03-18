Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 8
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Думаю, что подсчитать ОБЪЕМЫ на бирже - задача простая...
Но вот на форексе?... Как Вы предлагаете оценивать ОБЪЕМЫ?... Где можно взять суммарные данные по объемам на форексе, а не в отдельном ДЦ?...
Какова достоверность информации по объемам на форексе?...
Очень много стратегий, разработанных на основании мифических объемов на форексе... Но это и не удивительно - все тупые стратегии очень сильно продвигаются за счет рекламы, особенно с подачи ДЦ...
Объёмы на форексе суммарные - Банк международных расчетов - БМР , отчеты по итогам трех лет BIS. Вопрос в какую сторону двигают рынок - синтетический продукт учитывающий реалии мировой торговли, % участия валют в этом процессе , лоббирование ( поддержка)собственных валют -санкции политические риски .
Объёмы на форексе суммарные - Банк международных расчетов - БМР , отчеты по итогам трех лет BIS. Вопрос в какую сторону двигают рынок - синтетический продукт учитывающий реалии мировой торговли, % участия валют в этом процессе , лоббирование ( поддержка)собственных валют -санкции политические риски .
Думаю, что подсчитать ОБЪЕМЫ на бирже - задача простая...
Но вот на форексе?... Как Вы предлагаете оценивать ОБЪЕМЫ?... Где можно взять суммарные данные по объемам на форексе, а не в отдельном ДЦ?...
Фьючерсы на СМЕ
Фьючерсы на СМЕ
Если свойства интересуют, то можно продолжить обсуждение.
Да, Алексей. Именно свойства и интересуют. Расскажите, пожалуйста.
Вот я и хочу сперва понять, что такое уровни С/П, как они находятся на графике, и дать им определение, чтобы закрыть вопрос.
Я не знаю точных причин возникновения уровней, но одно свойство знаю. Цена реже находится на линии уровня, и дольше между уровнями. Область/диапазон уровня - это почти точная цена, плюс минус несколько пунктов.
И ещё есть одно свойство, уровни часто совпадают с круглыми ценами. Ну или находятся вблизи их.
Возможно фьючерсы дают НЕКОТОРУЮ информация об объемах... Но это - ДРУГОЙ рынок..., и подозреваю, что та информация не годится для принятия решений на форексе...
Я не знаю точных причин возникновения уровней, но одно свойство знаю. Цена реже находится на линии уровня, и дольше между уровнями. Область/диапазон уровня - это почти точная цена, плюс минус несколько пунктов.
И ещё есть одно свойство, уровни часто совпадают с круглыми ценами. Ну или находятся вблизи их.
Да ну???? Правда чтоли???
Михаил, извините, я Вас не понял. Вы согласны с тем, что я написал или наоборот? Можете поподробнее описать Вашу мысль?
Я ничего не говорил о том, что уровень находящийся на круглой цене должен быть неприкосновенным. Просто цена здесь появляется реже. Возможно и по той причине, о которой Вы сказали. То есть цена шумит между уровней, а на уровне может развернуться или стрельнуть дальше.
Также уровень может и не находиться на круглой цене. Не вижу противоречий с Вашим высказыванием.