Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 14
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Уровни это и есть линии поддержки и сопротивления.
Так в этом то и смысл, уровни сопротивляются цене, в этих местах цена не может быть долго.
вот канал про уровни
Спасибо!
Не кажется ли вам, что здесь есть противоречие?
Противоречия нет. Рыночный ордер - это торговый приказ, отданный вручную или советником/скриптом. В момент исполнения этого торгового приказа сервером, он двигает цену в стакане, съедая ликвидность. Если конечно это не 0.01 лота. После того как торговый приказ исполнен, мы имеем открытую позицию, которая живет своей жизнью не влияя ни на стакан, ни на движение цены до тех пор пока не приходит пора ее закрывать.
Противоречия нет. Рыночный ордер - это торговый приказ, отданный вручную или советником/скриптом. В момент исполнения этого торгового приказа сервером, он двигает цену в стакане, съедая ликвидность. Если конечно это не 0.01 лота. После того как торговый приказ исполнен, мы имеем открытую позицию, которая живет своей жизнью не влияя ни на стакан, ни на движение цены до тех пор пока не приходит пора ее закрывать.
Т.е. в момент, когда по этому ордеру открывается позиция. А если бы ликвидности не было и рыночный ордер бы не был исполнен, цена бы не сдвинулась? Значит всё-таки не сам приказ на открытие двигает цену, а его исполнение, т.е. открытие позиции.
Так в этом то и смысл, уровни сопротивляются цене, в этих местах цена не может быть долго.
Где узнали об этом? Дайте ссылку, я тоже почитаю.
Т.е. в момент, когда по этому ордеру открывается позиция. А если бы ликвидности не было и рыночный ордер бы не был исполнен, цена бы не сдвинулась? Значит всё-таки не сам приказ на открытие двигает цену, а его исполнение, т.е. открытие позиции.
Конечно исполнение двигает цену. Но первичен приказ, т.к. без него нет исполнения.
Тут самое важное то, что уже открытая позиция на движение цены влияния не оказывает.
Пришёл к этому экспериментальным путём, ну и это ведь логично. Плотность свечей на вертикальной шкале различна. Если посмотреть на индикатор "Профиль объёма", то он не показывает реальных объёмов, потому что это никому неизвестно. Но показывает проторговку цены в одной области. И там очень хорошо видно, что каналы удерживающие цену, как раз проходят по минимумам проторговки.
Извините, ещё раз эту картинку использую. Только историю для индикатора нужно собирать не за один день, а за длительный период.
Пришёл к этому экспериментальным путём, ну и это ведь логично. Плотность свечей на вертикальной шкале различна. Если посмотреть на индикатор "Профиль объёма", то он не показывает реальных объёмов, потому что это никому неизвестно. Но показывает проторговку цены в одной области. И там очень хорошо видно, что каналы удерживающие цену, как раз проходят по минимумам проторговки.
Извините, ещё раз эту картинку использую. Только историю для индикатора нужно собирать не за один день, а за длительный период.
Индикатор ваш? Коммерческий?
Сначала изменяется фьючь за ним уже тянется спот. Не в водите новичков в заблуждение.
Хвост виляет собакой?
Индикатор ваш? Коммерческий?
В любом случае этот индикатор отрисовывает количество тиков, пришедших в сервер МТ вашего брокера. Если даже брокер не фильтрует никак это количество тиков (такое бывает, да), с реальными объемами это не корреспондируется вообще никак.
Т.е. в момент, когда по этому ордеру открывается позиция. А если бы ликвидности не было и рыночный ордер бы не был исполнен, цена бы не сдвинулась? Значит всё-таки не сам приказ на открытие двигает цену, а его исполнение, т.е. открытие позиции.
Есть ликвидность, к примеру 100 лотов по цене 1.1000, начинают выкупать уровень, так его и назовём - "стена", так вот, 10 человек выкупило по 5 лотов, 2 человека по 8 лотов, в итоге выкуплено 68 лотов. При этом цена как была 1.1000, так и останется до тех пор, пока не выберут остальные 32 лота и не пойдут за следующими ордерами.
Не факт, что продавец не уберёт этот объём и не переместит по лучшей для него цене. Так-же может произойти ситуация, что 32 лота так и останется, но сверху на них второй продавец положит ещё 50 лотов - стена станет крепче и цене пройти выше будет сложнее, так как покупателя на этот объём может не найтись.
Тоже самое касается и бай-лимит ордеров, покупатель может поставить на покупку 100 лотов, при этом не будет столько продавцов, чтобы цена ушла ниже.
По факту: была торговля, проторгован некий объём, но цена при этом стояла на месте, что вполне логично.
Не имея общего стакана на форекс, мы не видим полной картины.