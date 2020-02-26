Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 9
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и кстати, в выводимой цифре ошибка -- округлять до сотых надо в меньшую сторону -- например, у меня баланс .005 и мне выводит .01 -- а должно выводить .00 (т.е. выводится та сумма, которая доступна к использованию -- а сейчас выводится сумма, которой по факту нет)
этот момент уже поправили -- или округлили до целых, тут не знаю, т.к. десятых у меня нет на балансе
добавление к цифре "USD" может лучше заменить на односимвольное "$" -- ширина экрана не безгранична
этот момент уже поправили -- или округлили до целых, тут не знаю, т.к. десятых у меня нет на балансе
скорее всего это простое округление
округляет вверх
Сделали показ опциональным - теперь можно кликом скрыть сумму, настройка запомнится и не будет показываться в следующий раз.
И также открыть
Сделайте, пожалуйста, чтобы этой единички не было
-
Сделали показ опциональным - теперь можно кликом скрыть сумму, настройка запомнится и не будет показываться в следующий раз.
И также открыть
Спасибо!
Сделали показ опциональным - теперь можно кликом скрыть сумму, настройка запомнится и не будет показываться в следующий раз.
Супер) Так ловчее и Adblock не нужен)
Сделайте, пожалуйста, чтобы этой единички не было
-
Так это ж цифры из ленты новостей
Сделайте, пожалуйста, чтобы этой единички не было
-
1 это важная вещь в отличии от кошелька. а чем она Вам мешает?
Сделайте, пожалуйста, чтобы этой единички не было
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Ну неееет.
Вот если сумма мне была пофиг - все равно я не открываю сайт при посторонних, то эта единичка мне очень даже важна - я сразу вижу, когда кто-то обращается.