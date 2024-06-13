Объекты autotrade.Помечены как стрелочки. Как их убрать?

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При совершении операции в мт5, он на графике пишет вида 130345-110177

на каждую отдельную операцию. А их могут быть десятки разом. График захламлен, их каждый раз надо убирать. В настройках не нашел, как отключить?
Что делать?

 
vponed:

При совершении операции в мт5, он на графике пишет вида 130345-110177

на каждую отдельную операцию. А их могут быть десятки разом. График захламлен, их каждый раз надо убирать. В настройках не нашел, как отключить?
Что делать?

Писать дополнительный код для их удаления автоматом.
 

В настройках терминала отключите соответствующую галочку торговой истории на чартах.

В новом релизе будет более детальное управление визуализацией торговых уровней и историей сделок.

 
MetaQuotes:

В настройках терминала отключите соответствующую галочку торговой истории на чартах.

В новом релизе будет более детальное управление визуализацией торговых уровней и историей сделок.

Как можно настроить график, чтобы отображалось наименование инструмента, например сейчас отображается только EURUSD в ПК версии, а в мобильной версии "Euro vs US Dollar", можно ли добавить выбор полного наименования и для ПК?
 
SEM:
Как можно настроить график, чтобы отображалось наименование инструмента, например сейчас отображается только EURUSD в ПК версии, а в мобильной версии "Euro vs US Dollar", можно ли добавить выбор полного наименования и для ПК?
Обновитесь до последней беты десктопа, где названия тоже показываются.
 
vponed:

При совершении операции в мт5, он на графике пишет вида 130345-110177

на каждую отдельную операцию. А их могут быть десятки разом. График захламлен, их каждый раз надо убирать. В настройках не нашел, как отключить?
Что делать?

Я для себя сделал такой сервис

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  ServiceTest.mq5 |
//|                                          © 2020, Alexey Viktorov |
//|                     https://www.mql5.com/ru/users/alexeyvik/news |
//+------------------------------------------------------------------+
#property service
#property copyright "© 2020, Alexey Viktorov"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/alexeyvik/news"
#property version   "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+
//| Service program start function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
  long currChart = ChartNext(0);
  while(currChart >= 0)
   {
    ObjectsDeleteAll(currChart, "autotrade");
    currChart = ChartNext(currChart);
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+

При запуске терминала сервис запускается и удаляет все эти стрелочки и линии. Плюс к этому в истории отключил


Файлы:
ServiceTest.mq5  2 kb
 
Alexey Viktorov:

Я для себя сделал такой сервис

При запуске терминала сервис запускается и удаляет все эти стрелочки и линии. Плюс к этому в истории отключил

Огромное спасибо!

 

ничего при перезапуске не удаляется, как был мусор непонятный на графике так и есть.

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