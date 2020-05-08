Новая версия платформы MQL5 build 2408 от 08.05.2020 перестали компилироваться файлы
Специально перекомпелил своего "большого" робота (8000 строк кода) - все нормально
Добавьте туда еще одну строку
#include <..\Scripts\UnitTests\Alglib\TestClasses.mq5>
Добавьте туда еще одну строку
Добавил и..?
А-а, висим?
Добавлено
Нет, все скомпилилось, правда очень долго...
Добавлено
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Добавил и..?
Тоже все Ок, 120 секунд ровно компилировалось.
Последнее время странно обновляется МТ5, вначале приходит обновление на МТ, а только спустя несколько часов приходит второе обновление -
обновление МЕ.
Вот и в данном случаи, оказался МТ (build 2408) с МE(build 2407) и все работало.
Но после прихода обновления на МЕ (build 2408) получил ошибку компиляции...
Исправили, извините.
Билд 2410.
Тоже все Ок, 120 секунд ровно компилировалось.
Последнее время странно обновляется МТ5, вначале приходит обновление на МТ, а только спустя несколько часов приходит второе обновление -
обновление МЕ.
Вот и в данном случаи, оказался МТ (build 2408) с МE(build 2407) и все работало.
Но после прихода обновления на МЕ (build 2408) получил ошибку компиляции...
Точно, посмотрел версию МЕ - 2402 :), а МТ - 2408
Исправили, извините.
Билд 2410.
МЕ - 2402
МТ и МЕ 2410 - все компилится нормально, только очень долго
'fasttransforms.mqh' fasttransforms.mqh 1 1 OnInit function is useless for scripts FCS_Trader.mq5 22 5 OnDeinit function is useless for scripts FCS_Trader.mq5 76 6 code generated 1 1 0 errors, 2 warnings, 89400 msec elapsed 1 3
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Обновилась система. Внес изменение в программу.
Включаю компилятор и получаю кучу непонятных ошибок....
Хотя до этого все было отлично.
Что происходит?