Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
убрать "USD" было излишне -- теперь не понятно что за цифра рядом со значком похожим на "кошелёк" -- лучше "USD" заменить на знак "$"
Да, вот идея здравая, под звёздочками баланс и знак бакса "$"
Да, вот идея здравая, под звёздочками баланс и знак бакса "$"
как лотерея, сотри звёздочки и выиграй приз
А что-ж не девятки нарисовал? Штук примерно 12...)))
А что-ж не девятки нарисовал? Штук примерно 12...)))
Не знаю, может, у меня у одного такое стало, но вчера днем элементы в шапке опять изменились...
Думал, до сегодня поправится, но нет.
Значка кошелька и звездочек на виду не стало, но зато появился значок колокольчика с постоянно висящей над ним единичкой )
Нажимаешь на него, он раскрывается и появляется кошелечек ))
Вот только куда больше не нажимай, единичка никуда не исчезает....
Метаквота таки уничтожила единичку
Каким будет следующее улучшение, кто на форуме чего ещё насоветовал? Может увеличат размер окна чата во фриланс-сервисе? Это главное поле из-за которого этот чат существует, но ему почему-то выделен фрейм где-то в четверть полезной площади страницы. С неудобной прокруткой - замучишься мотать в начало с динамической подгрузкой истории сообщений
Осталось совсем чуть чуть - убрать звездочки и убрать кошелек )
уже
Метаквота таки уничтожила единичку
Каким будет следующее улучшение, кто на форуме чего ещё насоветовал? Может увеличат размер окна чата во фриланс-сервисе? Это главное поле из-за которого этот чат существует, но ему почему-то выделен фрейм где-то в четверть полезной площади страницы. С неудобной прокруткой - замучишься мотать в начало с динамической подгрузкой истории сообщений
Я бы еще расширил до 2 строк чат в мобильной версии. А то вообще никак.
и если можно кнопку загрузки файлы куда то в другое место убрать?
объясню:
из за того, что там 1 строка, то текст набирать неудобно.
Поэтому , если сделал ошибку, то надо ставить курсор вконец строки, а там эта кнопка загрузки файлов и из 10 попыток раз 5 можно клацнуть на загрузку файлов.....
а у меня кошелёк с панели уехал) это радует)) теперь как прежед
А у меня не уехал и с каждым днём бесит всё больше!
А у меня не уехал и с каждым днём бесит всё больше!
каждый день сумма на кошельке увеличивается в знаковости и закрывает все разделы остальные ? :-)