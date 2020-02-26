Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 11
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Это нововведение (отображение кошелька на постоянное обозрение) совершенно лишнее, ненужное, вредное.
А сейчас процесс уже смахивает на известное: "сначала создаём проблему, а затем успешно с нею боремся".
так понимаю, инфу о балансе сделали для новичков (коих большинство и это правильно -- вывели их баланс "под нос").
но она не является оперативной информацией -- хорошо бы её сделать опционально отключаемой -- т.к. отвлекает реально и бестолково.
так это
кликните на баланс, появятся звездочки )
Уже словил глюку когда сумма отображалась а после нажатия на вкладку форум перестала, без нажатия на сумму.
имеется ввиду,
что после добавления кошелька, теперь всегда 1 висит. Всегда. (мобильная версия)
А если появилось избранное сообщение, то висит 2
Именно так. И не только так - она висит и не в мобильной, если окно браузера развёрнуто не полностью
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Ну неееет.
Вот если сумма мне была пофиг - все равно я не открываю сайт при посторонних, то эта единичка мне очень даже важна - я сразу вижу, когда кто-то обращается.
Никто там не обращается. Чтоб понять о чём речь без мобильной версии, можно увеличить размер шрифта в браузере (CTRL +), с какого-то момента (в зависимости от настроек ОС и размера экрана) увидите эту единицу - это к вам кошелёк обращается
Сделали показ опциональным - теперь можно кликом скрыть сумму, настройка запомнится и не будет показываться в следующий раз.
И также открыть
Это не опциональный - это все равно безусловный показ, потому что остается вся ненужная строка только со звездочками. Отключение подразумевает полное отключение элемента.
Судя по консенсусу на форуме - он не нужен никому. Зачем его добавили - не понятно.
Сутки стоит "шляпа" с балансом -- поставили, значит в нём есть какая-то понятная кому-то потребность.
Есть ли возможность этот "баланс" поставить в списке последним из значков?
Потому что с этими значками идёт работа -- они постоянно отслеживаются, типа, появился "портфель" фриланса, уведомление лички или ещё что-то -- а значок "баланса" закрывает собой и требует напряженного ненужного всматривания.
Вот сюда перенести или что-то такое (ну, и цвет значка немного поменять):
таки да, для разработчиков экран перегружен, сразу три объекта лишних - кошелек, звездочки, ЮСД.
Для простых покупателей, возможно, нужная функция, но для постоянных пользователей только мешается.
таки да, для разработчиков экран перегружен, сразу три объекта лишних - кошелек, звездочки, ЮСД.
Для простых покупателей, возможно, нужная функция, но для постоянных пользователей только мешается.
Простые покупатели посещают сайт раз в месяц, а постоянные пользователи теперь испытывают ежедневный дискомфорт.
Нужна опция чтобы убрать эту "нужную" штуку с места, где отслеживаются изменения на сайте. Такое впечатление, что баланс меняется по несколько раз в день, и у всех нужда его отслеживать.
Я за сегодня из-за этой ... несколько раз к монитору подходил, хотя до этого смотрел издалека и видел все изменения.
Выбрано очень не удачное место, для очень нужной информации.
Сутки стоит "шляпа" с балансом -- поставили, значит в нём есть какая-то понятная кому-то потребность.
Есть ли возможность этот "баланс" поставить в списке последним из значков?
Потому что с этими значками идёт работа -- они постоянно отслеживаются, типа, появился "портфель" фриланса, уведомление лички или ещё что-то -- а значок "баланса" закрывает собой и требует напряженного ненужного всматривания.
Вот сюда перенести или что-то такое (ну, и цвет значка немного поменять):
ух, уже можно скрывать баланс в настройках звездачками! класс!
а ещё, можно вместо:
показывать что то типа:
Во сразу сколько места освободилось!!! А ещё лучше заменить текстовые метки на значки, пользователи поворчат, привыкнут и будут довольны полюбому)))
Много места занимает иконка профиля в шапке с именем (можно вообще убрать, так как по клику на любую кнопку Баланс, Избранное, Сообщения всё равно в профиль переходим), смену языка форума можно убрать в подвал (не так часто меняешь язык). На освободившееся место можно мультипликацию с голыми женщинами организовать курсы основных валют показывать или ещё что то полезное, например ссылки на топ маркета и/или топ сигналов.