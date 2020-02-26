Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 16

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Grozir:

Не хватает ширины экрана.

Масштаб. 
 
Vitaly Muzichenko:

Вы счастливчик, однако!

Покупайте лотереи почаще, с вашим везением обязательно выиграете!

Forex интереснее )))

Vladislav Andruschenko:
А у меня уже и фамилия не показывается. ...

Так же. А я ведь даже и не заметил, когда стало так.. (а было ли вообще иначе? - уже правда и не припомню)

Ага. Масштаб наверняка.
 
TheXpert:

В настройках не нашел.

Лучше бы сообщения починили наконец

Лучше бы сообщения починили наконец  +1

 
Vladislav Andruschenko:
А у меня уже и фамилия не показывается. ...

А кому, интересно, нужна эта важная информация - у кого несколько фамилий или несколько аккаунтов? Для чего-то же её вместили в шапку где места для пунктов меню не всем хватает

 
Vitaly Muzichenko:

Что делали, или само пропало?

Ничего не делал, лежал на диване. Может, в этом все дело?

 
Alexander Puzanov:

А кому, интересно, нужна эта важная информация - у кого несколько фамилий или несколько аккаунтов? Для чего-то же её вместили в шапку где места для пунктов меню не всем хвавтает


Так и просили убрать фамилию. 
 
Vitaly Muzichenko:

Что делали, или само пропало?

Добавили настройку


 

не работает, баланс не исчезает


 
Rashid Umarov:

Добавили настройку

Ребята, ВЫ - лучшие!

Не работает пока настройка, но это поправите, главное что она уже есть!

 
в разных браузерах работает по разному, похоже и от ОС зависит
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