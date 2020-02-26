Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 2

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Совершенно не нужная информация. А если придётся по скайпу показать экран? Пусть все видят и знают??? Кому такая смска пришла в голову? Я возмущён...
 
Alexey Viktorov:
Совершенно не нужная информация. А если придётся по скайпу показать экран? Пусть все видят и знают??? Кому такая смска пришла в голову? Я возмущён...

100 % 

 

Вообще нужно срывать эту информацию в профиле, и показывать её во всплывающем окне по нажатию на крестик

 
Vitaly Muzichenko:

Вообще нужно срывать эту информацию в профиле, и показывать её во всплывающем окне по нажатию на крестик

+999
 

Привет!

Заблокируйте элемент Adblock-ером.

И всё станет на месте.


 
Alexander Ivanov:

Привет!

Заблокируйте элемент Adblock-ером.

И всё станет на месте.


Можно ещё весь сайт заблокировать...

 

Ну а чё.., прикольно - деньги теперь видно, зато всё остальное - не нужно наверное :)


 
Vitaly Muzichenko:

Вообще нужно срывать эту информацию в профиле, и показывать её во всплывающем окне по нажатию на крестик

Виталий, это картинка


ps; теперь вижу что картинка... Моя такая-же.

Файлы:
00.png  23 kb
 

Эта единичка не пропадает сколько не щёлкай. Защёлкайте её хотя бы

 
Ну и начудили... Ладно, будем ждать когда исправят.
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