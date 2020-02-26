Как отключить отображение баланса в шапке? - страница 3

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Виталий, это картинка


Странно. Картинки не вижу. Нажимаю на файл 00.png - получаю такое:


Нажимаю на ссылку на изображение - открывается новое окно с таким адресом и сообщением:


Кто знает, что сиё значит?


 
Artyom Trishkin:

Странно. Картинки не вижу. Нажимаю на файл 00.png - получаю такое:


Нажимаю на ссылку на изображение - открывается новое окно с таким адресом и сообщением:


Кто знает, что сиё значит?


Проблема описана в соседней ветке. 
Походу у всех проблема. 

https://www.mql5.com/ru/forum/332511/unread#unread
 
Vladislav Andruschenko:
Проблема описана в соседней ветке. 
Походу у всех проблема. 

А ссылку можно? Эта что-ли?

А у меня с мобильного всё видно - включил раздачу на мобильном, и всё показывается. А с домашнего - нет изображений.

Что с сайтом?
Что с сайтом?
  • 2020.02.11
  • www.mql5.com
Слетает таблица стилей и не отображаются картинки в Хроме. Нормально работает только через Оперу с VPN...
 
Artyom Trishkin:

А ссылку можно? Эта что-ли?

А у меня с мобильного всё видно - включил раздачу на мобильном, и всё показывается. А с домашнего - нет изображений.

Если зайти с мобильного интернета то все ок. 

 
Vitalii Ananev:
Раньше этого не было, недавно появилось. Вроде не мешает, пусть будет.

нужно еще добавить "Баланс за вчера", "за месяц", "за год"... можно еще "прогнозируемый баланс на завтра" :)

 
Taras Slobodyanik:

нужно еще добавить "Баланс за вчера", "за месяц", "за год"... можно еще "прогнозируемый баланс на завтра" :)

Было бы полезно отображать сколько заблокированы на проверку. Действительно полезнее было бы....
 
Vitalii Ananev:
Раньше этого не было, недавно появилось. Вроде не мешает, пусть будет.

Очень даже мешает. Из-за того что правый инфоблок расширился, меню со стандартным шрифтом (масштаб 100% в винде и в браузере) - не влезает полностью в 1440 и показывается справа символ "оверфлоу" (...), чтобы получить доступ к форуму. Очень неудобно.

 
Alexander Ivanov:

Заблокируйте элемент Adblock-ером.

И всё станет на месте.

Заблокировал. Элемент пропал, но меню не расширилось на освободившееся место - все равно приходится на три точки нажимать, чтобы увидеть элемент меню Форум. Гррр ;-/

PS. Хорошо, что блокировщик у меня свой, добавил в исходник window.dispatchEvent(new Event('resize')); и проблему растягивания меню решил ;-) 

 
Я тоже считаю, что этот элемент лишний. Ни к чему его держать на виду у всех
 
Кто трет комменты?
12345678910...18
Новый комментарий