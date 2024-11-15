Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 28
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А вариант не торговать там, где могут потеряться тикеты, не подходит?
Нет, т.к. невозможно заранее определить, где могут быть потеряны тикеты.
На MT4 возможна такая ситуация (о причинах говорить не будем):
Это очень редкая ситуация, вызванная стечением многих обстоятельств. Но она может возникнуть, пусть и с вероятностью около нуля.
Предлагаю всем боевым роботам в обязательном порядке поместть механизм идентификации таких ситуаций.
Для этого нужно запоминать тикеты открытых ордеров и в случае их исчезновения проверять их наличие в истории торгов. Если нет в истории торгов, Алертим!
Функция такой защиты.
Ситуация повторилась (один тикет исчез (на несколько часов) при исполнении TP). И, возможно, дело в Терминале, т.к. на Сервере (разбирались с брокером) все на месте.
Очевидно, эта ситуация оставалась незамеченной для всех, т.к. никто не делал такой специфической проверки. Да и торговать нужно довольно активно, чтобы статистически нарваться на это с ненулевой вероятностью.
К сожалению, не засек момент, когда тикет появился в истории.
К сожалению, не засек момент, когда тикет появился в истории.
Повторилось. После релогина. Почти на 100% можно утверждать:
Ситуация повторилась (один тикет исчез (на несколько часов) при исполнении TP). И, возможно, дело в Терминале, т.к. на Сервере (разбирались с брокером) все на месте.
Очевидно, эта ситуация оставалась незамеченной для всех, т.к. никто не делал такой специфической проверки. Да и торговать нужно довольно активно, чтобы статистически нарваться на это с ненулевой вероятностью.
К сожалению, не засек момент, когда тикет появился в истории.
Поймал ситуацию! Взял другой Терминал и зашел на этот же счет. А старый Терминал не трогал.
Нажмите, чтобы увидеть анимацию. Специально не делал в виде картинки, чтобы не было фотошоп-претензий.
Слева нет ордера в истории, справа - есть.
Релогин, конечно, решил проблему. Недопустимый баг для торгового терминала!
Только что узнал, что у баров H1 может быть время, не кратное часу:
Понятно, что это, скорее, особенность брокера, чем MT, но учитывать сей факт теперь придется...
Лукавите. На МТ4 это невозможно, на МТ5 - не проблема. Да, у баров Н1 может быть время, не кратное часу. Хотите на 8 пикселей влево?
Алексей, я уже очень давно не могу найти смысла ни в одном из ваших постов. Выработал привычку пропускать их, чтобы не терять время.
Не утруждайте себя ответами на мои сообщения, пожалуйста.
Только что узнал, что у баров H1 может быть время, не кратное часу:
Понятно, что это, скорее, особенность брокера, чем MT, но учитывать сей факт теперь придется...
А в окне "Окно данных" время такое же?
Только что узнал, что у баров H1 может быть время, не кратное часу:
Понятно, что это, скорее, особенность брокера, чем MT, но учитывать сей факт теперь придется...
Так и есть - особенность брокера, столкнулся когда синхронизировал баров H4 и D1 для разных брокеров.