Уровни поддержки/сопротивления. Как их определить? - страница 12
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Михаил, весь вопрос в терминологии. Когда я говорю о проторговке, то подразумеваю длительное нахождение цены в одной области. Не более того. И если посмотреть на график, то действительно видно, что есть области, где цена долго шумит, а затем быстро перемещается в другую область. Те места, которые цена пролетает как ошпаренная или отскакивает, и есть уровни. Все проторговки идут между уровнями. Уровни цена лишний раз и задеть боится.
Другое дело объемы торгов. Я не знаю где они, и вряд ли кто знает, где они находятся на Форексе. Если проторговку видно визуально, то реальные объёмы сделок нет. Возможно, максимальные объёмы находятся на самих уровнях, не даром же они так стреляют. А возможно и нет, не знаю. Это специалистов из виртуальной ямы нужно спрашивать.
Объёмы торгов транслирует СМЕ чтоб Вы знали!!!! Естественно по фьючерсу.
И что дальше?... Какие выводы?...
Да, рынки фьючерсов и форекс связаны меду собой... Но если немного подумать, то на форексе котировки информативно самые быстрые и оперативные, а значит это рынок фьючерсов опирается на информацию с рынка форекс, но никак не наоборот...
Поэтому информация об объемах ничего полезного для форекса не дает..., даже если она достоверная...
Михаил, весь вопрос в терминологии. Когда я говорю о проторговке, то подразумеваю длительное нахождение цены в одной области. Не более того. И если посмотреть на график, то действительно видно, что есть области, где цена долго шумит, а затем быстро перемещается в другую область. Те места, которые цена пролетает как ошпаренная или отскакивает, и есть уровни. Все проторговки идут между уровнями. Уровни цена лишний раз и задеть боится.
Другое дело объемы торгов. Я не знаю где они, и вряд ли кто знает, где они находятся на Форексе. Если проторговку видно визуально, то реальные объёмы сделок нет. Возможно, максимальные объёмы находятся на самих уровнях, не даром же они так стреляют. А возможно и нет, не знаю. Это специалистов из виртуальной ямы нужно спрашивать.
Это скрытые гэпы. Цена рано или поздно возвращается и закрывает их.
Объёмы торгов транслирует СМЕ чтоб Вы знали!!!! Естественно по фьючерсу.
Михаил, сейчас есть бесплатная трансляция?
Я парсил их сайт несколько лет назад, когда был бесплатный доступ, но потом его закрыли. Объемы торгов на CME тогда отличались от тиковых объёмов терминала. Как раз когда пробивался уровень, был всплеск объёмов. Но CME это капля в море, хотя и большая. Можно ли экстраполировать данные на весь Форекс?
Это скрытые гэпы. Цена рано или поздно возвращается и закрывает их.
Да, цена здесь действительно летает. Причем свойства движения цены в этих местах сохраняется и на будущее. Можно ли сказать, что здесь уровни? И то что цена возвращается сюда - это тоже замечательное свойство. Вы правильно подметили.
Да цена здесь действительно летает. Причем свойства движения цены в этих местах сохраняется и на будущее. Можно ли сказать, что здесь уровни? И то что цена возвращается сюда - это тоже замечательное свойство. Вы правильно подметили.
Да цена то возвращается. Не всегда правда ))) Важно, чтобы депозиту именно вашему хватило, чтобы когда цена туда возвратится, он был еще живой. А уровней здесь как раз нет. В этом месте просто нет дураков продавать или покупать и спред в стакане расширяется. В гэпах нет сделок, вообще нет. Ни одной.
А уровней здесь как раз нет.
Я про Гэпы не скажу ничего, потому, что они могут быть в разных местах. Не обязательно на уровнях. Но в том, о чём писал про проторговку уверен. Уровни места, где цена бывает редко по времени, то есть между этими проторговками.
Да цена здесь действительно летает. Причем свойства движения цены в этих местах сохраняется и на будущее. Можно ли сказать, что здесь уровни? И то что цена возвращается сюда - это тоже замечательное свойство. Вы правильно подметили.
Нет это не уровни. Уровень это то значение цены, которое чаще всего она принимает на каком то временном интервале и это легко вычисляется. Это может быть и зона, если несколько значений цены встречаются на этом интервале одинаковое количество раз.
Уровень это то значение цены, которое чаще всего она принимает
Если бы цена чаще всего была на уровне, тогда в чём состоит свойство уровня? Если цена его замыливает взад и вперёд? Юлозит по нему туда сюда, не замечая его? В чём его свойство?
Свойство движения цены заключается в том, что цена движется от одного уровня к другому. Потопчется на одном, а потом переходит на другой и снова топчется. Иногда, правда уровни прошиваются ценой без остановки. На уровнях и вблизи их набираются объёмы. Большинство позиций открываются и закрываются вблизи уровней.
Как раз то, что цена топчется вблизи уровня, говорит о том, что она его чувствует и замечает. Это как черта для низкого старта. Отсюда она начинает свой бег на среднюю или близкую(до следующего уровня) дистанцию.