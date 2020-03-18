Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, я эту хр... не понимаю! Если бы эта ВЕРА помогала бы получить прибыль, то больше половины всех трейдеров были бы миллионерами...
Но Вы, очевидно, считаете большинство трейдеров ТУПОЙ массой, которая не способна разобраться "в ценообразовании"?...
За верой, это в храм, а тут рынок и расчёт.
Я эту ересть не понимаю!...
Например: на графике популярной пары ЕВРО/Доллар есть несколько временных участков, когда цена по два года движется ТОЛЬКО в одном направлении...
Допустим продавцы есть..., но где взять столько тупых покупателей, чтобы цена продолжала столько времени идти в дну сторону?...
Существуют ведь ещё производители, которые хотят поменять валюту, которую они получили от продажи своей продукции за рубежом. Они не могут ждать, когда тренд развернётся в выгодном для них направлении. Они дают заявку в банк на обмен по текущему курсу не зависимо от ситуации на рынке.
За верой, это в храм, а тут рынок и расчёт.
А тут тоже верят, в тренды))
Существуют ведь ещё производители, которые хотят поменять валюту, которую они получили от продажи своей продукции за рубежом. Они не могут ждать, когда тренд развернётся в выгодном для них направлении. Они дают заявку в банк на обмен по текущему курсу не зависимо от ситуации на рынке.
Вот и я про это же... Покупателей и Продавцов как грязи..., а цена ДВА ГОДА идет строго в одну сторону...
Ну и при чем здесь спрос и предложение?
Начитались западной макулатуры, и совсем мозги перестали работать!
Существуют ведь ещё производители, которые хотят поменять валюту, которую они получили от продажи своей продукции за рубежом. Они не могут ждать, когда тренд развернётся в выгодном для них направлении. Они дают заявку в банк на обмен по текущему курсу не зависимо от ситуации на рынке.
Производители обычно пользуются фьючерсными контрактами с поставкой позже, по оговоренной цене сейчас, а риски хеджируют опционами.
Я эту ересть не понимаю!...
Например: на графике популярной пары ЕВРО/Доллар есть несколько временных участков, когда цена по два года движется ТОЛЬКО в одном направлении...
Допустим продавцы есть..., но где взять столько тупых покупателей, чтобы цена продолжала столько времени идти в дну сторону?...
"тупые покупатели" кроются в коррекциях...
Вот и я про это же... Покупателей и Продавцов как грязи..., а цена ДВА ГОДА идет строго в одну сторону...
Ну и при чем здесь спрос и предложение?
Начитались западной макулатуры, и совсем мозги перестали работать!
Вот и ответь для себя на свой вопрос, при чём тут спрос и предложение...
Вот и ответь для себя на свой вопрос, при чём тут спрос и предложение...
Тупыми теориями не увлекался, и не собираюсь их даже рассматривать...
Мои разработки намного скромнее:
ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...- 2
Тупыми теориями не увлекался, и не собираюсь их даже рассматривать...
Мои разработки намного скромнее:
ГРААЛЬ - это ОЧЕНЬ просто...- 2
Всё с тобой понятно ))
Удачи.
"тупые покупатели" кроются в коррекциях...
зачет xD)))))))))