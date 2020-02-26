Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Масштаб.
Владон написал выше -- что "придвинул монитор", "увеличил масштаб" и всё равно плохо видит значки.
Ему надо срочно заняться вопросом своего зрения -- иначе Владону будем сочувствовать, а он даже не сможет эти посты прочитать и будет думать что мы чёрствые и о нём забыли.
Серьёзное дело.
p.s. И ты, Артём, на фоне такой проблемы -- показываешь как исчезает с монитора имя Владона. Жесть.
Владон написал выше -- что "придвинул монитор", "увеличил масштаб" и всё равно плохо видит значки.
Ему надо срочно заняться вопросом своего зрения -- иначе Владону будем сочувствовать, а он даже не сможет эти посты прочитать и будет думать что мы чёрствые и о нём забыли.
Серьёзное дело.
p.s. И ты, Артём, на фоне такой проблемы -- показываешь как исчезает с монитора имя Владона. Жесть.
Там вродь моё имя исчезает...
Там вродь моё имя исчезает...
аналогия и пример -- не получится тебе схитрить
Чтобы нормально читать сайт с расстояния пол метра, я установил масштаб 125%.
Иногда откидываюсь на кресле и с расстояния 1 м устанавливаю масштаб 150 (форум не исчезает) -175(форум исчезает) %
Чтобы нормально читать сайт с расстояния пол метра, я установил масштаб 125%.
Иногда откидываюсь на кресле и с расстояния 1 м устанавливаю масштаб 150 (форум не исчезает) -175(форум исчезает) %
в итоге вышло: "я пришел сюда с приветом ..." [с]
Добавили настройку
Настройка делает то же, что клик по звездочкам? Зачем?
Клик по звездочкам - удобное быстрое скрытие баланса для тех, кто вообще хочет его видеть.
А настройка должна его скрывать вообще, вместе с кошельком.
Настройка делает то же, что клик по звездочкам? Зачем?
Клик по звездочкам - удобное быстрое скрытие баланса для тех, кто вообще хочет его видеть.
А настройка должна его скрывать вообще, вместе с кошельком.
Ну вроде так и задумано, просто пока не работает, нужно немного подождать исправления
Компостер прав -- отключение/включение звёздочек приводит к отключению/включению опции в настройках.
И наоборот. Но кошель остаётся видимым всегда.