Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 7
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Спрос и предложение могут зависеть от политики, экономики, эпидемиологии, фаз лунного и солнечного цикла и еще миллионов других факторов.
Но это все равно спрос, предложение и закон спроса/предложения, который формирует рыночные цены
Остаётся всего 2 вопроса:
1. Кто и до каких пор сформулировал спрос.
2. И кто и до какой степени - предложение.
Остаётся всего 2 вопроса:
1. Кто и до каких пор сформулировал спрос.
2. И кто и до какой степени - предложение.
Масоны
Или рептилоиды
Полная каша в голове. Уровень (поддержки/сопротивления) - горизонтальная линия на графике, обладающая некими свойствами. Если свойства интересуют, то можно продолжить обсуждение.
Я имел ввиду трендовые линии. У них, как учит инет, нет диапазона (возле трендовой линии, с одной и с другой стороны, +/- какой-то %, куда цена может якобы заходить), так вот у линий такого диапазона нет. А у уровней они есть. И, чем больше ТФ, на котором образуется уровень, тем шире этот диапазон. Инет пишет "месячные, недельные, дневные уровни на небольших ТФ (М5/М15/Н1) - это не конкретная горизонтальная линия, а некая горизонтальная область цен".
Вот об этом я писал.
А если считаете, что это некорректно, то прошу продолжить обсуждение про свойства, конечно!
Если поговорить, тогда да. А если нужно решение, тогда второе.
Отнюдь! Есть обсуждение, а есть констатация. Второе - это обсуждение, а определение - это констатация. Вот я и хочу сперва понять, что такое уровни С/П, как они находятся на графике, и дать им определение, чтобы закрыть вопрос. Тоже самое и с понятием тренда и флета. Ну, в этой теме конкретно с/п.
Так что, если знаете причину формирования с/п, способ нахождения их на графике, то прошу разъяснить. Лично я отношусь к той категории людей, как описал выше в каментах, которые могут нарисовать горизонтальные линии через каждые 10 пунктов, наблюдать, как об каждую из них бьется цена, отбивается и пробивает и не понять, в чем их смысл вообще. Практический.
Например, по инету гуляет платный индикатор (в маркете, помоему тоже есть такой), который строит уровни С/П "правильным" способом, который не понимают почти все трейдеры. Якобы особая формула, учитывающая множество факторов цены. И автор резюмирует, что всё, что пишут в инете, и как обычно учат строить с/п - это всё неправильно, а он пришел к этой формуле после 10 лет изучения форы. И у него как раз индикатор рисует горизонтальные диапазоны, чаще всего размером с тени свечей, но не всегда. Снова фигурирует "диапазон" цен, а не конкретная горизонтальная линия.
Спрашивается, как правильно
Отнюдь! Есть обсуждение, а есть констатация. Второе - это обсуждение, а определение - это констатация. Вот я и хочу сперва понять, что такое уровни С/П, как они находятся на графике, и дать им определение, чтобы закрыть вопрос. Тоже самое и с понятием тренда и флета. Ну, в этой теме конкретно с/п.
Так что, если знаете причину формирования с/п, способ нахождения их на графике, то прошу разъяснить. Лично я отношусь к той категории людей, как описал выше в каментах, которые могут нарисовать горизонтальные линии через каждые 10 пунктов, наблюдать, как об каждую из них бьется цена, отбивается и пробивает и не понять, в чем их смысл вообще. Практический.
Например, по инету гуляет платный индикатор (в маркете, помоему тоже есть такой), который строит уровни С/П "правильным" способом, который не понимают почти все трейдеры. Якобы особая формула, учитывающая множество факторов цены. И автор резюмирует, что всё, что пишут в инете, и как обычно учат строить с/п - это всё неправильно, а он пришел к этой формуле после 10 лет изучения форы. И у него как раз индикатор рисует горизонтальные диапазоны, чаще всего размером с тени свечей, но не всегда. Снова фигурирует "диапазон" цен, а не конкретная горизонтальная линия.
Спрашивается, как правильно
Ухожу. Меня ни о чём не спросили.
Отнюдь! Есть обсуждение, а есть констатация. Второе - это обсуждение, а определение - это констатация. Вот я и хочу сперва понять, что такое уровни С/П, как они находятся на графике, и дать им определение, чтобы закрыть вопрос. Тоже самое и с понятием тренда и флета. Ну, в этой теме конкретно с/п.
Так что, если знаете причину формирования с/п, способ нахождения их на графике, то прошу разъяснить. Лично я отношусь к той категории людей, как описал выше в каментах, которые могут нарисовать горизонтальные линии через каждые 10 пунктов, наблюдать, как об каждую из них бьется цена, отбивается и пробивает и не понять, в чем их смысл вообще. Практический.
Например, по инету гуляет платный индикатор (в маркете, помоему тоже есть такой), который строит уровни С/П "правильным" способом, который не понимают почти все трейдеры. Якобы особая формула, учитывающая множество факторов цены. И автор резюмирует, что всё, что пишут в инете, и как обычно учат строить с/п - это всё неправильно, а он пришел к этой формуле после 10 лет изучения форы. И у него как раз индикатор рисует горизонтальные диапазоны, чаще всего размером с тени свечей, но не всегда. Снова фигурирует "диапазон" цен, а не конкретная горизонтальная линия.
Спрашивается, как правильно
скажу вам так-уровень это совсем не уровень а точка,и точка как правило безубыточности входа того самого крупного объема. Именно ВХОДА. так как есть еще и выход крупного объема из позиции,и многие трейдеры и там пытаются рисовать уровни и теряют депозиты. Точку выхода крупный объем не будет защищать( для понимания - когда вы закрываете позицию вам уже нет значения что будет с ценой после вашего закрытия) . так же вы можете видеть как цена все время отталкивается от какой нибудь цены например на дневке- для вас это что? уровень? уровень.А как использовать его?>что бы его использовать правильно,вам необходимо понимать кто работает по этой цене- это вход объема или его выход.После того как вы определили кто есть кто,то вы сможете легко и непринужденно зарабатывать за счет этого крупного объема. Вам остается только расчитать его точку безубыточности(защиты) и от нее заходить. Защищая свою позицию,крупный капитал будет защищать и вашу. Математически вы ни как не пропишите условия определения входа объема,так как все время меняются условия(поверьте,я знаю о чем пишу). Только глазами,определяя динамику цены,только глядя как строится позиция крупного объема и где его точка безубыточности.
Отнюдь! Есть обсуждение, а есть констатация. Второе - это обсуждение, а определение - это констатация. Вот я и хочу сперва понять, что такое уровни С/П, как они находятся на графике, и дать им определение, чтобы закрыть вопрос. Тоже самое и с понятием тренда и флета. Ну, в этой теме конкретно с/п.
Так что, если знаете причину формирования с/п, способ нахождения их на графике, то прошу разъяснить. Лично я отношусь к той категории людей, как описал выше в каментах, которые могут нарисовать горизонтальные линии через каждые 10 пунктов, наблюдать, как об каждую из них бьется цена, отбивается и пробивает и не понять, в чем их смысл вообще. Практический.
Например, по инету гуляет платный индикатор (в маркете, помоему тоже есть такой), который строит уровни С/П "правильным" способом, который не понимают почти все трейдеры. Якобы особая формула, учитывающая множество факторов цены. И автор резюмирует, что всё, что пишут в инете, и как обычно учат строить с/п - это всё неправильно, а он пришел к этой формуле после 10 лет изучения форы. И у него как раз индикатор рисует горизонтальные диапазоны, чаще всего размером с тени свечей, но не всегда. Снова фигурирует "диапазон" цен, а не конкретная горизонтальная линия.
Спрашивается, как правильно
Обратимся к бирже и посмотрим на ордера, можем видеть то, что сопротивление будет на уровне 0.1670000, а ближайшая поддержка слабая и она на уровне 0.1620000
Пока не выберут весь объём с 0.1670000, то цена выше не пойдёт, может случится ситуация, что отсюда цена пойдёт вниз - не смогут выбрать весь объём и будет откат, или разворот.
Что касается трендовых линий, то это просто линии на графике, которые к трейдингу не имеют никакого отношения, и к поддержке/сопротивлению тоже.
Поддержка/Сопротивление - это строго горизонтальная линия и чаще всего конкретная цена +- 1пп
Обратимся к бирже и посмотрим на ордера...
Пока не выберут весь объём с 0.1670000, то цена выше не пойдёт...
Думаю, что подсчитать ОБЪЕМЫ на бирже - задача простая...
Но вот на форексе?... Как Вы предлагаете оценивать ОБЪЕМЫ?... Где можно взять суммарные данные по объемам на форексе, а не в отдельном ДЦ?...
Какова достоверность информации по объемам на форексе?...
Очень много стратегий, разработанных на основании мифических объемов на форексе... Но это и не удивительно - все тупые стратегии очень сильно продвигаются за счет рекламы, особенно с подачи ДЦ...
небольшая цитата:
это из статьи о Сингхе Сарао. придерживаюсь мнения, что после него уровни стали виртуальными, в стакане их не всегда можно найти (рыбакам не следует шуметь там, где удочки закинуты!), т.е. теперь можно только предполагать, где они окажутся.
небольшая цитата:
это из статьи о Сингхе Сарао. придерживаюсь мнения, что после него уровни стали виртуальными, в стакане их не всегда можно найти (рыбакам не следует шуметь там, где удочки закинуты!), т.е. теперь можно только предполагать, где они окажутся.
Высокочастотная торговля - это другое НАПРАВЛЕНИЕ в трейдинге, которое, по ряду причин, не пересекается с обычными направлениями в трейдинге...
Поэтому ВЧТ следует выделять в привилегированный трейдинг, так как требуются значительные средства и связи для развития этого направления.