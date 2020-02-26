Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 9

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Andrey F. Zelinsky:
и кстати, в выводимой цифре ошибка -- округлять до сотых надо в меньшую сторону -- например, у меня баланс .005 и мне выводит .01 -- а должно выводить .00 (т.е. выводится та сумма, которая доступна к использованию -- а сейчас выводится сумма, которой по факту нет)


этот момент уже поправили -- или округлили до целых, тут не знаю, т.к. десятых у меня нет на балансе

 
добавление к цифре "USD" может лучше заменить на односимвольное "$" -- ширина экрана не безгранична
 
Andrey F. Zelinsky:
добавление к цифре "USD" может лучше заменить на односимвольное "$" -- ширина экрана не безгранична
Andrey F. Zelinsky:


этот момент уже поправили -- или округлили до целых, тут не знаю, т.к. десятых у меня нет на балансе


скорее всего это простое округление


округляет вверх

Документация по MQL5: Математические функции / MathFloor
Документация по MQL5: Математические функции / MathFloor
  • www.mql5.com
Математические функции / MathFloor - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Сделали показ опциональным - теперь можно кликом скрыть сумму, настройка запомнится и не будет показываться в следующий раз.

И также открыть


 

Сделайте, пожалуйста, чтобы этой единички не было

-

 
Rashid Umarov:

Сделали показ опциональным - теперь можно кликом скрыть сумму, настройка запомнится и не будет показываться в следующий раз.

И также открыть


Спасибо!

 
Rashid Umarov:

Сделали показ опциональным - теперь можно кликом скрыть сумму, настройка запомнится и не будет показываться в следующий раз.

Супер) Так ловчее и Adblock не нужен)

[Удален]  
Alexander Puzanov:

Сделайте, пожалуйста, чтобы этой единички не было

-

Так это ж цифры из ленты новостей

 
Alexander Puzanov:

Сделайте, пожалуйста, чтобы этой единички не было

-

1 это важная вещь в отличии от кошелька. а чем она Вам мешает?

 
Alexander Puzanov:

Сделайте, пожалуйста, чтобы этой единички не было

-

Ну неееет.

Вот если сумма мне была пофиг - все равно я не открываю сайт при посторонних, то эта единичка мне очень даже важна - я сразу вижу, когда кто-то обращается.

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