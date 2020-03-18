Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 3

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Serqey Nikitin:

Да, я эту хр... не понимаю!  Если бы эта ВЕРА помогала бы получить прибыль, то больше половины всех трейдеров были бы миллионерами...

Но Вы, очевидно, считаете большинство трейдеров ТУПОЙ массой, которая не способна разобраться "в ценообразовании"?...

За верой, это в храм, а тут рынок и расчёт.

 
Serqey Nikitin:

Я эту ересть не понимаю!...

Например: на графике популярной пары ЕВРО/Доллар есть несколько временных участков, когда цена по два года движется ТОЛЬКО в одном направлении...

Допустим продавцы есть..., но где взять столько тупых покупателей, чтобы цена продолжала столько времени идти в дну сторону?...

Существуют ведь ещё производители, которые хотят поменять валюту, которую они получили от продажи своей продукции за рубежом. Они не могут ждать, когда тренд развернётся в выгодном для них направлении. Они дают заявку в банк на обмен по текущему курсу не зависимо от ситуации на рынке.

 
Roman:

За верой, это в храм, а тут рынок и расчёт.

А тут тоже верят, в тренды))

 
khorosh:

Существуют ведь ещё производители, которые хотят поменять валюту, которую они получили от продажи своей продукции за рубежом. Они не могут ждать, когда тренд развернётся в выгодном для них направлении. Они дают заявку в банк на обмен по текущему курсу не зависимо от ситуации на рынке.

Вот и я про это же...  Покупателей и Продавцов как грязи..., а цена ДВА ГОДА идет строго в одну сторону...

Ну и при чем здесь спрос и предложение?


Начитались западной макулатуры, и совсем мозги перестали работать!

 
khorosh:

Существуют ведь ещё производители, которые хотят поменять валюту, которую они получили от продажи своей продукции за рубежом. Они не могут ждать, когда тренд развернётся в выгодном для них направлении. Они дают заявку в банк на обмен по текущему курсу не зависимо от ситуации на рынке.

Производители обычно пользуются фьючерсными контрактами с поставкой позже, по оговоренной цене сейчас, а риски хеджируют опционами.

 
Serqey Nikitin:

Я эту ересть не понимаю!...

Например: на графике популярной пары ЕВРО/Доллар есть несколько временных участков, когда цена по два года движется ТОЛЬКО в одном направлении...

Допустим продавцы есть..., но где взять столько тупых покупателей, чтобы цена продолжала столько времени идти в дну сторону?...

"тупые покупатели" кроются в коррекциях...

 
Serqey Nikitin:

Вот и я про это же...  Покупателей и Продавцов как грязи..., а цена ДВА ГОДА идет строго в одну сторону...
Ну и при чем здесь спрос и предложение?
Начитались западной макулатуры, и совсем мозги перестали работать!

Вот и ответь для себя на свой вопрос, при чём тут спрос и предложение...


 
Roman:

Вот и ответь для себя на свой вопрос, при чём тут спрос и предложение...


Тупыми теориями не увлекался, и не собираюсь их даже рассматривать...

Мои разработки намного скромнее: 

ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...- 2

ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...- 2
ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...- 2
  • www.mql5.com
Продолжение блога - ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...Да, на первый взгляд все очень просто...   Но давайте рассмотрим схематичный вариант ГРААЛЯ...Во-первых, тренды определяются на БОЛЬШИХ
 
Serqey Nikitin:

Тупыми теориями не увлекался, и не собираюсь их даже рассматривать...

Мои разработки намного скромнее: 

ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...- 2

Всё с тобой понятно ))
Удачи.

 
Alexander Bereznyak:

"тупые покупатели" кроются в коррекциях...

зачет xD)))))))))

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