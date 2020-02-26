Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Совершенно не нужная информация. А если придётся по скайпу показать экран? Пусть все видят и знают??? Кому такая смска пришла в голову? Я возмущён...
100 %
Вообще нужно срывать эту информацию в профиле, и показывать её во всплывающем окне по нажатию на крестик
Вообще нужно срывать эту информацию в профиле, и показывать её во всплывающем окне по нажатию на крестик
Привет!
Заблокируйте элемент Adblock-ером.
И всё станет на месте.
Привет!
Заблокируйте элемент Adblock-ером.
И всё станет на месте.
Можно ещё весь сайт заблокировать...
Ну а чё.., прикольно - деньги теперь видно, зато всё остальное - не нужно наверное :)
Вообще нужно срывать эту информацию в профиле, и показывать её во всплывающем окне по нажатию на крестик
Виталий, это картинка
ps; теперь вижу что картинка... Моя такая-же.
Эта единичка не пропадает сколько не щёлкай. Защёлкайте её хотя бы