Новая версия платформы MQL5 build 2408 от 08.05.2020 перестали компилироваться файлы

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Обновилась система. Внес изменение в программу.

Включаю компилятор и получаю кучу непонятных ошибок....

Хотя до этого все было отлично.

Что происходит?

Файлы:
9myv0z.PNG  102 kb
 
Дааа. Такого я никогда не встречал. Даже на _Symbol матом орёт...
 
Специально перекомпелил своего "большого" робота (8000 строк кода) - все нормально
 
prostotrader:
Специально перекомпелил своего "большого" робота (8000 строк кода) - все нормально

Добавьте туда еще одну строку

#include <..\Scripts\UnitTests\Alglib\TestClasses.mq5>
 
A100:

Добавьте туда еще одну строку

Добавил и..?

А-а, висим?

Добавлено

Нет, все скомпилилось, правда очень долго...

Добавлено

Предлагаю услугу:

"Компилю роботов и индикаторы на версии 2408, цена - 1$" :)

 
prostotrader:

Добавил и..?

Тоже все Ок, 120 секунд ровно компилировалось.

Последнее время странно обновляется МТ5, вначале приходит обновление на МТ, а только спустя несколько часов приходит второе обновление - обновление МЕ.
Вот и в данном случаи, оказался МТ (build 2408) с МE(build 2407) и все работало.
Но после прихода обновления на МЕ (build 2408) получил ошибку компиляции...

 

Исправили, извините.

Билд 2410.

 
Sergey Dzyublik:

Тоже все Ок, 120 секунд ровно компилировалось.

Последнее время странно обновляется МТ5, вначале приходит обновление на МТ, а только спустя несколько часов приходит второе обновление - обновление МЕ.
Вот и в данном случаи, оказался МТ (build 2408) с МE(build 2407) и все работало.
Но после прихода обновления на МЕ (build 2408) получил ошибку компиляции...

Точно, посмотрел версию МЕ - 2402 :), а МТ - 2408

 
MetaQuotes:

Исправили, извините.

Билд 2410.

МЕ - 2402

 

МТ и МЕ 2410 - все компилится нормально, только очень долго

'fasttransforms.mqh'    fasttransforms.mqh      1       1
OnInit function is useless for scripts  FCS_Trader.mq5  22      5
OnDeinit function is useless for scripts        FCS_Trader.mq5  76      6
code generated          1       1
0 errors, 2 warnings, 89400 msec elapsed                1       3
 
Alexey Viktorov:
Дааа. Такого я никогда не встречал. Даже на _Symbol матом орёт...

Такая-же дрянь, даже на _Symbol орет. Поменял на Symbol(). Успокоился.

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