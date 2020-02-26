Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 4
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В настройках не нашел...
Есть расширение "Adblock Plus".
может так лучше сделать?
ухты, класс! не успел попросить - уже сделали, оперативно.
при наведении мышей пишет "Баланс", а можно было бы выводить замороженные средства.
ну, так то, это достаточно интимная инфа и некоторые её очень стесняются, нужно бы сделать отключаемую в настройках профиля.
ухты, класс! не успел попросить - уже сделали, оперативно.
при наведении мышей пишет "Баланс", а можно было бы выводить замороженные средства.
Чтобы получить кучу вопросов "почему я не могу снять деньги, хотя вижу их на сайте"?
Чтобы получить кучу вопросов "почему я не могу снять деньги, хотя вижу их на сайте"?
Сделайте продвинутую надстройку в профиле "Настройки": отображать/не отображать.
Ну на самом деле, информация как-бы не для общих глаз чтоб выводить её в самое видное место.
Спасибо!
Чтобы получить кучу вопросов "почему я не могу снять деньги, хотя вижу их на сайте"?
А зачем этот значёк вообще выведен на поверхность? Разве человеку нужно постоянно видеть эту информацию? Разве недостаточно её видеть в профиле?
Сделайте продвинутую надстройку в профиле "Настройки": отображать/не отображать.
Ну на самом деле, информация как-бы не для общих глаз чтоб выводить её в самое видное место.
Спасибо!
Поддерживаю.
Не всем нужно цифру со своим балансом демонстрировать находящимся рядом. Чаще всего это вредно. Иногда это просто опасно.
так понимаю, инфу о балансе сделали для новичков (коих большинство и это правильно -- вывели их баланс "под нос").
но она не является оперативной информацией -- хорошо бы её сделать опционально отключаемой -- т.к. отвлекает реально и бестолково.