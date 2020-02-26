Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 3
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Виталий, это картинка
Странно. Картинки не вижу. Нажимаю на файл 00.png - получаю такое:
Нажимаю на ссылку на изображение - открывается новое окно с таким адресом и сообщением:
Кто знает, что сиё значит?
Странно. Картинки не вижу. Нажимаю на файл 00.png - получаю такое:
Нажимаю на ссылку на изображение - открывается новое окно с таким адресом и сообщением:
Кто знает, что сиё значит?
Проблема описана в соседней ветке.
А ссылку можно? Эта что-ли?
А у меня с мобильного всё видно - включил раздачу на мобильном, и всё показывается. А с домашнего - нет изображений.
А ссылку можно? Эта что-ли?
А у меня с мобильного всё видно - включил раздачу на мобильном, и всё показывается. А с домашнего - нет изображений.
Раньше этого не было, недавно появилось. Вроде не мешает, пусть будет.
нужно еще добавить "Баланс за вчера", "за месяц", "за год"... можно еще "прогнозируемый баланс на завтра" :)
нужно еще добавить "Баланс за вчера", "за месяц", "за год"... можно еще "прогнозируемый баланс на завтра" :)
Раньше этого не было, недавно появилось. Вроде не мешает, пусть будет.
Очень даже мешает. Из-за того что правый инфоблок расширился, меню со стандартным шрифтом (масштаб 100% в винде и в браузере) - не влезает полностью в 1440 и показывается справа символ "оверфлоу" (...), чтобы получить доступ к форуму. Очень неудобно.
Заблокируйте элемент Adblock-ером.
И всё станет на месте.
Заблокировал. Элемент пропал, но меню не расширилось на освободившееся место - все равно приходится на три точки нажимать, чтобы увидеть элемент меню Форум. Гррр ;-/
PS. Хорошо, что блокировщик у меня свой, добавил в исходник window.dispatchEvent(new Event('resize')); и проблему растягивания меню решил ;-)