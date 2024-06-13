Объекты autotrade.Помечены как стрелочки. Как их убрать?
При совершении операции в мт5, он на графике пишет вида 130345-110177
на каждую отдельную операцию. А их могут быть десятки разом. График захламлен, их каждый раз надо убирать. В настройках не нашел, как
отключить?
Что делать?
В настройках терминала отключите соответствующую галочку торговой истории на чартах.
В новом релизе будет более детальное управление визуализацией торговых уровней и историей сделок.
В настройках терминала отключите соответствующую галочку торговой истории на чартах.
В новом релизе будет более детальное управление визуализацией торговых уровней и историей сделок.
Как можно настроить график, чтобы отображалось наименование инструмента, например сейчас отображается только EURUSD в ПК версии, а в мобильной версии "Euro vs US Dollar", можно ли добавить выбор полного наименования и для ПК?
При совершении операции в мт5, он на графике пишет вида 130345-110177
на каждую отдельную операцию. А их могут быть десятки разом. График захламлен, их каждый раз надо убирать. В настройках не нашел, как
отключить?
Что делать?
Я для себя сделал такой сервис
//+------------------------------------------------------------------+ //| ServiceTest.mq5 | //| © 2020, Alexey Viktorov | //| https://www.mql5.com/ru/users/alexeyvik/news | //+------------------------------------------------------------------+ #property service #property copyright "© 2020, Alexey Viktorov" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alexeyvik/news" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Service program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { long currChart = ChartNext(0); while(currChart >= 0) { ObjectsDeleteAll(currChart, "autotrade"); currChart = ChartNext(currChart); } } //+------------------------------------------------------------------+
При запуске терминала сервис запускается и удаляет все эти стрелочки и линии. Плюс к этому в истории отключил
Я для себя сделал такой сервис
При запуске терминала сервис запускается и удаляет все эти стрелочки и линии. Плюс к этому в истории отключил
Огромное спасибо!
ничего при перезапуске не удаляется, как был мусор непонятный на графике так и есть.
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При совершении операции в мт5, он на графике пишет вида 130345-110177
на каждую отдельную операцию. А их могут быть десятки разом. График захламлен, их каждый раз надо убирать. В настройках не нашел, как отключить?
Что делать?