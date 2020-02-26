Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 6
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ЕГЭ не сдадите) 0.5 и более округляется вверх
вы настоящий подполковник (типа, мало, добавим) -- но бухгалтер из вас стрёмный (автоматизацию бухгалтерии вам поручать нельзя -- денег в кассе к выдаче всегда будет не хватать).
бухгалтерские итоговые суммы к выплате всегда округляются вниз.
Почти все за то, чтобы сделать как было раньше (из отписавших в теме).
Решил это тоже вчера, поставив Adblock, но теперь на других сайтах блокируется попутно и то, что вроде не заказывал....
Удобнее было, когда баланс отображался просто в профиле, а не на виду для любого подходящего-проходящего...
вы настоящий подполковник (типа, мало, добавим) -- но бухгалтер из вас стрёмный (автоматизацию бухгалтерии вам поручать нельзя -- денег в кассе к выдаче всегда будет не хватать).
бухгалтерские итоговые суммы к выплате всегда округляются вниз.
Ну нет.
Для бухгалтерских сумм должно действовать банковское правило округления - к ближайшему четному (0.15 - округляется "вверх", до 0.2; 0,45 - округляется "вниз", до 0,4).
"Выплата всегда вниз" - это самодеятельность не в меру жадного начальства.
Предлагаю к обсуждению и прошу администрацию обратить внимание на это предложение.
Наверное не сложно сделать вывод суммы при наведении мышки на значок.
Примерно так:
Наверное не сложно сделать вывод суммы при наведении мышки на значок.
Вот так, как мне кажется, точно было бы "и волки сыты, и бабки целы" ))
И баланс не будет видно (без наведения мышкой), и значок кошелька в шапке сохранится) // поправлено*
Вот так, как мне кажется, точно было бы "и волки сыты, и бабки целы" ))
И баланс не будет видно (без наведения мышкой), и значок кошелька в шапке сохранится) // поправлено*
Теперь, чтобы посмотреть избранное, надо два раза клацать на шапке( мобильная версия )
А какая связь между избранным и кошельком?
А какая связь между избранным и кошельком?
Второе предложение:
Думаю снимка достаточно и нет необходимости в объяснениях...