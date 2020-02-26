Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 17

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Vladislav Andruschenko:
Масштаб. 

 
Artyom Trishkin:

Владон написал выше -- что "придвинул монитор", "увеличил масштаб" и всё равно плохо видит значки.

Ему надо срочно заняться вопросом своего зрения -- иначе Владону будем сочувствовать, а он даже не сможет эти посты прочитать и будет думать что мы чёрствые и о нём забыли.

Серьёзное дело.

p.s. И ты, Артём, на фоне такой проблемы -- показываешь как исчезает с монитора имя Владона. Жесть.

 
Andrey F. Zelinsky:

Владон написал выше -- что "придвинул монитор", "увеличил масштаб" и всё равно плохо видит значки.

Ему надо срочно заняться вопросом своего зрения -- иначе Владону будем сочувствовать, а он даже не сможет эти посты прочитать и будет думать что мы чёрствые и о нём забыли.

Серьёзное дело.

p.s. И ты, Артём, на фоне такой проблемы -- показываешь как исчезает с монитора имя Владона. Жесть.

Там вродь моё имя исчезает...

 
Artyom Trishkin:

Там вродь моё имя исчезает...

аналогия и пример -- не получится тебе схитрить 

 

Чтобы нормально читать сайт с расстояния пол метра, я установил масштаб 125%.

Иногда откидываюсь на кресле и с расстояния 1 м устанавливаю масштаб 150  (форум не исчезает) -175(форум исчезает) % 

 
Vladislav Andruschenko:

Чтобы нормально читать сайт с расстояния пол метра, я установил масштаб 125%.

Иногда откидываюсь на кресле и с расстояния 1 м устанавливаю масштаб 150  (форум не исчезает) -175(форум исчезает) % 

в итоге вышло: "я пришел сюда с приветом ..." [с]

 
Rashid Umarov:

Добавили настройку

Настройка делает то же, что клик по звездочкам? Зачем?

Клик по звездочкам - удобное быстрое скрытие баланса для тех, кто вообще хочет его видеть.

А настройка должна его скрывать вообще, вместе с кошельком.

 
Andrey Khatimlianskii:

Настройка делает то же, что клик по звездочкам? Зачем?

Клик по звездочкам - удобное быстрое скрытие баланса для тех, кто вообще хочет его видеть.

А настройка должна его скрывать вообще, вместе с кошельком.

Ну вроде так и задумано, просто пока не работает, нужно немного подождать исправления

 
Компостер прав -- отключение/включение звёздочек приводит к отключению/включению опции в настройках.
 
Andrey F. Zelinsky:
Компостер прав -- отключение/включение звёздочек приводит к отключению/включению опции в настройках.

И наоборот. Но кошель остаётся видимым всегда.

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