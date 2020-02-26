Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 4

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TheXpert:

В настройках не нашел...

Есть расширение "Adblock Plus".

 
Модератор, займись полезной работой, например уведоми кого-нибудь старшего. Вместо того чтобы тереть посты
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может так лучше сделать?

 

ухты, класс! не успел попросить - уже сделали, оперативно.

при наведении мышей пишет "Баланс", а можно было бы выводить замороженные средства.

ну, так то, это достаточно интимная инфа и некоторые её очень стесняются, нужно бы сделать отключаемую в настройках профиля.

 
в мобильном хроме значек кошелька не отображается
 
Andrey Dik:

ухты, класс! не успел попросить - уже сделали, оперативно.

при наведении мышей пишет "Баланс", а можно было бы выводить замороженные средства.

Чтобы получить кучу вопросов "почему я не могу снять  деньги, хотя вижу их на сайте"?

 
Rashid Umarov:

Чтобы получить кучу вопросов "почему я не могу снять  деньги, хотя вижу их на сайте"?

Сделайте продвинутую надстройку в профиле "Настройки": отображать/не отображать.

Ну на самом деле, информация как-бы не для общих глаз чтоб выводить её в самое видное место.

Спасибо!

[Удален]  
Rashid Umarov:

Чтобы получить кучу вопросов "почему я не могу снять  деньги, хотя вижу их на сайте"?

А зачем этот значёк вообще выведен на поверхность? Разве человеку нужно постоянно видеть эту информацию? Разве недостаточно её видеть в профиле?

 
Vitaly Muzichenko:

Сделайте продвинутую надстройку в профиле "Настройки": отображать/не отображать.

Ну на самом деле, информация как-бы не для общих глаз чтоб выводить её в самое видное место.

Спасибо!

Поддерживаю.

Не всем нужно цифру со своим балансом демонстрировать находящимся рядом. Чаще всего это вредно. Иногда это просто опасно.

 

так понимаю, инфу о балансе сделали для новичков (коих большинство и это правильно -- вывели их баланс "под нос").

но она не является оперативной информацией -- хорошо бы её сделать опционально отключаемой -- т.к. отвлекает реально и бестолково.

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