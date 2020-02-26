Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 6

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Алексей Тарабанов:

ЕГЭ не сдадите) 0.5 и более округляется вверх

вы настоящий подполковник (типа, мало, добавим) -- но бухгалтер из вас стрёмный (автоматизацию бухгалтерии вам поручать нельзя -- денег в кассе к выдаче всегда будет не хватать).

бухгалтерские итоговые суммы к выплате всегда округляются вниз.

 
так я оказывается не одинок)) кому кошелёк в шапке не понравился) не сразу эту тему увидел.
 

Почти все за то, чтобы сделать как было раньше (из отписавших в теме).

Решил это тоже вчера, поставив Adblock, но теперь на других сайтах блокируется попутно и то, что вроде не заказывал....

Удобнее было, когда баланс отображался просто в профиле, а не на виду для любого подходящего-проходящего...

 
Andrey F. Zelinsky:

вы настоящий подполковник (типа, мало, добавим) -- но бухгалтер из вас стрёмный (автоматизацию бухгалтерии вам поручать нельзя -- денег в кассе к выдаче всегда будет не хватать).

бухгалтерские итоговые суммы к выплате всегда округляются вниз.

Ну нет.

Для бухгалтерских сумм должно действовать банковское правило округления - к ближайшему четному (0.15 - округляется "вверх", до 0.2; 0,45 - округляется "вниз", до 0,4).

"Выплата всегда вниз" - это самодеятельность не в меру жадного начальства.  

 

Предлагаю к обсуждению и прошу администрацию обратить внимание на это предложение.

Наверное не сложно сделать вывод суммы при наведении мышки на значок.

Примерно так:


 
Alexey Viktorov:

Наверное не сложно сделать вывод суммы при наведении мышки на значок.

Вот так, как мне кажется, точно было бы "и волки сыты, и бабки целы" ))

И баланс не будет видно (без наведения мышкой), и значок кошелька в шапке сохранится)  // поправлено*

 
Vyacheslav Nekipelov:

Вот так, как мне кажется, точно было бы "и волки сыты, и бабки целы" ))

И баланс не будет видно (без наведения мышкой), и значок кошелька в шапке сохранится)  // поправлено*

Теперь, чтобы посмотреть избранное, надо два раза клацать на шапке( мобильная версия )
А чаще все таки сообщения и избранное, чем смотреть баланс кошелька. 
 
Vladislav Andruschenko:
Теперь, чтобы посмотреть избранное, надо два раза клацать на шапке( мобильная версия )
А чаще все таки сообщения и избранное, чем смотреть баланс кошелька. 

А какая связь между избранным и кошельком?

 
Alexey Viktorov:

А какая связь между избранным и кошельком?

В мобильной версии теперь кошелёк перекрыл избранное. 
И чтобы нажать на звёздочку избранного (темы на форуме) теперь надо 2 клика. 
 

Второе предложение:

Думаю снимка достаточно и нет необходимости в объяснениях...


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