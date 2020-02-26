Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 15
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каждый день сумма на кошельке увеличивается в знаковости и закрывает все разделы остальные ? :-)
Не удобно смотреть издали
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Как отключить отображение баланса в шапке?
Andrey F. Zelinsky, 2020.02.12 15:46
Сутки стоит "шляпа" с балансом -- поставили, значит в нём есть какая-то понятная кому-то потребность.
Есть ли возможность этот "баланс" поставить в списке последним из значков?
Потому что с этими значками идёт работа -- они постоянно отслеживаются, типа, появился "портфель" фриланса, уведомление лички или ещё что-то -- а значок "баланса" закрывает собой и требует напряженного ненужного всматривания.
Вот сюда перенести или что-то такое (ну, и цвет значка немного поменять):
Не удобно смотреть издали
+1
Не удобно смотреть издали
+ поддакивающему Владону
вам обоим было бы полезно спросить себя "как называется прибор для наблюдения звёздного неба" -- и срочно его приобрести, иначе ваша практика работы с сайтом mql5.com на грани ослепления -- из-за прогрессирующего развития редкой формы дальнозоркости (пока не изученной, вас таких только двое)
+ поддакивающему Владону
вам обоим было бы полезно спросить себя "как называется прибор для наблюдения звёздного неба" -- и срочно его приобрести, иначе ваша практика работы с сайтом mql5.com на грани ослепления -- из-за прогрессирующего развития редкой формы дальнозоркости (пока не изученной, вас таких только двое)
А у меня больше нет этого значка, ни в опере, ни в лисе ) Очень хорошо )
Что делали, или само пропало?
Что делали, или само пропало?
Значит, все-таки еще не у всех наладилось.
У меня этих значков не стало без моих действий.
Теперь снова все как прежде.. )
Значит, все-таки еще не у всех наладилось.
У меня этих значков не стало без моих действий.
Теперь снова все как прежде.. )
Вы счастливчик, однако!
Покупайте лотереи почаще, с вашим везением обязательно выиграете!
Вы счастливчик, однако!
Покупайте лотереи почаще, с вашим везением обязательно выиграете!
А у меня уже и фамилия не показывается...
Не хватает ширины экрана.