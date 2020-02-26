Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 16
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А у меня уже и фамилия не показывается. ...
Так же. А я ведь даже и не заметил, когда стало так.. (а было ли вообще иначе? - уже правда и не припомню)Ага. Масштаб наверняка.
В настройках не нашел.
Лучше бы сообщения починили наконец
Лучше бы сообщения починили наконец +1
А у меня уже и фамилия не показывается. ...
А кому, интересно, нужна эта важная информация - у кого несколько фамилий или несколько аккаунтов? Для чего-то же её вместили в шапку где места для пунктов меню не всем хватает
Что делали, или само пропало?
Ничего не делал, лежал на диване. Может, в этом все дело?
А кому, интересно, нужна эта важная информация - у кого несколько фамилий или несколько аккаунтов? Для чего-то же её вместили в шапку где места для пунктов меню не всем хвавтает
Что делали, или само пропало?
Добавили настройку
не работает, баланс не исчезает
Добавили настройку
Ребята, ВЫ - лучшие!
Не работает пока настройка, но это поправите, главное что она уже есть!