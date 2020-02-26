Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 15

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Vladislav Andruschenko:

каждый день сумма на кошельке увеличивается в знаковости и закрывает все разделы остальные ? :-) 

Не удобно смотреть издали

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Как отключить отображение баланса в шапке?

Andrey F. Zelinsky, 2020.02.12 15:46

Сутки стоит "шляпа" с балансом -- поставили, значит в нём есть какая-то понятная кому-то потребность.


Есть ли возможность этот "баланс" поставить в списке последним из значков?

Потому что с этими значками идёт работа -- они постоянно отслеживаются, типа, появился "портфель" фриланса, уведомление лички или ещё что-то -- а значок "баланса" закрывает собой и требует напряженного ненужного всматривания.

Вот сюда перенести или что-то такое (ну, и цвет значка немного поменять):



 
Vitaly Muzichenko:

Не удобно смотреть издали



+1

 
Vitaly Muzichenko:

Не удобно смотреть издали

+ поддакивающему Владону 

вам обоим было бы полезно спросить себя "как называется прибор для наблюдения звёздного неба" -- и срочно его приобрести, иначе ваша практика работы с сайтом mql5.com на грани ослепления -- из-за прогрессирующего развития редкой формы дальнозоркости (пока не изученной, вас таких только двое)

 
А у меня больше нет этого значка, ни в опере, ни в лисе ) Очень хорошо )
 
Andrey F. Zelinsky:

+ поддакивающему Владону 

вам обоим было бы полезно спросить себя "как называется прибор для наблюдения звёздного неба" -- и срочно его приобрести, иначе ваша практика работы с сайтом mql5.com на грани ослепления -- из-за прогрессирующего развития редкой формы дальнозоркости (пока не изученной, вас таких только двое)


Я итак монитор придвинул к себе на расстоянии пол метра. 
Масштаб не спасает от вскрытия важных значков.  
 
Andrei Novichkov:
А у меня больше нет этого значка, ни в опере, ни в лисе ) Очень хорошо )

Что делали, или само пропало?

 
Vitaly Muzichenko:

Что делали, или само пропало?

Значит, все-таки еще не у всех наладилось.

У меня этих значков не стало без моих действий.

Теперь снова все как прежде.. )


 
Vyacheslav Nekipelov:

Значит, все-таки еще не у всех наладилось.

У меня этих значков не стало без моих действий.

Теперь снова все как прежде.. )


Вы счастливчик, однако!

Покупайте лотереи почаще, с вашим везением обязательно выиграете!


 
Vitaly Muzichenko:

Вы счастливчик, однако!

Покупайте лотереи почаще, с вашим везением обязательно выиграете!


А у меня уже и фамилия не показывается. ...
 
Vladislav Andruschenko:
А у меня уже и фамилия не показывается...

Не хватает ширины экрана.

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